Схуднення: чи можна змінити фігуру та зробити її повну корекцію / © Credits

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У нещодавньому інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко фітнес-тренерка Ксенія Літвінова відверто поділилася своїм досвідом, міфами та реальністю навколо корекції фігури. Вона наголошує, що фігуру можна вдосконалити, але не змінити повністю, якщо це суперечить вашій анатомічній основі. Що ж можна, а чого не варто очікувати від фітнесу, які вправи дійсно працюють, а які лише створюють ілюзію прогресу та що найголовніше має почути 20-річна дівчина про своє тіло вже зараз? Про все це у нашій статті.

Генетика: не вирок, а основа для старту

Форма тіла закладається генетично. Якщо у вашої мами та бабусі широкі стегна чи плечі, найімовірніше, у вас буде подібна фігура. Це не означає, що тіло не можна вдосконалити, просто потрібно розуміти, з чим ви працюєте.

«Коли до мене приходить нова клієнтка, я завжди запитую, який вигляд має її мама. Це допомагає зрозуміти, до чого тіло буде схильне у майбутньому» — пояснює Ксенія.

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Чи можна змінити тип фігури

Повністю — ні. Але можна змінити її сприйняття, підкреслити переваги та замаскувати недоліки. Наприклад:

Криві ноги можна візуально виправити за допомогою спеціальних вправ: скакалка, стрибки, степ-платформа, укріплення м’язів гомілки.

Широкі плечі можна «врівноважити» шляхом пропрацьованих стегон.

Відсутність талії — компенсується м’язовою роботою над плечима та стегнами, щоб візуально створити силует «пісочного годинника».

«У мене, наприклад, досить широка талія та змінити її я не змогла. Але я змогла зробити так, щоб це не впадало в очі завдяки загальному балансу», — розповідає тренерка.

Що треба знати кожному у 20 років

Твій тип фігури — це не вирок. Просто працюй із тим, що маєш.

Не ведись на обіцянки «перетворити тіло за 21 день». Тіло змінюється повільно, особливо, якщо хочеш змінити пропорції.

Не зупиняйся, якщо не бачиш «дива». Глобальних трансформацій не буде, але локальні зміни — реальні та помітні.

Схуднення та корекція: що можливо поєднати, а що — ні

Більшість жінок хочуть схуднути лише у певній зоні: стегна, живіт, боки. Але тіло втрачає жир нерівномірно, найчастіше — зверху вниз. Тобто спочатку худне обличчя, груди, руки, потім живіт і лише потім стегна. Тренування лише певної зони не гарантує, що саме там зникне жир.

«Дівчата часто кажуть: „Хочу схуднути тільки на животі“, але тіло так не працює. Худнути будемо всюди» — попереджає експертка.

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Важливість тренувань, а не просто дієт

Якщо худнути без силових навантажень, тіло втрачає не лише жир, але й м’язовий каркас. Як результат:

Груди втрачають об’єм

Обличчя старіє, втрачається об’єм щік, підборіддя провисає

Руки та внутрішня поверхня стегон обвисають

Тому тренування — обов’язкові, особливо силові, вони утримують форму тіла та омолоджують.

Обережне схуднення

Після 35 років процеси У тілі змінюються. Гормони (естрогени, тестостерон) знижуються, а це значить, що шкіра втрачає пружність, а обличчя — об’єм. Саме тому різке схуднення у зрілому віці може візуально додати 5–10 років.

«Мої клієнтки часто тішаться, що влізли у джинси. Але коли дивляться на фото, то бачать втому та вік на обличчі» — каже тренерка.

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Що можна зробити з тілом

Підтягнути м’язи — завдяки тренуванням (не лише фітнес, а й пілатес, йога, плавання)

Скоригувати силует — працювати з певними зонами (наприклад, збільшити м’язи сідниць, щоб урівноважити плечі)

Зменшити вагу без втрати естетики — поєднувати силові тренування, кардіо та харчування

Зберегти молодість обличчя — через підтримку м’язового корсета та вчасну роботу з косметологом

Ваше тіло — це не проблема, яку треба виправити, це ресурс, краса та сила. Ви можете змінити його, якщо навчитеся працювати не проти, а у гармонії зі своєю природою.

«Ми не можемо змінити кістки. Але ми можемо зробити тіло сильним, функціональним і красивим. І саме у цьому суть фітнесу» — підсумовує Ксенія Літвінова.

Змінити тіло до невпізнаваності не завжди можливо та й не потрібно. Ключ до справжньої краси в усвідомленні себе, повазі до своєї генетики, грамотному тренувальному підході та любові до власного тіла. Як наголошує Ксенія Літвінова, не існує єдиного «ідеалу» — є естетика, баланс і пропорції, які можна підкреслити. Схуднення та корекція фігури — це не короткострокова гонитва, а системна робота, де важливо не втратити себе.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФІТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП міфів про спорт і СЕКС ДЛЯ СХУДНЕННЯ — як ПОЧАТИ займатися СПОРТОМ і що працює

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