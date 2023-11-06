Сила середземноморської дієти: як оливкова олія допомагає схуднути

Оливкова олія – ключовий продукт середземноморської кухні, яка вважається однією з найкорисніших у світі. Крім того, вона сприяє схудненню та дуже корисна для жінок, особливо в період менопаузи.

Останнім часом дієта на основі оливкової олії набула особливої популярності. Охочим схуднути рекомендується приймати дві столові ложки оливкової олії щоранку натщесерце.

Про те, чи є в цьому сенс, і як оливкова олія сприяє схудненню, пише Womans World.

Що таке середземноморська дієта

Експерти вже давно підкреслюють переваги середземноморської дієти, вона утримується у п'ятірці найкращих вже понад десять років. Нещодавно престижна група експертів, зібрана US News & World Report, назвала її найкращою дієтою 2023 року. Коли ми говоримо про середземноморську дієту, маємо на увазі спосіб життя та харчові уподобання жителів Греції, Італії, Іспанії, Франції та інших регіонів, що прилягають до Середземного моря. Крім оливкової олії та інших корисних жирів, таких як авокадо, до раціону входять овочі, фрукти, горіхи та насіння, бобові, цільнозернові продукти та риба, а також трохи птиці, яйця та молочні продукти.

Як середземноморська дієта сприяє втраті ваги

По-перше, середземноморська дієта зазвичай насичена клітковиною та білком — ключовими поживними речовинами, які допомагають вам споживати менше калорій без особливих зусиль. Середземноморська дієта також допускає широкий вибір продуктів і страв, що, як свідчать дослідження, може полегшити її дотримання. Більше того, дослідження, проведене кількома університетами, показало, що люди, які сидять на середземноморській дієті, втрачають учетверо більше ваги, ніж люди, які сидять на здоровій дієті.

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Як оливкова олія прискорює схуднення

Оливкова олія на 55-83% складається з олеїнової кислоти, жирної кислоти, яка, як доведено, діє як сильний засіб для придушення апетиту. До того ж, дослідження Мері Флінн з Університету Брауна, доктора медичних наук, показує, що жінки, які дотримуються дієти, багатої на оливкову олію, насправді можуть споживати на сотні більше калорій на день і водночас втрачати значно більше ваги, ніж ті, що дотримуються традиційної дієти з низьким вмістом жирів.

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Дослідження показують, що як олеїнова кислота, так і потужні поліфенольні антиоксиданти в оливковій олії покращують здоров'я. Блокування всмоктування жиру, прискорення метаболізму та заспокоєння внутрішніх запалень – це лише початок. Жири в оливковій олії дуже корисні для здоров'я і можуть допомогти у разі резистентності до інсуліну, а також вона багата на антиоксиданти, вважає експертка з харчування, яка пройшла навчання в Тафтсі, Меліна Джамполіс, докторка медичних наук. Для зниження ваги вона рекомендує вживати від 1 до 2 столових ложок на день у рамках здорової середземноморської дієти.

Є ще один доказ здатності оливкової олії знижувати вагу: європейські дослідники виявили, що, на відміну від інших олій, які виявилися марними у цій справі, дві її столові ложки на день змінюють клітинні мембрани таким чином, що можуть значно покращити контроль за рівнем цукру в крові. Це дуже важливо, оскільки контроль рівня цукру в крові призводить до меншого накопичення жиру, особливо в животі.

Який сорт оливкової олії корисніший

Оливкова олія — це рідина, що отримується шляхом віджиму плодів оливкового дерева. Оливкова олія буває трьох основних сортів.

Оливкова олія екстра-класу (Extra-virgin). Цю олію одержують у результаті початкового віджиму оливок. Вона може похвалитися мінімальним вмістом кислоти і зазвичай коштує дорожче. Виділяється своїм яскравим зеленим відтінком та насиченим оливковим смаком, що робить її чудовим вибором як основу для заправок для салатів.

Оливкова олія першого віджиму (Virgin olive). Хоча оливкова олія першого віджиму трохи поступається якістю продукту екстра-класу, вона є хорошим варіантом. Це нерафінована версія оливкової олії, одержана методом холодного віджиму. Хоча вона має нижчу точку димлення, що робить її непридатною для приготування їжі за високих температур, вона, як і раніше, добре підходить для решти.

Легка оливкова олія (Light olive oil). Легка оливкова олія піддається подальшому очищенню для усунення кольору та смаку. Важливо, що термін "легкий" стосується тільки її зовнішнього вигляду та смаку, а не до калорійності. Легка оливкова олія містить стільки ж калорій, скільки й інші сорти.

Як найменш оброблений сорт олія екстра-класу представляє найбільшу користь для здоров'я, включаючи зниження ризику серцевих захворювань, ослаблення запалень та покращення кров'яного тиску. Саме тому середземноморська дієта така корисна для організму.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж пробувати будь-яку дієту або змінювати звичний раціон харчування.

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