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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Схуднення
Кількість переглядів
54
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3 хв

Силові тренування після 40 років: скільки разів на тиждень їх треба робити

Багато жінок після 40 років починають відчувати зміни у тілі, енергії менше, зайві кілограми з’являються швидше, ніж зникають, а звичні навантаження даються важче.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Силові тренування після 40 років: скільки разів на тиждень їх треба робити

Силові тренування після 40 років: скільки разів на тиждень їх треба робити / © Associated Press

У цей момент виникає спокуса «дати собі спокій», мовляв, у цьому віці вже не обов’язково стрибати у спортзалі, досить і прогулянки у парку. Але саме після 40 починається той період, коли тіло особливо потребує сили. Не для марафонів, а для здоров’я, щоб мати міцну спину, гнучкі суглоби, здорове серце та ясну голову. І найкращий спосіб це зберегти, додати до життя силові тренування. Не щодня, не годинами, але регулярно та розумно.

В інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко фітнес-тренерка Ксенія Літвінова розповіла, скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, як правильно поєднувати силові та кардіонавантаження, і як тренуватись без перевантаження, але результативно.

Силові тренування після 40 — не опція, а потреба

Після 40 років наше тіло починає змінюватися на гормональному рівні. Сповільнюється метаболізм, зменшується м’язова маса, а з нею й витрати енергії у спокої. Саме тому багатьом жінкам стає важче підтримувати стабільну вагу, навіть якщо вони харчуються правильно та ведуть активний спосіб життя.

«Жінка після 40 років щороку втрачає близько 1% м’язової маси, якщо не займається силовими тренуваннями. Це біологічний процес, який напряму впливає на форму тіла, обмін речовин, настрій та енергетичний тонус» — пояснює Ксенія Літвінова.

Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися

Щоб протистояти віковим змінам, фітнес-тренерка радить:

  • Силові тренування — 3 рази на тиждень. Мінімальна тривалість — 30 хв. Це може бути як тренажерний зал, так і тренування з власною вагою чи легкими гантелями вдома.

  • Кардіо — 2–3 рази на тиждень. Підійде ходьба, плавання, велосипед, скандинавська хода — все, що активізує серце, але не перевантажує суглоби.

  • Розтягування / стречінг — 1–2 рази на тиждень. Можна робити йогу, пілатес, дихальні практики чи легкі комплекси для мобільності. Важливо зберігати гнучкість та рухливість суглобів, адже зв’язки після 40 років стають менш еластичними.

Силове тренування — це не «качати банки»

Багато жінок побоюються силових тренувань, бо вважають, що «виростуть м’язи» чи «стануть надто масивними». Але це — міф. У жінок інша гормональна система та без додаткового вживання гормонів чи спеціальних препаратів побудова великих м’язів практично неможлива.

«Силове тренування після 40 років — це інвестиція у ваше тіло, серце, хребет, гормональний баланс і психічне здоров’я. А ще — це єдиний натуральний спосіб стимулювати вироблення тестостерону, який відповідає за витривалість, настрій та сексуальну енергію» — підкреслює Літвінова.

Гормони

З віком жінки входять у фазу перименопаузи чи менопаузи, коли відбуваються коливання рівнів естрогену та прогестерону. Це може викликати:

  • Порушення сну

  • Зниження енергії

  • Пришвидшений набір ваги

  • Труднощі зі скиданням зайвих кілограмів

Фізична активність, зокрема силові тренування, допомагає:

  • Регулювати рівень інсуліну

  • Стабілізувати гормональний фон

  • Покращити якість сну

  • Стимулювати вироблення серотоніну, дофаміну, ендорфінів та окситоцину

Поради

  • Не через силу, але регулярно. Починайте з навантаження, яке вам під силу. Нехай це буде 20–30 хв легких вправ, але регулярно.

  • Не ігноруйте біль. Якщо тіло сигналізує про дискомфорт, прислухайтеся, проте не плутайте це з лінню.

  • Розминка — обов’язкова. Вона знижує ризик травм і допомагає уникнути затисків.

  • Працюйте над стабільністю. Зміцнюйте глибокі м’язи спини та преса. Це основа для здорової постави та активного життя без болю.

  • Робіть комплексне тренування. Не лише ноги чи руки, а працюйте над всім тілом.

Після 40 років наше тіло як тонкий інструмент, воно потребує уважного догляду, грамотного навантаження та регулярного «налаштування». Силові тренування — це не примха, а ключ до довготривалої молодості, міцного здоров’я та впевненості у власному тілі.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФІТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП міфів про спорт і СЕКС ДЛЯ СХУДНЕННЯ — як ПОЧАТИ займатися СПОРТОМ і що працює

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