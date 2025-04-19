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- Категорія
- Схуднення
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Що таке "правило тарілки" і як воно допомагає схуднути
«Правило тарілки» допомагає підтримувати вагу, розділяючи тарілку на сектори.
«Тарілка здорового харчування» допоможе вам смачно та корисно харчуватися, закрити дефіцити нутрієнтів, а ще назавжди забути про виснажливі дієти.
Щоб скласти тарілку за цим правилом ділимо її на 4 частини:
½ — кольорові овочі та зелень+фрукт на десерт
¼ — білок
¼ — вуглеводи, або мікс різних видів
І на кінець потрібна невеличка кількість жирів для смакового забарвлення і додаткової користі
Напої — пийте воду, каву або чай. Відмовтеся від солодких напоїв
Які переваги харчування за методом «здорової тарілки»
Перш за все, «тарілка здорового харчування» — це дуже простий та легкий в розумінні підхід до харчування. Він має низку важливих відмінностей від інших систем, за допомогою яких вдається краще збалансувати свій раціон:
Фокус на важливості вживання достатньої кількості звичайної води, а не акцент на молочних продуктах
Більш детальне класифікування видів білка та вуглеводів теж дуже важливо, адже зазначено, які види білка варто вживати в більшій кількості, а яких варто уникати. Теж саме стосується зернових та жирів
Наголос на необхідності вживання в більшій кількості овочів та зелені. Саме вони насправді мають займати більшу частину тарілки, ніж фрукти чи ягоди
Сенс «здорової тарілки» полягає в тому, що за кожен прийом їжі ви отримуєте збалансований раціон та повний набір необхідних нутрієнтів. Насправді такий метод працює таким чином, що дотримуючись правил, ви за допомогою їжі, закриваєте добові потреби організму у необхідних вітамінах, мінералах та мікроелементах.
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