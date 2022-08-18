Швидка дієта: чому вона ефективна і як закріпити результат

Швидкі дієти дуже популярні, тому що ефективні, але вважає, що втримати вагу після закінчення таких дієт буває досить складно.

Агресивна дієта може допомогти "влізти в ту саму сукню" до потрібної дати або швидко привести себе у форму перед відпусткою, але якщо після її закінчення повернутися до колишнього режиму харчування, вага повернутися разом з тістечком на вашій тарілці.

Але вихід все ж таки є. Дієтолог Ардж Тіручельвам поділився з Еxpress.co.uk дієтою, яка допоможе не лише скинути вагу швидко, але й закріпити ефект на тривалий час.

Як працюють швидкі дієти

Швидкі дієти зазвичай впливають на жирові відкладення за допомогою інтенсивного голодування і поряд з тренуваннями можуть призвести до різкої втрати ваги більш ніж на 1,5 відсотка від маси тіла на тиждень. Практично дедалі швидше дієти припускають харчування з агресивним дефіцитом калорій.

Скільки потрібно їсти, щоб домогтися швидкого схуднення

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Як сильно потрібно урізати свій щоденний раціон, щоб досягти швидкого ефекту схуднення. Дієтолог пояснив, що агресивний дефіцит калорій це коли ви переходите від помірного дефіциту в 500 калорій на день до дефіциту більше 800 калорій.

Кому підходить агресивне схуднення

Ця стратегія може працювати для всіх, але для чоловіків вона дієвіша, ніж для жінок. Вважається, що це пов'язано з менструальним циклом та деякими відмінностями у наших гормональних реакціях. Це не означає, що результату можуть досягти лише чоловіки, але їм швидко схуднути буде легше.

Психологічний ефект швидкої дієти

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Швидкі дієти містять у собі важливий психологічний фактор: ви втрачаєте вагу швидше, відразу йдете результат і це мотивує вас повторювати процес знову і знову.

Як закріпити успіх швидкої дієти

Крім того, агресивна дієта може допомогти людям підтримувати втрату ваги навіть після її завершення.

Особливо, якщо після швидкої дієти ви перегляньте свою нормальну норму споживання калорій у бік її зниження.

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Всупереч багатьом міфам, стверджує дієтолог, академічна література показує, що за швидшої втраті ваги люди набирають вагу в довгостроковій перспективі насправді повільніше, ніж якби це робили на дієті з повільною або помірною швидкістю зниження ваги.

Тільки під наглядом фахівця

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Хоча агресивна дієта є успішним способом схуднення, дуже важливо, щоб вона виконувалася безпечно та під наглядом фахівця. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж випробувати нову техніку дієти.

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