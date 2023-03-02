Не спробуйте це на собі: кому не підходить інтервальне голодування

Метаболічні зміни, які можуть викликати інтервальне голодування, загалом корисні здоров'ю. Проте тривалі періоди часу без їжі чи суворий контроль споживання їжі можуть мати несприятливі наслідки деяких людей.

Те, що може бути дуже корисним для однієї людини, може не працювати для іншої. Немає універсальних або загальних дієтичних рекомендацій, які можна було б дати всім людям, стверджує Дана Елліс Ханнес, доктор медичних наук, старший дієтолог Медичного центру Рональда Рейгана при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Визначення того, чи підходить вам інтервальне голодування, часто зводиться до методу спроб та помилок, але деяким категоріям людей не варто експериментувати з голодуванням у принципі. Про те, кому слід уникати цього методу пригоди, розповідає Womans World.

У вас був у минулому розлад харчової поведінки

Якщо ви хочете спробувати інтервальне голодування: вам варто дуже уважно ставитись до свого організму та реакцій. При інтервальному голодуванні багато людей схильні одночасно скорочувати калорії. Це не є обов'язковою вимогою для голодування, але це може статися природним чином через скорочення періоду часу, протягом якого ви їсте протягом дня. На жаль, люди, які мали в анамнезі розлади харчової поведінки, можуть почати використовувати голодування як спосіб повернутися до скорочення калорій, що може спричинити рецидив розладу.

Тому, якщо у вас є історія цього розладу, але ви все одно хочете спробувати інтервальне голодування, вам краще планувати прийом їжі заздалегідь і розраховувати загальну калорійність свого денного раціону. Це допоможе переконатися, що ви отримуєте достатньо калорій, навіть при меншому часовому вікні їди.

Ви — дитина

Оскільки дослідження впливу голодування на дітей обмежені та показують суперечливі результати, поточна рекомендація полягає в тому, що інтервальне голодування не рекомендується для дітей та підлітків.

Діти можуть наражатися на більш високий ризик виникнення проблем через голодування через їх менший розмір і підвищені метаболічні потреби. Ці проблеми можуть включати втому, слабкість та дратівливість. З іншого боку, навіть за коротких голодуваннях в дітей віком знижується когнітивна функція.

Ви вагітні або годуєте грудьми

Навіть якщо ви не боретеся з нудотою, все одно може бути важко отримати всі необхідні поживні речовини під час вагітності, і спроба отримати їх і мати при цьому в щоденному раціоні потрібну кількість калорій, з'ївши все це всього за пару прийомів їжі на день, безумовно, не піде вам на користь.

Те саме стосується грудного вигодовування. Мамам, що годують, потрібно на 300–500 калорій на день більше, ніж тим, хто не годує грудьми. Додати ці калорії до вашого раціону може бути не просто, але ще важче з'їсти все це в більш короткі терміни.

Якщо ви намагаєтеся завагітніти

Якщо ви плануєте материнство, ви можете дотримуватися інтервального голодування. Але все залежить від вашої особистої ситуації.

Наприклад, дослідження 2016 року, опубліковане в Journal of Mid-Life Health, показало, що у жінок із синдромом полікістозних яєчників або СПКЯ спостерігалося підвищення рівня лютеїнізуючого гормону, що відіграє ключову роль в овуляції, внаслідок голодування. У тому ж дослідженні було зазначено, що для тих, хто не має СПКЯ, голодування може бути корисним для фертильності, якщо воно призводить до зниження надмірної ваги, оскільки це може вплинути на репродуктивне здоров'я в цілому.

Правильною стратегією в цьому випадку буде консультація з лікарем-ендокринологом, дізнайтеся у нього, чи це може допомогти або завадити вашим зусиллям із зачаття.

Літня людина з проблемами травлення

Якщо вам більше 65 років, ви можете виявити, що голодування відмінно підходить для загального здорового способу життя, але це часто вірно лише в тому випадку, якщо у вас немає серйозних проблем із травленням.

Літні люди іноді мають труднощі з отриманням поживних речовин і достатньої кількості калорій через втрату

запаху та смаку, проблем із травленням та відсутністю сигналів голоду. Додавання ще одного фактора, який може знизити споживання поживних речовин, може бути не найкращою ідеєю. Люди похилого віку, які не їдять достатньо, особливо достатню кількість білка, піддаються більш високому ризику саркопонії, тобто вікової втрати м'язової маси. Це може вплинути на цілу низку функцій організму, таких як рухливість, сила і навіть довгожительство.

Людина приймає ліки

таблетка / Фото: www.credits

Іншим складним аспектом, який слід враховувати під час ухвалення рішення про інтервальне голодування, може бути використання ліків. Є кілька ліків, таких як деякі види антибіотиків, аспірин, протизапальні препарати або метформін для лікування діабету, які необхідно приймати під час їжі, щоб запобігти розладу шлунка. Близько 22% людей у ​​віці 40-79 років регулярно приймають п'ять або більше рецептурних ліків. Координувати прийом ліків із вікном прийому їжі може бути складно.

Ви почуваєтеся погано під час голодування

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Незалежно від того, яку комбінацію часових рамок ви намагаєтесь використати, голодування може просто не підійти. Якщо вам здається, що інтервальне голодування змушує вас відчувати голод, дратівливість, виснаження або біль голови, краще відмовитися від нього.

У вас можуть виникнути побічні ефекти, такі як розлад травлення, відсутність уваги або концентрації, запаморочення, проблеми зі сном або занепокоєння. І хоча деякі проблеми, такі як дратівливість і проблеми з концентрацією уваги, зазвичай мають тимчасовий характер, оскільки ваше тіло пристосовується до нового режиму харчування, вам варто подумати, чи готові ви пройти цей шлях.

Один із способів переконатися, що ви все робите правильно, – підрахунок калорій. Якщо з'ясуватися, що ви скорочуєте кількість їжі, що споживається, це, швидше за все, призведе до неприємних наслідків, особливо на початку і це також підвищує ризик того, що ви почнете переїдати.

Якщо ваші калорії знаходяться на відповідному рівні, але ви все ще боретеся, припиніть голодувати, щоб подивитися, чи вирішаться проблеми. Якщо проблеми підуть, це може бути ознакою того, що ця система живлення вам не підходить. Або ви можете спробувати скоротити часові рамки голодування до плану 12:12 (голодати протягом 12 годин, потім мати 12-годинне вікно їди).

Як і у разі будь-якої зміни способу життя, якщо ви приймаєте рішення про інтервальне голодування, порадьтеся спочатку зі своїм лікарем.

Якщо у вас діабет

Хоча може здатися, що переривчасте голодування не є гарною ідеєю для людей з діабетом, оскільки воно може ускладнити регулювання рівня цукру в крові, дослідження показують, що це не так. Огляд досліджень про вплив голодування на людей з діабетом 2 типу, опублікований у Clinical Diabetes and Endocrinology у 2021 році, показав, що у більшості досліджень зазначені позитивні результати, включаючи зниження маси тіла, зниження рівня глюкози натщесерце, та зниження інсуліну натще. Дослідники наголосили, що деякі пацієнти навіть змогли знизити свою потребу в інсулінотерапії під час інтервального голодування.

Людям з діабетом 1 типу, можливо, необхідно буде скоригувати дозування інсуліну, що необхідно зробити під наглядом вашого лікаря.

Незалежно від того, який у вас діабет, завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати нову дієту або новий стиль харчування, та повідомляйте про будь-які проблеми.

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