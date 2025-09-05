ТСН у соціальних мережах

112
2 хв

Найновіший TikTok тренд для схуднення: чи справді чай з меліси ефективніший за Ozempic

Лимонна вода більше не в тренді. З’явився новий напій, який захоплює людей у ​​соціальних мережах своїми перевагами для схуднення, покращення якості сну та настрою.

Катерина Труш
Чай

Чай / © Credits

Чи може чай з мелісою забезпечити всі переваги, які обіцяє, та чи є вживання меліси для схуднення розумною стратегією?

Про це Woman’s World поговорив з дієтологом, щоб дізнатися більше про чай з меліси, включно з реальними перевагами для здоров’я, які він може принести, та простими способами зробити цей напій кориснішим і смачнішим.

Що таке меліса та як її використовують у чаї

Меліса лікарська або, за назвою рослини, Melissa officinalis — це ароматична трава, яка належить до родини м’ятних. Вона вирізняється своїм яскравим лимонним ароматом і смаком, каже Лена Бакович, зареєстрована дієтологиня-нутриціологиня, яка спеціалізується на контролі ваги. Ви, можливо, бачили в TikTok, як люди готують «чай з меліси» з лимонним соком і звичайною м’ятою. Хоча, ймовірно, це смачно, технічно це не чай з меліси, оскільки він не містить листя цієї трави.

Чи справді чай з меліси допомагає схуднути

В одному вірусному відео стверджувалося, що меліса на 98% ефективніше зменшує об’єм талії, ніж Ozempic. Хоча це, здається, неправда, є способи, як вживання чаю з меліси може допомогти вам під час схуднення.

Хоча чай з меліси наразі безпосередньо не пов’язаний з управлінням втратою ваги, його можлива позитивна роль у керуванні стресом широко визнається важливим фактором впливу, каже Бакович. Дійсно, найвідомішою перевагою вживання чаю з меліси є те, що він зменшує стрес. Споживання цього чаю визнано за його заспокійливі властивості, які потенційно допомагають знизити рівень стресу і сприяти розслабленому стану розуму, каже Бакович.

Дослідження показало, що коли дорослі з ожирінням були залучені до програми управління стресом разом із програмою схуднення, вони втратили майже вдвічі більше ваги, ніж ті, хто не брав участі в цій програмі. Це свідчить про те, що якщо чай з меліси допомагає полегшити стрес, це може бути потужним інструментом для підтримки плану схуднення.

Ба більше, Бакович каже, що меліса також здатна покращити травлення і зменшити здуття живота, що також може сприяти схудненню.

Рецепт чаю з меліси для схуднення

Як приготувати чай з меліси? Базовий рецепт для схуднення, а точніше, для підтримки плану схуднення, включає:

  • свіже листя меліси або пакетик чаю з меліси

  • свіжі скибочки лимона

  • мед

  • вода

Щоб приготувати чай, доведіть воду до кипіння, потім залийте нею листя меліси або пакетик чаю і дайте настоятися кілька хвилин. Якщо ви злегка зім’яли листя заздалегідь, воно виділить більше смаку. Через кілька хвилин додайте скибочки лимона (можна вичавити одну або дві, щоб вивільнити сік) і мед (найкраще сирий) за смаком, а потім насолоджуйтеся.

