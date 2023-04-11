Секрет поліфенолів: інгредієнти, які прискорюють схуднення

Що станеться, якщо ви додасте ще більше поживних речовин до надживильної середземноморської дієти? Виявляється, в цьому разі схуднення відбуватиметься ще швидше.

Не завжди результат дієти залежить від зменшення кількості споживаних продуктів. Іноді вирішальне значення має режим харчування, як, наприклад, за інтервального голодування, іноді набір продуктів, як у дієті кето. Але в цьому разі йдеться про те, що до щоденного меню послідовників середземноморської дієти потрібно додати інгредієнт, який дозволить худнути швидше і ефективніше.

Про те, як прискорити схуднення, Womans World розповів Тревіс Сторк, доктор медичних наук, великий шанувальник середземноморської дієти.

У чому користь поліфенолів

Є секретний інгредієнт, завдяки якому смузі, якими захоплюється доктор Сторк (докладніше про них нижче), працюють так феноменально. Найвідданіші прихильники середземноморської дієти споживають велику кількість антиоксидантних сполук. Наприклад, корінні жителі грецького острова Ікарія — одного з п'яти найздоровіших місць на Землі, їдять місцеві рослини з великою кількістю поліфенолів. Кількість поліфенолів у продуктах, вирощених на цьому острові вища, ніж у таких продуктах з інших місць. Навіть у місцевому вині більше поліфенолів. Це важлива причина, через яку ікаріанці не бояться серцевих захворювань, рідко хворіють на діабет і майже не страждають на недоумство. Це також допомагає їм бути стрункими без особливих зусиль.

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За словами доктора Сторка, кожна рослина на Землі містить принаймні кілька поліфенолів. Улюблені середземноморські страви, такі як шпинат, цибуля, помідори, квасоля, волоські горіхи та оливкова олія, виявились надзвичайно багатими джерелами цих мікроелементів. Їхня головна надздібність — зупиняти і звертати назад вікові ушкодження наших клітин. Якщо ми згодом накопичуємо достатню кількість поліфенолів у нашому організмі, ми думаємо зрозуміліше, рухаємося вільніше і легше боремося із хворобами.

Поліфеноли та схуднення

Що стосується того, як поліфеноли стимулюють втрату ваги, існує багато версій. Найголовніше те, що вони спонукають наш організм швидше спалювати цукор у крові. Є також докази того, що вони блокують ферменти, які насмперед дозволяють нам перетворювати їжу на цукор у крові. Це ефект, який зрештою знижує як цукор, так і інсулін, гормон для зберігання жиру. І коли надлишок інсуліну знижується, ми можемо спалювати більше жиру, особливо у середній частині тіла, — каже лікар.

Окремі дослідження свідчать, що поліфеноли можуть викликати сплеск зростання кишкових бактерій, що з контролем ваги. Поліфеноли можуть навіть перерізати кровоносні судини, що йдуть до жирової тканини, внаслідок чого деякі жирові клітини буквально голодують та вмирають. Таким чином ці поживні речовини дозволяють нам досягти більш швидких результатів, ніж багато суворих дієт, і вони також покращують загальне самопочуття.

Суперсмузі доктора Сторка

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Щоб побачити, наскільки добре ваше тіло реагує на поліфеноли, спробуйте варіант суперсмузі, рекомендує доктор Сторк. Хитрість полягає в тому, щоб додати до нього спіруліну, їстівну водорість, яка містить набагато більше поліфенолів, ніж багато інших продуктів, багатих на поліфеноли.

Щоб збалансувати гострий смак спіруліни, поєднуйте її з тропічними фруктами та рослинними жирами. Манго, ананас, авокадо, кокосова олія, горіхи та насіння додають поліфеноли в смузі. Ви також можете подумати про добавки або просто зосередитися на інших багатих поліфенолами інгредієнтах смузі, стверджує доктор Сторк, який пропонує какао, льон, спеції, каву та/або зелений чай.

Поліфеноли з таких продуктів, як спіруліна, какао, зелень, ягоди, трави та насіння покращують самопочуття і борються з млявістю незалежно від того, в якому вигляді ви їх вживаєте. Якщо ви хочете швидких результатів, приготуйте коктейль зі спіруліни раз на день, а в інші дні їжте багато некрохмалистих продуктів, а також порцію білка, крохмалю та корисних жирів. Багаті поліфенолами боби, цільнозернові продукти, горіхи та оливкова олія – чудовий вибір. Також обмежте споживання цукру та оброблених харчових продуктів, радить доктор Сторк.

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