Після якого віку худнути стає складніше: розповідає тренерка

Після якого віку худнути стає складніше / © Credits

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Чому ми помічаємо, що після 35–40 років вага починає зростати, навіть якщо не змінювали харчові звички, чому тренування, які колись давали результат, тепер «не працюють» і чи можна насправді схуднути після 40. В інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко фітнес-тренерка Ксенія Літвінова розкрила ключові причини вікового набору ваги, розвінчала популярні міфи та розповіла, як реально підтримувати фігуру у будь-якому віці.

Коли стає важче худнути

За словами Літвінової, критичний вік для багатьох жінок — це не 30 років, як заведено вважати, а 40–45 років. Саме у цей період починається пременопауза, яка може тривати кілька років і супроводжуватися значними гормональними змінами:

знижується рівень естрогену;

порушується сон і знижується енергія;

уповільнюється метаболізм;

починає зменшуватися м’язова маса.

Ці фактори разом впливають на здатність організму спалювати калорії так само ефективно, як у молодості. У результаті жінка може набирати вагу навіть за звичного способу життя.

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«Важливо зрозуміти, що найбільше досягнення після 45 років — не схуднути, а не набрати зайвого» — наголошує тренерка.

Як гормони змінюють наше тіло

Період від 40 до 48 років у жінок часто супроводжується справжнім гормональним штормом. У когось це починається раніше, навіть із 36–37 років. Причинами можуть бути не лише природні процеси, а й:

надмірне вживання фармакологічних препаратів,

стрес,

незбалансоване харчування,

відсутність фізичної активності.

Основні симптоми гормональних зрушень

безсоння чи часті пробудження вночі;

ранкова втома навіть після довгого сну;

зміни апетиту (часте бажання «перехопити» солодке);

коливання настрою;

схильність до накопичення жиру у зоні живота.

«У таких випадках жінка шукає швидке джерело енергії — каву, солодке, вуглеводи. Але ефект — короткий та замість приливу сил приходить ще більша втома» — пояснює Літвінова.

Секс і схуднення

Про це варто говорити відкрито. Літвінова жартома називає секс найприємнішим видом кардіонавантаження, яке, до того ж сприяє гормональному балансу.

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Під час сексу виробляються:

окситоцин (гормон любові та довіри),

ендорфіни (гормони радості),

допамін (гормон мотивації),

а також тестостерон, який впливає на витривалість і м’язовий тонус.

«Певні позиції (наприклад, коли жінка зверху) — це справжнє тренування. За пів години активного сексу можна спалити від 120 до 170 ккал. Це майже як повноцінне кардіо» — підкреслює експертка.

Силові тренування після 40 років

З віком ми втрачаємо м’язи. І це не просто естетика — це серйозна причина уповільнення метаболізму. Саме м’язова маса забезпечує ефективне спалення калорій навіть у стані спокою.

Після 40 років:

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тільки кардіо вже не дає бажаного ефекту;

силові тренування стають критично важливими;

навіть базові вправи з власною вагою чи легкими гантелями запускають вироблення тестостерону — природного стимулятора спалювання жиру та підвищення витривалості.

«Силове — це не обов’язково спортзал. Це можуть бути вправи вдома з еспандером або пляшками з водою. Головне — регулярність і поступове навантаження, ” — наголошує Літвінова.

Універсальна формула гарної форми після 40 років

Ксенія Літвінова поділилася простим, але ефективним алгоритмом, який працює незалежно від віку:

Повноцінний сон — 7–8 годин на добу.

Силові тренування — мінімум 30 хв, 2–3 рази на тиждень.

Помірне кардіо — прогулянки, танці, плавання.

Секс і емоційна близькість — як частина гормонального балансу.

Правильне харчування — збалансоване, зменшення швидких вуглеводів, білки у кожному прийманні їжі.

Релакс і відновлення — медитації, теплі ванни, час для себе.

Інформаційний детокс — обмежте негатив із новин і соцмереж.

Схуднення після 40 — це не марафон на час і не боротьба з собою. Це грамотний підхід до змін у тілі, які вже не зупинити, але можна м’яко та природно адаптувати. Ключ у поєднанні тренування, харчування, сну, сексу та любові до себе. «Жінка після 40 — це не та, що втрачає, а та, що переосмислює. І лише вона вирішує, який вигляд матиме її тіло» — резюмує Ксенія Літвінова.

Якщо ви шукаєте мотивацію, щоб розпочати зміни, не чекайте понеділка. Почніть із малого вже сьогодні: склянка води, прогулянка, відмова від зайвого цукру.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФІТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП міфів про спорт і СЕКС ДЛЯ СХУДНЕННЯ — як ПОЧАТИ займатися СПОРТОМ і що працює