Солоні огірки проти вісцерального жиру: які продукти допомагають боротися з відкладеннями на животі

Схоже, вченим вдалося знайти відповідь на запитання "що б такого з'їсти, аби схуднути". Принаймні, в зоні живота.

Правильне харчування та фізичні вправи допомагають впоратися із зайвою вагою та прибрати жирові відкладення у проблемних місцях – це істина, яка не потребує додаткових доказів. Але іноді вчені виявляють, що деякі продукти, які навіть не входять до переліку особливо здорових, можуть ефективно боротися з жировими накопиченнями нашого організму.

Що таке вісцеральний жир

Відомо, що дуже багато проблем і розладів у нас виникають через жирові скупчення в зоні живота. Але проблема ця не лише косметична. Вісцеральний жир, також відомий як жир на животі, може бути небезпечним і потребує ретельного контролю. Вісцеральний жир є основною причиною серйозних захворювань, включно з діабетом 2 типу та хворобами серця. На відміну від жиру, що знаходиться під шкірою, вісцеральний жир знаходиться близько до життєво важливих органів, включно із серцем та нирками.

Як повідомляє Еxpress.co.uk, одними із продуктів харчування, які нещодавно показали обнадійливі результати у боротьбі з вісцеральним жиром у дослідженнях на тваринах, є солоні огірки.

Чим корисні лактобацили і де вони містяться

Ферментовані солоні огірки є джерелом убитих нагріванням бактерій Lactobacillus brevis, які, на думку деяких дослідників, допомагають запобігти утворенню вісцерального жиру. В одному недавньому експерименті мишам давали ферментований розсіл разом із дієтою з високим вмістом жирів протягом восьми тижнів. Рівень вісцерального жиру у мишей, які отримували цю їжу, був значно нижчим, ніж у мишей, яким її не давали.

Проте варто визнати, що це дослідження на тваринах також не підтверджує, що ферментовані солоні огірки спалюватимуть жир на животі у людей.

Водночас є багато інших продуктів, не таких суперечливих з дієтичної точки зору, як солоні огірки, які містять лактобацили.

До цих продуктів належать:

квашена капуста;

хліб на заквасці;

вино;

пиво;

йогурт.

Інші способи позбутися вісцерального жиру

Боротьба з жиром на животі буде ефективною, якщо ви дотримуватиметеся дієти з дефіцитом калорій, скоротите споживання жирних молочних продуктів або напоїв, збагачених кальцієм.

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Також пропонується їсти більше бобових, риби та яєць і невелику кількість олії. Та окрім правильного харчування, ви також повинні випивати від шести до восьми склянок води щодня і уникати додавання солі або цукру до їжі.

Якщо ви намагалися і не змогли схуднути, варто звернутися до лікаря по допомогу. Лікар допоможе вам знайти основні причини набирання ваги та з'ясувати, чи є якісь основні проблеми зі здоров'ям, а також дати рекомендації щодо харчування.

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