Секрет стрункості Демі Мур та Бейонсе: рідка детокс-дієта на лимонаді з перцем і солоній воді

Цей класичний метод схуднення вже багато десятиліть популярний серед зірок. Програма Master Cleanse дозволяє позбавитися від зайвої ваги максимально швидко, але не без ризику для здоров'я.

Спробуємо зважити всі «за» і «проти» екстремальної детокс-дієти.

Принцип дієти

Метод Master Cleanse, також відомий як лимонадна дієта, являє собою програму детоксикації. Його мета — вивести токсини з організму, а заодно і усунути зайві кілограми. Ця дієта передбачає регулярне споживання напою, який слід готувати за особливим рецептом. Тверда їжа в меню програми Master Cleanse повністю заборонена.

Дієта триває близько десяти днів, протягом яких належить пити чудодійний коктейль, що складається з води, свіжовичавленого лимонного соку, кленового сиропу і каєнського перцю. Цей лимонад, що виводить токсини, є основою програми Master Cleanse. Його потрібно вживати 6 - 12 разів на день.

Крім того, в рамках цієї рідкої дієти щоранку слід випивати літр теплої води, додавши туди дві кавових ложечки нейодованої солі. Це дозволяє усунути токсини, що накопичуються в ободовій кишці. А вечорами строгий метод наказує пити одну чашку чаю з касії.

Зірковий досвід

Розроблений в 40-х роках Стенлі Берроузом і описаний ним в книжці «The Master Cleanse» цей спосіб схуднення завжди користувався популярністю серед зірок, таких як Демі Мур і Бейонсе. Співачка вдалася до рідкої дієти в 2006 році, щоб привести фігуру до ладу перед зніманнями фільму «Дівчата мрії». Незважаючи на те, що Master Cleanse допоміг Бейонсе скинути 10 кг за два тижні, пізніше вона негативно відгукувалася про цю екстремальну програму.

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Гвінет Пелтроу, яка теж намагалася схуднути за допомогою лимонадної дієти, випробувала на собі її побічні ефекти. «Я спробувала Master Cleanse, і після 10 днів у мене почалися галюцинації. Майте на увазі: рідка детокс-дієта може порушити обмін речовин і привести до набирання ваги в майбутньому», — розповідала актриса в інтерв'ю газеті The Telegraph.

Нічого дивного, з огляду на обмеження, які нав'язує цей метод. Білки, жирні кислоти, мінеральні солі — всі ці елементи, необхідні для нормальної роботи організму, відсутні в меню Master Cleanse. Їхній дефіцит ризикує викликати проблеми зі здоров'ям. Тому під час дієти можуть виникнути такі симптоми, як втома, тремтіння в тілі, запаморочення і порушення ясності розуму.

Інші недоліки методу

Гіпокалорійний характер Master Cleanse теж є проблемою. Щоденний обсяг калорій в рамках цієї дієти складає 1000 ккал, тоді як жінка у віці від 18 до 40 років потребує 1800 ккал на день. В результаті втрата ваги гарантована, але досягається вона ціною фрустрації і важких зусиль.

До того ж, «ефект йо-йо» не змусить на себе довго чекати. Вже через 10 днів після завершення дієти і повернення до нормального режиму харчування втрачені так важко зайві кілограми починають повертатися. Master Cleanse дає приголомшливий, але, на жаль, тільки тимчасовий результат. Крім того, ця програма часто призводить до зниження м'язової маси.

Що стосується власне детоксикації, багато дієтологів ставлять під сумнів її корисний ефект. Здорові органи самі виводять токсини і не потребують додаткового очищення. Метод Master Cleanse не поліпшує роботу організму — на відміну від збалансованого харчування, яке допомагає підтримати здоров'я органів.

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