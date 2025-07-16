- Дата публікації
-
- Категорія
- Схуднення
- Кількість переглядів
- 452
- Час на прочитання
- 3 хв
Після якого віку худнути стає складніше: розповідає тренерка
Ідеальне тіло — мрія багатьох, але з роками шлях до цієї мрії стає все складнішим.
Чому ми помічаємо, що після 35–40 років вага починає зростати, навіть якщо не змінювали харчові звички, чому тренування, які колись давали результат, тепер «не працюють» і чи можна насправді схуднути після 40. В інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко фітнес-тренерка Ксенія Літвінова розкрила ключові причини вікового набору ваги, розвінчала популярні міфи та розповіла, як реально підтримувати фігуру у будь-якому віці.
Коли стає важче худнути
За словами Літвінової, критичний вік для багатьох жінок — це не 30 років, як заведено вважати, а 40–45 років. Саме у цей період починається пременопауза, яка може тривати кілька років і супроводжуватися значними гормональними змінами:
знижується рівень естрогену;
порушується сон і знижується енергія;
уповільнюється метаболізм;
починає зменшуватися м’язова маса.
Ці фактори разом впливають на здатність організму спалювати калорії так само ефективно, як у молодості. У результаті жінка може набирати вагу навіть за звичного способу життя.
«Важливо зрозуміти, що найбільше досягнення після 45 років — не схуднути, а не набрати зайвого» — наголошує тренерка.
Як гормони змінюють наше тіло
Період від 40 до 48 років у жінок часто супроводжується справжнім гормональним штормом. У когось це починається раніше, навіть із 36–37 років. Причинами можуть бути не лише природні процеси, а й:
надмірне вживання фармакологічних препаратів,
стрес,
незбалансоване харчування,
відсутність фізичної активності.
Основні симптоми гормональних зрушень
безсоння чи часті пробудження вночі;
ранкова втома навіть після довгого сну;
зміни апетиту (часте бажання «перехопити» солодке);
коливання настрою;
схильність до накопичення жиру у зоні живота.
«У таких випадках жінка шукає швидке джерело енергії — каву, солодке, вуглеводи. Але ефект — короткий та замість приливу сил приходить ще більша втома» — пояснює Літвінова.
Секс і схуднення
Про це варто говорити відкрито. Літвінова жартома називає секс найприємнішим видом кардіонавантаження, яке, до того ж сприяє гормональному балансу.
Під час сексу виробляються:
окситоцин (гормон любові та довіри),
ендорфіни (гормони радості),
допамін (гормон мотивації),
а також тестостерон, який впливає на витривалість і м’язовий тонус.
«Певні позиції (наприклад, коли жінка зверху) — це справжнє тренування. За пів години активного сексу можна спалити від 120 до 170 ккал. Це майже як повноцінне кардіо» — підкреслює експертка.
Силові тренування після 40 років
З віком ми втрачаємо м’язи. І це не просто естетика — це серйозна причина уповільнення метаболізму. Саме м’язова маса забезпечує ефективне спалення калорій навіть у стані спокою.
Після 40 років:
тільки кардіо вже не дає бажаного ефекту;
силові тренування стають критично важливими;
навіть базові вправи з власною вагою чи легкими гантелями запускають вироблення тестостерону — природного стимулятора спалювання жиру та підвищення витривалості.
«Силове — це не обов’язково спортзал. Це можуть бути вправи вдома з еспандером або пляшками з водою. Головне — регулярність і поступове навантаження, ” — наголошує Літвінова.
Універсальна формула гарної форми після 40 років
Ксенія Літвінова поділилася простим, але ефективним алгоритмом, який працює незалежно від віку:
Повноцінний сон — 7–8 годин на добу.
Силові тренування — мінімум 30 хв, 2–3 рази на тиждень.
Помірне кардіо — прогулянки, танці, плавання.
Секс і емоційна близькість — як частина гормонального балансу.
Правильне харчування — збалансоване, зменшення швидких вуглеводів, білки у кожному прийманні їжі.
Релакс і відновлення — медитації, теплі ванни, час для себе.
Інформаційний детокс — обмежте негатив із новин і соцмереж.
Схуднення після 40 — це не марафон на час і не боротьба з собою. Це грамотний підхід до змін у тілі, які вже не зупинити, але можна м’яко та природно адаптувати. Ключ у поєднанні тренування, харчування, сну, сексу та любові до себе. «Жінка після 40 — це не та, що втрачає, а та, що переосмислює. І лише вона вирішує, який вигляд матиме її тіло» — резюмує Ксенія Літвінова.
Якщо ви шукаєте мотивацію, щоб розпочати зміни, не чекайте понеділка. Почніть із малого вже сьогодні: склянка води, прогулянка, відмова від зайвого цукру.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФІТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП міфів про спорт і СЕКС ДЛЯ СХУДНЕННЯ — як ПОЧАТИ займатися СПОРТОМ і що працює