Пиво чи вино: що краще для схуднення?

Пиво чи вино: що краще для схуднення?

Ви стежите за фігурою і намагаєтеся харчуватися правильно. Але ось надходить час відпочити в компанії друзів. У цій ситуації завжди можна обмежитися соком або газованою водою, але багато хто віддасть перевагу алкогольним напоям — найчастіше це пиво або вино.

Як пиво і вино впливають на процес схуднення? Який напій калорійніший? Що краще вибрати? Відповідаємо на ці животрепетні питання.

Порожні калорії

Стандартний келих вина містить 12 сл (сантилітра), а отже, близько 100 кілокалорій. Пиво зазвичай п'ють у двох форматах — пінта (50 сл), яка є основною одиницею виміру цього напою, і півпінти (25 сл). Пінта пива міцністю 3 градуси містить 216 кілокалорій, а півпінти — 108. Висновок: вино приблизно в два рази калорійніше, ніж пиво.

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Проблема в тім, що алкогольні напої входять до джерел так званих "порожніх" калорій. Ці продукти не мають жодної поживної цінності, й енергія, що постачається ними, не використовується організмом. Що ще гірше, в алкоголі містяться молекули спирту, які під час потрапляння в організм перетворюються на глюкозу, а потім на тригліцериди — тобто, жири.

Що частіше ви п'єте алкогольні напої, то більше порожніх калорій накопичується в організмі. Особливо від цього страждає печінка, яка здатна нейтралізувати тільки обмежений обсяг алкоголю. Не дивно, що часте споживання пива і вина може мати негативні наслідки як для фігури, так і для здоров'я в цілому.

Вибір напою

Калорійність вина і пива залежить ще й від вмісту алкоголю. Що він вищий, то калорійніший обраний вами напій. Як ми вже підрахували, вино більш калорійне. Але, оскільки воно вживається маленькими порціями, пиво — особливо міцне — може виявитися більш небезпечним для вашої фігури.

У пива є ще одна підступна особливість. Воно містить вуглекислий газ, який збільшує обсяг шлунка. Цей ефект теж негативно впливає на процес схуднення.

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Врешті ж поява зайвих кілограмів залежить не так від вибору напою, як від частоти та кількості його споживання. Можна успішно підтримувати стрункість фігури, продовжуючи насолоджуватися улюбленим вином. Єдина умова: слід пити не більше від кількох келихів на тиждень. Тільки активне й регулярне споживання алкоголю призводить до утворення жирових запасів.

Алкоголь під контролем

Отже, пиво і вино можна дозволити собі навіть у межах дієти. А щоб не завдати шкоди здоров'ю й фігурі, досить дотримуватися кількох простих правил:

скоротіть частоту й обсяг споживання;

перед алкогольними напоями випивайте склянку води; можна також чергувати келихи вина зі склянками води — це допоможе позбутися спраги і знизити кількість споживання алкоголю;

відмовтеся від солодкого білого вина, яке відрізняється підвищеним вмістом цукру;

уникайте коктейлів, адже до їхнього складу часто входять солодкі й калорійні інгредієнти (наприклад, "Монако" містить пиво, лимонад і гранатовий сироп, а "Кір" — біле вино і лікер з чорної смородини).

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