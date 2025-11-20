Сльози проти зайвої ваги: правда чи міф, що плач може допомогти схуднути / © Credits

Американське медичне видання Healthline розповіло, чи справді «добре поплакати» може вплинути на тіло так само як тренування. Ми зібрали основну інформацію та готові розповісти вам, чи справді це спрацює.

Так, під час плачу тіло витрачає енергію — але зовсім небагато. Плач спалює приблизно 1,3 ккал за хвилину. Це рівно стільки ж, скільки сміх. Тобто за 20 хв сліз ви витрачаєте додатково всього 26 ккал — це навіть не половина яблука.

І ні, багатогодинний марафон сліз не можна назвати «етапом жироспалювання». Втрата ваги під час горювання чи депресії частіше пов’язана з втратою апетиту, а не зі «спалюванням калорій через сльози».

Ефект від сліз

Зниження рівня стресу

Плач запускає в організмі біохімічну реакцію, яка допомагає стабілізувати настрій. Емоційні сльози — це результат роботи гормонів, які реагують на почуття втрати, безпорадності чи напруження. Після «хорошого плачу» багато хто відчуває:

полегшення

розслаблення

ясність думок

Це цілком нормальна, природна реакція тіла на емоційний стрес.

Детокс через сльози

Емоційні сльози містять кортизол — основний гормон стресу. Коли ми плачемо довше, видаляються частина стресових маркерів. Регуляція кортизолу — це не тільки про настрій. Хронічно високий кортизол сприяє:

накопиченню жиру в області талії

порушенням сну

емоційному виснаженню

Отже, хоч плач і не спалює жир, він допомагає повернути гормони у рівновагу, що вже непрямо впливає на здоров’я та метаболізм.

Підтримка у періоди втрат і болю

Після довгого плачу організм виділяє:

ендорфіни

окситоцин

Ці гормони відповідають за відчуття полегшення, тепла та внутрішньої безпеки. Саме тому після сліз ми часто відчуваємо дивну легкість, навіть якщо ситуація не змінилася. Ці ж гормони знімають і фізичний біль, тому плач може бути реакцією на травму чи раптовий удар.

Коли плач — сигнал тривоги

Плакати — абсолютно нормально. Деяким людям потрібно це робити частіше і це не є проблемою. Але варто насторожитися, якщо:

сльози з’являються щодня без видимої причини

плач стає неконтрольованим

ви реагуєте сльозами на дрібниці

змінюється сон, апетит, інтерес до життя

з’являються тривожні думки чи ознаки депресії

У таких випадках рекомендовано звернутися до психолога чи психотерапевта. Це не слабкість, а турбота про себе.

Плач — це не спосіб схуднути. Він спалює мінімум калорій та навряд чи замінить навіть коротку прогулянку. Але, сльози — це частина нашої біології та емоційної гігієни. Вони допомагають зменшити рівень стресу, вивести частину стресових гормонів, відновити внутрішній баланс і пережити горе чи біль

Тож наступного разу, коли ви відчуєте, що сльози ось-ось з’являться, не стримуйте їх. Це не слабкість — це один зі способів, яким ваш організм дбає про вас.