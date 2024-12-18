Оземпік і самотність: як втрата ваги може вплинути на стосунки в парі

Протягом останнього року ми дізналися про те, як "Оземпік" та інші подібні до нього препарати для схуднення можуть впливати на ваш мозок, ваше обличчя, ваш сексуальний потяг та інші органи й системи організму. Але як щодо ваших стосунків?

Як значна втрата ваги за короткий проміжок часу може впливати на ваші стосунки в парі?

Щоб дізнатися про вплив препаратів для схуднення на романтичні стосунки, PureWow звернувся до клінічної психологині, докторки Супатри Товар.

Чи може "Оземпік" або будь-який інший препарат для схуднення вплинути на романтичні стосунки

Втрата ваги загалом впливає на романтичні стосунки. "Оземпік", як і інші ліки, що призводять до значної втрати ваги, може впливати на романтичні взаємини різними способами – як позитивно, так і негативно, каже експертка. Основним фактором є зміна уявлення про своє тіло та самооцінки. Коли один із партнерів швидко втрачає вагу, він може почуватися впевненішим і привертати більше уваги з боку інших, потенційно створюючи почуття ревнощів або незахищеності у партнера. З іншого боку, ця нова впевненість також може призвести до більш повноцінного романтичного зв’язку, якщо обоє партнерів спільно сприятимуть змінам здоровим способом.

Іншим фактором може бути те, як процес втрати ваги емоційно впливає на кожного партнера. Докторка пояснює, що партнер, який приймає ліки, може стати глибоко зосередженим на своїх цілях щодо здоров’я, що призводить до потенційного дисбалансу в спільних пріоритетах або діяльності. Якщо втрата ваги викликана проблемами зі здоров’ям, покращення фізичного стану може підвищити близькість і спільну діяльність, але це також може спричинити емоційні або поведінкові зміни, які потребують відкритого обговорення.

Якщо лише одна людина зазнає значних фізичних та емоційних змін, втрата ваги особливо може спричинити напруженість і дисбаланс у стосунках. Вага та вигляд тіла глибоко переплетені з ідентичністю та нашим ставленням до інших, каже психологиня. Коли один партнер переживає трансформацію, це може ненавмисно підкреслити наявну невпевненість в іншому партнерові або навіть у динаміці між ними. Ці зміни також можуть викликати проблеми сумісності, особливо якщо нові життєві звички відрізняються від спільних звичаїв. З іншого боку, збільшення енергії та впевненості може сприяти глибшій близькості та зв’язку, якщо пара адаптується разом.

Чи є способи захистити стосунки від деяких потенційних негативних наслідків

На щастя, є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб зберегти ваші стосунки. Супатра Товар рекомендує парам:

Святкуйте разом і сприймайте шлях до схуднення як спільну перемогу, а не як індивідуальну.

Ставте цілі стосунків так само, як ви ставите особисті цілі щодо здоров’я. Це можуть бути регулярні вечірні побачення, змістовні розмови або пошук занять для зміцнення вашого зв’язку.

Шануйте почуття одне одного, щоб кожен з вас почувався почутим і цінним. Партнер, який не приймає ліки, може підтримувати свою половинку словами підтримки й захоплення – це може мати велике значення. Партнерові, який на шляху до схуднення, важливо висловлювати вдячність за підтримку.

Побудуйте емоційну близькість і зміцніть свій зв’язок, ділячись думками, страхами та надіями, сприяючи глибшому розумінню одне одного.

Прийміть зміни разом, оскільки вони неминучі в будь-яких стосунках. Використовуйте це як можливість розвиватися як пара, а не дозволяйте цьому створювати розрив.

Що робити, якщо швидка втрата ваги негативно впливає на ваші стосунки

Якщо ви помічаєте напруженість у ваших стосунках, докторка рекомендує:

Чесно говоріть про свої почуття. Для партнера, який не зазнав змін, важливо без звинувачень озвучувати будь-яку невпевненість або занепокоєння. Для партнера, який худне, важлива уважність і розуміння почуттів іншого, бо це може допомогти подолати розрив.

Переглядайте спільні цілі та діяльність. Знайдіть способи відновити стосунки, займаючись тим, що подобається вам обом. Це може включати спробу нових захоплень разом, приєднання до кулінарного класу або тренування в команді.

Шукайте професійну підтримку. Якщо конфлікти тривають, терапевт або консультант для пар може допомогти вам впоратися з цими змінами.

Йдіть конструктивним шляхом. Пари стають сильнішими після того, як навчаються адаптуватися до нової динаміки.

Підтримуйте баланс. Партнер, який приймає ліки для схуднення, повинен намагатися уникати надмірної уваги до втрати ваги за рахунок стосунків. Підтримувати емоційний зв’язок так само важливо, як і досягати особистих цілей щодо здоров’я.

Пам’ятайте, що всі стосунки розвиваються, і втрата ваги – це лише одна з багатьох змін, якими пари можуть успішно керувати завдяки співпереживанню, спілкуванню та взаємній повазі.

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