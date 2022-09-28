Що поміняти у харчуванні, щоб організм запрацював у режим максимального спалювання жиру: проста порада

Про те, що потрібно змінити в своєму харчуванні, щоб запустити в організмі режим спалювання власного жиру, доктор Майкл Мослі розповів Еxpress.co.uk.

За словами лікаря, тіло зазвичай працює на жирі та цукрі, і коли у вас закінчуються запаси цукру через важкі вправи, голодування або низьковуглеводну дієту, ваше тіло перемикається в режим спалювання жиру. Кето-дієта викликає кетоз, але наявність кетозу не означає, що ви повинні дотримуватися кето-дієти.

Від якої їжі ви повинні відмовитись, якщо хочете запустити кетоз

Головне відмовитись від солодкого та певних вуглеводів. Під час фази кетозу вам доведеться скоротити споживання таких продуктів, як рис та картопля. Видалення вуглеводів з раціону людини може бути важкою, але є способи знайти їм заміну.

Чим замінити рис та картоплю

Спробуйте перейти на рис із цвітної капусти. Цей продукт легко приготувати, насправді це просто подрібнена або натерта на тертці цвітна капуста. Але рис з цвітної капусти є чудовою альтернативою звичайному рису, бо містить набагато менше вуглеводів і набагато корисніший.

Його можна готувати до м'яса, риби чи птиці. Рис із цвітної капусти чудово поєднується із сирним соусом і може бути доданий у будь-які страви.

Читайте також: