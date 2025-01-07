Оземпікові сідниці: що це таке і як цього уникнути

У людей, які приймають Ozempic або інші препарати GLP-1 для зниження ваги, часто спостерігаються досить неприємні побічні ефекти. Деякі з них впливають на здоров'я та якість життя, інші можуть призвести до появи небажаних косметичних проблем.

Як виявилось, після прийому препаратів для схуднення, неприємність може статися і з вашою задньою частиною – це називається сідниці Ozempic. PureWow запитав сертифікованого пластичного хірурга доктора Жубіна Габбея про те, що викликає «Оземпікові сідниці», як їх лікувати і чи можна їх запобігти.

Що таке «Оземпікові сідниці»

Доктор Габбей розповідає: «Оземпікові сідниці» — це наслідок втрати об'єму та обвисання сідниць, яке може статися досить швидко після прийому препаратів GLP-1, таких як Ozempic, Wegovy, Mounjaro та інших. Він пояснює, що це є результатом двох проблем: втрати об'єму, що відбувається через втрату підшкірного жиру, та значної в'ялості шкіри, що викликає обвислий, в'ялий вигляд. Часто при такій швидкій втраті ваги природна еластичність шкіри не встигає повернутися в натягнуте положення, або шкіра просто не має достатньої еластичності, щоб впоратися з втратою жиру під нею. Часто після багатьох років тиску і розтягування під дією всього жиру під нею шкіра сідниць просто розтягується настільки, що вона неминуче обвисне при втраті ваги.

Він зазначає, що, можливо, деякі люди більш схильні до цього обвисання. Це може бути пов'язане з природними відмінностями в еластичності шкіри в одних порівняно з іншими або з попередньою травмою шкіри, включаючи розтяжки, які є просто розривами глибоких шарів шкіри, говорить він. У деяких людей просто спочатку пухка, тонка або погана якість шкіри, і вони можуть бути більш схильні до розвитку пухкості після втрати ваги.

Як запобігти появі «Оземпікових сідниць»

Немає жодних реальних наукових даних, але найкраща надія на запобігання появі сідниць Ozempic — це обережність і поступовість у втраті ваги, а не швидке зниження ваги і підшкірного жиру, каже доктор Габбей, додаючи, що також може бути корисно переконатися, що ви доглядаєте свою шкірою та зволожуєте її.

Він також наголошує на важливості підтримки рівня білка та вітамінів, оскільки пацієнти, які приймають препарати GLP-1, часто злегка недоїдають. Під час голодування організм насамперед відправлятиме калорії та поживні речовини в життєво важливі органи, такі як серце та мозок, каже він. Внаслідок цього може постраждати шкіра.

Як можна лікувати Оземпікові сідниці

Спочатку про головне: профілактика, за словами лікаря, завжди найкраще, тобто дуже важливо бути уважним до того, як ви втрачаєте вагу, і до підготовки шкіри до цього процесу. Якщо «Оземпікові сідниці» все ж таки трапилися, він каже, що кращим способом її лікування є відновлення частини підшкірного жиру, який там був спочатку. Золотим стандартом для цього є взяття жиру з іншого місця тіла за допомогою ліпосакції та перенесення його в попу, щоб відновити цю втрату обсягу, пояснює він. Проблема в тому, що багато пацієнтів з «Оземпіковими сідницями» втратили так багато жиру, що насправді вони не мають відповідної донорської ділянки для пересадки жиру. У таких випадках деякі можуть спробувати використати нехірургічні ін'єкційні препарати, щоб додати трохи об'єму. Крім того, існують інші, більш агресивні хірургічні варіанти, включаючи хірургічну підтяжку сідниць або підтяжку попереку, які можуть видалити частину цього надлишку шкіри і підняти сідниці.

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