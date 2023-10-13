Секрет дієти Галвестона: чому формула "їж менше – рухайся більше" після 50 років не допоможе схуднути

Якщо менше їсти й більше рухатися, то обов'язково схуднеш. Чи ні? Виявляється, що після 50-ти ця формула вже не настільки універсальна.

Жінкам у всьому світі відомо, що гормональний зсув під час менопаузи призводить до того, що організм поводиться зовсім не так, як у юності. Тим часом лікарі часто дають шаблонні поради, які не працюють.

Однією з таких медиків була і Мері Клер Гейвер, докторка медичних наук, акушерка-гінекологиня з Галвестона, штат Техас. Потім у неї настала менопауза. Оскільки її власні спроби схуднути неодноразово зазнавали невдачі, вона заглибилася у дослідження. Зрештою, медикиня скинула 9 кілограмів і тепер ділиться своїм досвідом і секретами дієти Галвестона. Досвіду Мері присвячений матеріал у Womans World.

Лікарка Гейвер спростовує поширений міф про те, що жінки похилого віку просто їдять занадто багато або лінуються – і тому набирають зайву вагу. Гормональні зміни – це велика проблема, але її можна вирішити за допомогою харчування.

Чому жінкам після 50-ти складно схуднути

Коли у докторки Гейвер почалися гормональні зміни і вона набрала вагу, вона була сповнена рішучості довести, що мантра "їж менше, рухайся більше", яку давно проповідувала пацієнтам, справді працює. Проте навіть значне скорочення калорій і подвоєння тренувань не змогли зрушити ваги з "мертвої точки". Розчарована, вона почала дослідження, зрештою, навіть пішла на курси харчування в Університеті Тулейна. Чим більше вона дізнавалася, тим більше розуміла, що проблема криється у підвищеному рівні запалення.

Виявляється, естроген – це гормон із напрочуд потужними протизапальними властивостями. Коли його рівень природним способом починає знижуватися приблизно у віці 35 років, запалення неухильно посилюється. А коли рівень падає після настання повної менопаузи, запалення має тенденцію ще посилюватися. Докторка Гейвер каже, що у багатьох жінок старше 50 років усередині ніби тліє вогонь, який може викликати безліч станів, котрі ми схильні пов'язувати зі старінням, наприклад, біль у суглобах, занепокоєння та проблеми із серцем.

Запалення також сприяє збільшенню ваги в середньому віці. Воно може уповільнити роботу щитовидної залози та одночасно підвищити рівень гормонів, як-от кортизол та інсулін, які викликають почуття голоду, потяг до їжі та накопичення жиру на животі.

Як дієта Галвестона запобігає набору ваги в період менопаузи

Найбільша й найважливіша зміна, яку ви робите, дотримуючись рекомендацій дієти Галвестона, – це відмова від продуктів, які сприяють запаленню, – всього, що приготоване з рафінованого цукру, рафінованого крохмалю, оброблених жирів або великої кількості хімічних добавок. А потім ви починаєте додавати до свого раціону продукти, які зменшують запалення.

Зараз є безліч продуктів, які заспокоюють запалення. З усього різноманіття професорка Гейвер пропонує запам'ятати 20 найменувань:

спаржа

авокадо

боби

буряк

ягоди

броколі

морква

селера

яйця

зелень, усі сорти

оливкова олія

апельсини

ананас

домашня птиця

лосось

гриби

горіхи / насіння всіх сортів

солодка картопля

помідор

Просто складіть більшу частину свого раціону з цих 20 продуктів. Ви можете приготувати яйця з оливковою олією та насолодитися ними з обсмаженою зеленню і смаженою солодкою картоплею. Щоб швидко приготувати салат, додайте до будь-яких овочів, які є в холодильнику, курку-гриль, заправте соусом вінегрет на оливковій олії і посипте горіхами або насінням.

З часом, якщо ви харчуватиметеся продуктами з цього переліку, здуття живота, потяг до їжі, біль і втома почнуть зникати. А коли набряк спадає, ви помітите швидку втрату ваги, особливо в перші 10 днів.

Як прискорити схуднення

Щоб іще швидше боротися із запаленням, докторка Гейвер рекомендує протягом щонайменше шести тижнів намагатися знизити споживання вуглеводів та збільшити споживання жирів і клітковини. Це може прискорити інтенсивність, з якою ми втрачаємо накопичений жир, а жирова тканина фактично виділяє запальні сполуки, тому втрата жиру і зменшення запалення йдуть пліч-о-пліч.

Лікарка також пропонує вам почати використовувати форму інтервального голодування, яка передбачає вживання всіх калорій протягом восьмигодинного вікна щодня і вживання натуральних напоїв з нульовою калорійністю в решту часу. На думку експертів, після того, як ми проживаємо без калорій близько 12 годин, наш організм встигає витратити весь легкодоступний цукор у крові. Після цього тіло, як стверджує фахівець із періодичного голодування Джонса Гопкінса Марк Меттсон, починає спалювати накопичений жир як основне паливо.

Таким чином, якщо ви їсте у восьмигодинному вікні, наприклад, від 10:00 до 18:00, і голодуєте 16 годин на день, чотири з них будуть чистим спалюванням жиру. Під час процесу використання жиру як палива утворюються сполуки, які називаються кетонами і пригнічують голод. Можливо, ще важливішим є те, що вони є потужними борцями із запаленням.

Докторка Гейвер каже, що жінки, які використовують її план, часто бувають шоковані, побачивши, наскільки добре раптово реагує їхнє тіло.

Звісно, перш ніж змінювати режим харчування або звичний раціон, вам варто проконсультуватися з лікарем.

Читайте також: