Перекус під серіал: дієтологиня назвала вдалі варіанти для тих, хто контролює свою вагу

Попкорн / © Credits

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Бажання схуднути зовсім не означає, що вам доведеться повністю відмовитися від улюблених страв.

Нealthline поговорили про це з Аліссою Палладіно, дипломованою дієтологинею і персональною тренеркою. Вона порадила зосередитися на балансі: додавати ситні продукти, що містять білок, клітковину та корисні жири; свідомо насолоджуватися більш калорійними стравами; а також планувати все заздалегідь, щоб перекуси не викликали відчуття надмірних обмежень.

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Зробіть основою свого столу білки, клітковину та корисні жири

Вибір закусок, багатих на білок, клітковину та корисні жири, допоможе зробити ваш «серіальний» стіл поживним і ситним.

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Додавання білків, клітковини та корисних жирів — це запорука того, що страви й перекуси будуть ситнішими. А якщо ви ще й додасте яскраві фрукти чи овочі, то отримаєте додаткову порцію вітамінів і мінералів, корисних для здоров’я.

Наприклад, вона радить обирати чипси та крекери з цільного зерна або бобових — у них більше клітковини.

Доповнити перекус допоможуть соуси (діпи), особливо якщо вони приготовані на основі:

гуакамоле (корисні жири та клітковина);

знежиреного грецького йогурту (білок);

хумусу (корисні жири, білок і клітковина).

Палладіно також пропонує додати горіхи, запечений нут, едамаме (молоді соєві боби), сир або дієтичну індичку чи шинку (з низьким вмістом солі) — це чудові джерела білка та корисних жирів.

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Свіжі фрукти й овочі додадуть до вашого раціону клітковину, вітаміни та мінерали, а також допоможуть збалансувати більш калорійні або солоні страви.

Сирі овочі — моркву, огірки, болгарський перець, помідори чері, цукровий горошок — можна подавати із соусами. А виноград, полуниця, чорниця та інші готові до вживання фрукти стануть чудовим варіантом для тих, хто хоче чогось солодкого.

Спробуйте об’ємні, але низькокалорійні закуски

Якщо ви плануєте перекушувати протягом кількох годин, поки дивитеся телевізор, обирайте продукти, які дозволяють з’їсти більшу порцію за меншої кількості калорій — це допоможе довше відчувати ситість.

Палладіно радить обирати для перегляду матчів страви на основі рослинних продуктів: наприклад, велику тарілку нарізаних фруктів або сирих овочів із хумусом, гуакамоле чи сальсою.

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Також вона рекомендує попкорн, приготований без олії (повітряний попкорн), як альтернативу таким снекам, як чипси.

Завдяки тому, що в ньому багато повітря, ви отримуєте більшу порцію (3 склянки) за ту ж кількість калорій, що міститься в маленькій жмені чипсів. До того ж клітковина з кукурудзи — цільного злаку — довше зберігає відчуття ситості.

Якщо ви купуєте готовий попкорн в упакованні, Палладіно радить обирати варіанти з простим складом (кукурудза, олія, сіль, спеції) і уникати тих, що містять багато доданого цукру або насичених жирів.

Необов’язково відмовлятися від піци, крилець чи начос

Традиційні страви для перегляду матчів цілком можуть вписатися у ваш раціон, навіть якщо ви намагаєтеся схуднути.

Замість того щоб намагатися уникати всіх калорійних страв на столі, спробуйте обрати одну-дві, які вам подобаються найбільше, і покласти собі помірну порцію.

Наприклад, якщо ви любите піцу, можна з’їсти один-два шматочки, доповнивши їх фруктами або овочами. Якщо ж ви віддаєте перевагу чипсам із соусом, Палладіно радить покласти порцію на окрему тарілку, а не їсти прямо з пачки чи спільної миски. Цей самий принцип можна застосувати до курячих крилець і начос: покладіть порцію собі на тарілку, насолодіться нею, а якщо після цього все ще відчуваєте голод — обирайте більш поживні продукти.

Це, можливо, не найцікавіша порада, але головне — це поміркованість і баланс, а не повні заборони. Щойно ви оголошуєте щось «забороненим», ви починаєте відчувати обмеження, і, як наслідок, зазвичай прагнете цього ще сильніше.

Складіть план дій до початку перегляду

Коли їжа стоїть перед вами протягом кількох годин, ви можете почати їсти просто тому, що вона є під рукою, а не через те, що відчуваєте фізичний голод.

Планування допомагає підходити до харчування свідомо. Якщо ви знаєте, які страви будуть доступні, ви можете заздалегідь з’їсти щось поживне, щоб не прийти на перегляд дуже голодними; принести із собою страву з фруктів чи овочів, якою можна поділитися з іншими; або ж заздалегідь вирішити, що саме ви найбільше хочете з’їсти.

Складіть план щодо того, що і в якій кількості ви будете їсти під час перегляду.

Також варто час від часу дослухатися до свого відчуття голоду протягом сеансу. Палладіно пропонує запитувати себе: чи задовольнить мене зараз повноцінне приймання їжі або перекус — наприклад, риба з бурим рисом та овочами чи фрукти із сиром?

Якщо така їжа здається вам бажаною, значить, це фізичний голод. Однак, якщо ви нещодавно їли, а привабливими здаються лише дуже смачні, «апетитні» закуски, можливо, більшу роль відіграє ситуативний голод.

Це зовсім не означає, що вам слід відмовлятися від їжі. Найімовірніше, йдеться про ситуативний голод — і це цілком нормально. Головне — підійти до цього усвідомлено, щоб не відступати від своїх цілей щодо здоров’я.

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