Найкращий рецепт для схуднення: дієтологи розкрили страву, яка насичує вас протягом п’яти годин

Жінка пʼє смузі / © Credits

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Які найкращі смузі для схуднення? Це запитання, яке часто ставлять останнім часом, і оскільки відповідь не очевидна, Woman`s World звернулися безпосередньо до експертів з харчування, щоб знайти потрібний рецепт.

Понад десяток дієтологів та лікарів висловили свою думку, і їхні відповіді були схожими. Скласти базовий рецепт найкращого смузі для схуднення було легко.

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Як смузі сприяють схудненню

Здорові смузі можуть абсолютно схилити чашу терезів схуднення на вашу користь. Дослідження показало, що дорослі, які часто пили смузі протягом двох місяців, мали значно більше шансів схуднути, ніж ті, хто ніколи їх не вживав. Ті, хто вживав смузі, також почали їсти більше фруктів та овочів і менше обробленої їжі — дві стратегії, тісно пов’язані з довгостроковим контролем ваги та загальним здоров’ям.

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Якщо смузі приготований правильно, він дає відчуття ситості, стабільну енергію та підтримує стабільний рівень інсуліну, що допомагає вашому організму спалювати жир, а не накопичувати його.

Інгредієнти найкращих рецептів смузі для схуднення

Заміна обробленої страви з низьким вмістом поживних речовин на багатопоживне смузі, мабуть, є найефективнішим способом використання напоїв як інструменту для найшвидшого та найздоровішого схуднення. Давайте розглянемо оптимальні інгредієнти.

Почніть з розумної основи

Вам потрібно буде орієнтуватися на 120-240 мл будь-якого здорового варіанту, такого як несолодке горіхове молоко (несолодке мигдальне молоко — популярний низькокалорійний варіант), вода, лід — плюс бонусні бали, якщо ви використовуєте зелений чай, чай з гібіскуса або каву, всі з яких мають доведені переваги для схуднення.

Чому це важливо: доведено, що підтримка водного балансу підтримує метаболізм, але не будь-яка рідина — це хороший вибір. Вам потрібна основа з низьким вмістом цукру, оскільки такі варіанти, як підсолоджене горіхове молоко, вівсяне молоко та фруктовий сік, можуть підвищити рівень цукру в крові та сприяти набирання ваги.

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А як щодо звичайного молока? Якщо воно вам підходить, беріть його! Це чудове джерело кальцію, а кальцій посилює відчуття ситості, покращує метаболізм жирів та зменшує їх засвоєння.

Виберіть свій білок

Додайте від 1 до 2 мірних ложок (принаймні 30 грамів білка) будь-якого різновиду, який вам подобається і який не викликає розладу шлунка. Оберіть несолодкий варіант або той, що містить ваш улюблений здоровий підсолоджувач без цукру.

Це важливо, тому що під час схуднення харчовий білок допомагає запобігти спалюванню власних м’язів нашим організмом, коли споживання калорій падає. Втрата ваги може включати втрату м’язів, кісток, енергії та інших речовин. Ми ж хочемо лише втратити жир. Доведено, що споживання великої кількості білка захищає м’язи, що прискорюють метаболізм, і сприяє більшій втраті жиру.

Ця поживна речовина особливо важлива для дорослих старше 50 років, яким потрібно більше білка, щоб отримати ті самі переваги, що й молодша людина.

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Також було доведено, що білок зменшує голод, і дослідження Вашингтонського університету показало, що коли ми робимо акцент на білку, ми споживаємо приблизно на 450 калорій менше на день, не турбуючись про порції.

Подовжте відчуття ситості за допомогою корисних жирів

Додайте до суміші ½ невеликого авокадо або 1 ст. л. несолодкого горіхового масла, насіння конопель або кокосової олії.

Хоча вам слід стежити за порціями, щоб уникнути зайвих калорій, жир може бути ключовим фактором для відчуття ситості та меншої ймовірності потягнутися до нездорової їжі між прийманнями їжі. Мета полягає в тому, щоб створити рецепт смузі для схуднення з достатньою кількістю жиру та інших інгредієнтів, що втамують голод, щоб ви протрималися п’ять годин.

Додайте овочі та фрукти, що спалюють жир

Додайте від 2 до 3 жмень будь-якого некрохмалистого варіанту, такого як шпинат, капуста кале, заморожені кабачки або цвітна капуста, а також приблизно ½ склянки фруктів.

Це не тільки корисно для вас, але й є надзвичайно низькокалорійним джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що борються з жиром. Поліфенольні антиоксиданти в зелені та ягодах особливо потужні, і дослідження демонструють, що вони допомагають нам спалювати жир на животі вдвічі-втричі швидше.

Нарешті, додайте 1-2 столові ложки насіння чіа або меленого насіння льону.

Клітковина — ще один інгредієнт, який робить так багато корисного для нас і дає нам величезну перевагу, коли справа доходить до схуднення. Експерти кажуть, що клітковина стимулює вивільнення коротколанцюгових жирних кислот, які роблять дивовижні речі всередині нас, наприклад, природним чином збільшують GLP-1, той самий гормон, на який впливають Ozempic та Zepbound, щоб заглушити харчовий шум та покращити рівень цукру в крові.

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Ці «бустери» можуть зробити смузі для схуднення ще потужнішими

5 грамів креатину. Дослідження показують, що він чудово впливає на функцію м’язів та мозку у літніх жінок, а також може допомогти у схудненні.

1 порція колагену. Це може допомогти шкірі, волоссю, нігтям та суглобам, оскільки воно прискорює спалювання жиру.

Спеції та трави. Оберіть корицю, імбир та/або куркуму. Усі вони допомагають знизити рівень цукру в крові та зменшити запалення — ідеальний вибір, якщо ви страждаєте на діабет або біль у суглобах.

Рецепт найкращого смузі для схуднення

Інгредієнти

115-225 мл будь-якої здорової рідини, такої як несолодке горіхове молоко, вода, лід, чай або кава

1-2 мірні ложки протеїнового порошку (достатньо, щоб забезпечити щонайменше 30 грамів білка)

½ невеликого авокадо або 1 ст. л. несолодкого горіхового масла, конопляних серцевин або кокосової/MCT олії

2-3 жмені будь-якого некрохмалистого варіанту, такого як шпинат, капуста кале, заморожені кабачки або цвітна капуста

½ склянки фруктів

1-2 ст. л. насіння чіа або меленого насіння льону

Додаткові підсилювачі: 5 грамів креатину, 1 порція колагену, кориця, імбир та/або куркума за смаком

Суть найкращих рецептів смузі для схуднення

Існує безліч способів їх приготування, тому експериментуйте, щоб знайти комбінацію інгредієнтів, яка вам найбільше подобається. Як тільки ви знайдете переможця, пийте часто, як частину здорового харчування. Ви навіть можете щодня пити смузі замість сніданку чи обіду. Ваше тіло буде вам вдячне. І ви, ймовірно, також помітите, що ваш одяг стає вільнішим

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