Природний Оземпік, що підірвав ТікТок: лікар відповів, чи справді ця рослина допомагає швидко схуднути

Окра (бамія їстівна) / © Associated Press

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Окра (бамія їстівна) — зелена квітуча рослина, яку часто використовують як овоч у кулінарії. А користувачі соціальних мереж нещодавно назвали цю популярну їжу «природним Оземпіком» через переконання, що вона може допомогти знизити рівень жиру в організмі, зменшити потяг до їжі та навіть допомогти збалансувати рівень цукру в крові.

Woman`sWorld поговорив з експертами, щоб визначити, чи справді окра є доступним рішенням для схуднення і балансування гормонів, як стверджує інтернет.

Що показують дослідження про окру для схуднення

Дослідження на тваринах показало, що щури, яких годували дієтою з додаванням окри протягом 11 тижнів, уникали надмірного збільшення ваги, демонстрували покращену чутливість до інсуліну та зменшували запалення в мозку.

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Це дослідження є гарним прикладом того, як дієта може впливати як на здоров’я мозку, так і на метаболізм, каже Радж Дасгупта, доктор медичних наук. Щурам, яких перегодовували на ранньому етапі життя, фактично запрограмованим на збільшення ваги, давали бамію як частину раціону протягом 11 тижнів. Дивно, але вони не лише уникнули набору ваги, а й продемонстрували зворотну резистентність до інсуліну.

Проте чи можна це дослідження на тваринах щодо бамії насправді застосувати до людей? І чи виправдовує це ажіотаж навколо «природного Оземпіка»?

Метаболічний вплив бамії

Бамія заслуговує більше уваги в контексті ваги та метаболічного здоров’я, вважає Радж Дасгупта. Ймовірно, цьому ефекту сприяє вплив бамії на зменшення запалення у ключових ділянках мозку, які контролюють апетит та енергетичний баланс, а також на покращення реакції організму на інсулін, Хоча ми наразі не можемо безпосередньо застосувати ці висновки до людей, результати багатообіцяльні. Вони свідчать про те, що бамія може мати метаболічний вплив, який виходить за рамки травлення, можливо, впливаючи на те, як мозок і тіло працюють разом для регулювання ваги. Це ранні дані, але вони точно підтверджують ідею про те, що бамія заслуговує більше уваги в контексті ваги та метаболічного здоров’я.

Окра (бамія їстівна) / © Associated Press

Як бамія сприяє здоровому схудненню

Питання, яке хвилює багатьох людей, полягає в тому, чи може ця комфортна їжа, яку називають «природним Оземпіком», насправді допомогти у схудненні. Наразі немає переконливих даних про людей, які б доводили, що бамія викликає втрату ваги, але вона має кілька якостей, які роблять її потенційно корисною їжею, якщо ви намагаєтеся контролювати свою вагу, каже доктор Дасгупта.

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І хоча це не чарівний засіб, окра, безумовно, може бути частиною розумного, збалансованого підходу до схуднення, додає Дасгупта. Ось як вона може допомогти:

Клітковина стримує голод. Окра багата на розчинну клітковину, яка може уповільнити травлення, допомогти вам довше відчувати ситість і зменшити бажання перекусити, каже доктор Дасгупта.

Це низькокалорійний продукт. Як пояснює доктор Дасгупта, окра має низький вміст калорій і багата на поживні речовини, тому ви можете додавати її до страв, не перевантажуючи енергією.

Вона балансує рівень цукру в крові, блокуючи потяг до солодощів. Деякі ранні дослідження показують, що окра може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, уповільнюючи всмоктування цукру в кишківнику, пояснює доктор Дасгупта. А стабільний рівень цукру в крові може запобігти цим енергетичним збоям і потягу.

Вона зменшує запалення. Окра також багата на антиоксиданти та протизапальні сполуки, і це важливо, тому що хронічне запалення пов’язане зі збільшенням ваги та інсулінорезистентністю.

Вона може уповільнити всмоктування жиру. Є деякі попередні докази того, що бамія може зменшити кількість жиру, що всмоктується в кишківнику, хоча все ще потрібні дослідження на людях, щоб повністю зрозуміти це, каже доктор Дасгупта.

Як вживати бамію для втрати ваги

Хоча деякі користувачі TikTok досягли успіху у схудненні за допомогою води з бамією, інші готують страви у стилі комфортної їжі, як-от смажена або запечена бамія. Але що краще для потенційної користі для схуднення?

Традиційна смажена бамія, хоча й смачна, зазвичай покривається кляром і готується в олії, що додає багато калорій і нездорового жиру, тому ви, ймовірно, нівелюєте будь-яку потенційну користь для здоров’я, каже доктор Дасгупта.

Щоб отримати максимум користі від бамії, обирайте легші способи приготування, рекомендує він. Запікання в духовці з оливковою олією та приправами — чудовий варіант. Ви також можете посмажити її на грилі або додати до страв з високим вмістом овочів, як-от супи та рагу.

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Деякі люди п’ють воду з бамії, замочуючи нарізану рослину у воді, додає він. Гель, що вивільняється у воду, містить розчинну клітковину, яка може сприяти контролю рівня цукру в крові та травленню, хоча потрібні додаткові дослідження. Як би ви не вирішили її використовувати, поєднання бамії з іншими продуктами з високим вмістом клітковини, як-от боби або цільні зерна, може допомогти посилити відчуття ситості та покращити травлення, що є ключовим для довгострокових цілей щодо ваги.