Ранкові звички, які можуть змінити процес схуднення / © Associated Press

Як пояснює видання EatingWell, виділяють чотири прості ранкові звички, які здатні впливати на метаболізм, відчуття голоду та загальну харчову поведінку протягом дня.

Ми звикли думати про схуднення як про щось складне, наприклад, підрахунок калорій, обмеження чи дисципліна. Але сучасна нутриціологія все частіше говорить про інше, а саме, про ритм життя, в якому маленькі щоденні дії мають більший вплив, ніж різкі зміни.

Дієтологиня Мелісса Мітрі пояснює, що ранкові звички створюють «ефект доміно», коли одне здорове рішення природно тягне за собою інші протягом дня. І саме тому те, що ви робите до 9:00 ранку, може мати несподівано великий вплив на вагу.

Сон

Перший та, можливо, найнедооціненіший фактор — сон. Дієтологиня наголошує, що 7–9 годин якісного сну — не рекомендація «для самопочуття», а базовий механізм регуляції апетиту та метаболізму.

Як пояснює дієтологиня Менді Енрайт, нестача сну підвищує апетит, погіршує харчовий вибір і збільшує загальну кількість спожитих калорій.

Навіть якщо здається, що ранній підйом допомагає «спалити більше», дослідження показують іншу картину, короткий сон може призводити до переїдання та надлишку калорій у довгостроковій перспективі.

Окремий ефект — тяга до швидкої енергії. Після недосипу мозок частіше «просить» солодке чи жирне, а це може зводити нанівець усі зусилля щодо контролю ваги.

Склянка води одразу після пробудження

Другий крок звучить надто просто, щоб бути ефективним, але він працює. Дієтологиня Мелісса Мітрі зазначає, що випита вода протягом перших 30 хв після пробудження може підтримувати травлення, трохи активувати метаболізм і зменшувати ризик плутати спрагу з голодом. Це важливий момент, адже організм часто сприймає легке зневоднення як відчуття голоду.

Додатково дієтологиня Бонні Тауб-Дікс посилається на огляд досліджень, який показує, що вищий рівень споживання води впливає на зниження ризику набору ваги протягом кількох років. Пояснення просте, вода перед їжею підсилює відчуття ситості, тож людина їсть менше.

Білковий сніданок

Третій крок — сніданок із достатньою кількістю білка. Дієтологиня Мелісса Мітрі пояснює, що білок допомагає довше залишатися ситим, зменшувати тягу до перекусів і контролювати загальну калорійність дня.

Також білок впливає на гормони апетиту, він знижує сигнали голоду та підсилює відчуття насичення. Крім того, він допомагає зберігати м’язову масу, яка відіграє важливу роль у витраті енергії організмом.

Найкращі джерела для сніданку:

яйця

грецький йогурт

сир

кефір

горіхи

бобові

Дієтологиня Бонні Тауб-Дікс пропонує просте рішення для сніданку: смузі з ягід, грецького йогурту, мигдальної пасти та шпинату, який можна приготувати заздалегідь.

Ранкова руханка

Останній крок — фізична активність. Дієтологиня Менді Енрайт зазначає, що ранкові тренування можуть активізувати спалювання жиру, підвищити метаболічну активність і покращити контроль апетиту.

Деякі дослідження показують, що люди, які тренуються зранку, мають нижчий індекс маси тіла та меншу талію, ніж ті, хто займається пізніше. Є й додатковий ефект, ранковий рух часто впливає на харчові рішення протягом дня та роблять їх усвідомленішими.

Також руханка допомагає стабілізувати циркадні ритми — внутрішній годинник організму, який регулює сон і пробудження.

Схуднення рідко залежить від одного «ідеального рішення». Воно формується з маленьких щоденних звичок, які або працюють на вас, або проти вас. Ці чотири ранкові кроки можуть створити основу для стабільної ваги. Разом вони формують не просто режим, а ефект доміно здорових рішень, який триває весь день. І саме у цьому є їхня справжня сила.

