Що таке "правило тарілки" і як воно допомагає схуднути

Схуднення — це не короткотривалий процес / © Pixabay

Реклама

«Тарілка здорового харчування» допоможе вам смачно та корисно харчуватися, закрити дефіцити нутрієнтів, а ще назавжди забути про виснажливі дієти.

Щоб скласти тарілку за цим правилом ділимо її на 4 частини:

½ — кольорові овочі та зелень+фрукт на десерт

¼ — білок

¼ — вуглеводи, або мікс різних видів

І на кінець потрібна невеличка кількість жирів для смакового забарвлення і додаткової користі

Напої — пийте воду, каву або чай. Відмовтеся від солодких напоїв

Які переваги харчування за методом «здорової тарілки»

Перш за все, «тарілка здорового харчування» — це дуже простий та легкий в розумінні підхід до харчування. Він має низку важливих відмінностей від інших систем, за допомогою яких вдається краще збалансувати свій раціон:

Фокус на важливості вживання достатньої кількості звичайної води, а не акцент на молочних продуктах

Більш детальне класифікування видів білка та вуглеводів теж дуже важливо, адже зазначено, які види білка варто вживати в більшій кількості, а яких варто уникати. Теж саме стосується зернових та жирів

Наголос на необхідності вживання в більшій кількості овочів та зелені. Саме вони насправді мають займати більшу частину тарілки, ніж фрукти чи ягоди

Сенс «здорової тарілки» полягає в тому, що за кожен прийом їжі ви отримуєте збалансований раціон та повний набір необхідних нутрієнтів. Насправді такий метод працює таким чином, що дотримуючись правил, ви за допомогою їжі, закриваєте добові потреби організму у необхідних вітамінах, мінералах та мікроелементах.

Реклама

Раніше ми писали, про дієту 4:3 — як вона працює та чому ефективна. Більше про це читайте у новині.