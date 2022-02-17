Що їсти, щоб схуднути: топ-10 продуктів для стимуляції обміну речовин

Не секрет, що прискорення метаболізму сприяє втраті зайвих кілограмів.

Як використовувати цей принцип на практиці і які продукти вибрати для метаболічної дієти? Коротка інструкція.

Що таке метаболізм?

Метаболізм, або обмін речовин, — це сукупність процесів, за допомогою яких наш організм перетворює на енергію все, що ми їмо і п'ємо. Людське тіло перетворює калорії і кисень в енергію, необхідну для нормальної роботи клітин м'язів, мозку та інших органів. Це базовий метаболізм, до якого додаються витрати енергії, що відбуваються під час фізичної активності. Швидкість обміну речовин залежить від зросту, ваги, віку і ступеня активності людини.

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Стимуляція метаболізму прискорює усунення жирових запасів, а значить, допомагає позбавитися від зайвої ваги. Щоб механізми обміну речовин працювали нормально, потрібно вести здоровий спосіб життя — спати від 7 до 8 годин на добу, робити дихальні вправи, регулярно займатися спортом, пити воду в достатній кількості... Пришвидшити метаболізм можна і за допомогою правильної дієти. Для цього потрібно включити в своє меню їжу з високим вмістом білків, корисних жирів і харчових волокон. Ось список смачних і доступних продуктів, які ефективно стимулюють обмін речовин.

Мигдаль і інші горіхи

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Вони відрізняються високим вмістом корисних жирів, що прискорюють метаболізм. Мигдаль, волоські і інші горіхи також є чудовим джерелом кальцію, магнію і харчових волокон, які сприяють втраті ваги. Вживати цей продукт слід в натуральному вигляді. Жодних смажених і солоних горіхів, не кажучи вже про вкритих шоколадом або цукровою глазур'ю! Їсти їх цілими мисками теж не варто. Однією жмені горіхів на десерт або між прийманнями їжі буде цілком достатньо.

Біле куряче м'ясо

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Куряча грудка багата протеїнами і вітаміном В2, але водночас майже не містить жирів. Біле м'ясо злегка жорсткувате, тому його доводиться ретельно прожовувати, що надовго створює відчуття ситості. Одним словом, ідеальний продукт для стимуляції метаболізму.

Тунець

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Протеїни, залізо, кислоти омега-3 — складно знайти більш корисний вид риби. М'ясо тунця сприяє швидкому насиченню, а також містить вітаміни В6 і В12, які поліпшують травлення і допомагають боротися зі стресом. Вживати цей продукт слід без спецій і добавок, найкраще в сирому (суші) або консервованому вигляді.

Кава

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Це не вигадка: кава дійсно ефективно спалює жир! Тонізувальний напій підвищує метаболізм на 5-8%, що в середньому дорівнює втраті 100 калорій. Пийте каву без цукру, молока і карамелі. До всього не пізніше 16 годин: інакше ви ризикуєте провести безсонну ніч, що, навпаки, призводить до накопичення жирових запасів.

Кориця

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Ще один суперпродукт: кориця містить коричний альдегід — флавоноїди, який не тільки пришвидшує обмін речовин, але і стимулює засвоєння вуглеводів клітинами. Крім того, ця пряність відрізняється високим вмістом харчових волокон. Кориця — найліпший помічник діабетиків і тих, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів.

Капуста

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Броколі, Кейл і пекінська капуста — ці сорти в надлишку містять вітамін С, який знижує відчуття голоду, заряджає енергією і підвищує фізичну активність. Він також стимулює синтез білків і виробництво норадреналіну — гормону, що відповідає за усунення жирових запасів.

Лимон

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Сік лимона підтримує глікемічний рівень, а значить, регулює апетит. Крім того, цей фрукт нормалізує кислотно-лужний баланс, що необхідно для ефективного обміну речовин. Просто додайте у воду трохи лимонного соку — і у вас вийде чудовий напій для схуднення.

Сир

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Він відрізняється низьким вмістом жирів, водночас забезпечуючи організм кальцієм і білками. Сир сприяє усуненню жирових запасів і стимулює базовий метаболізм. До того ж цей молочний продукт втамовує голод краще, ніж йогурт. Сир чудово підходить для десерту або перекусу між прийманнями їжі.

Гострий перець

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Хороша новина для любителів гострих страв! Від перцю пече в роті, тому що цей овоч містить капсаїцин — речовину, яка спалює жири і вуглеводи. Як це відбувається? Капсаїцин викликає підвищення температури, а водночас організм виробляє більше енергії. Отже, перець корисний, але тільки в розумних кількостях: від надмірного вживання гострих продуктів може виникнути біль у шлунку.

Яйця

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Намагайтеся їсти два яйця раз на тиждень, найкраще на сніданок. Вони швидко створюють відчуття ситості і допомагають зміцнити м'язи. Це прекрасний білковий продукт, який пришвидшує спалювання жиру. Для сніданку ідеально підійдуть варені яйця або яєчня.

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