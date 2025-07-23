Топ-14 чаїв для схуднення: як вони допоможуть підтримати форму та пришвидшити метаболізм

Топ-14 чаїв для схуднення: природна підтримка фігури та метаболізму / © Associated Press

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Багато трав’яних і натуральних чаїв мають не лише приємний смак, а й потужні властивості, вони прискорюють метаболізм, виводять зайву рідину, зменшують апетит та підтримують здорове травлення. Видання Tua Saúde розповіло про найефективніші чаїв для схуднення, які допоможуть вам легше та природніше дбати про фігуру.

Імбирно-ананасовий чай

Поєднання імбиру, ананасової шкірки та апельсина стимулює обмін речовин, бореться з запаленнями та надовго дарує відчуття ситості.

Інгредієнти:

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Шкірка ананаса ½ шт.

Шкірка апельсина 1 шт.

Імбир 1 ст. л

Розторопша 1 ст. л

Вода 1 л

Приготування:

Прокип’ятіть шкірки та імбир 3 хв. Додайте траву, накрийте та настоюйте ще 5 хв. Процідіть і пийте протягом дня між прийманням їжі.

Зелений чай з ожиною

Зелений чай — джерело катехінів, ожина діє як м’який сечогінний засіб. Разом вони зменшують апетит та набряки.

Інгредієнти:

Сушене листя ожини 1 ч. л

Зелений чай 1 ч. л

Окріп 150 мл

Приготування:

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Залийте листя окропом, настоюйте 10 хв. Процідіть і пийте перед основними прийманнями їжі, 2–3 тижні поспіль.

Гібіскус із корицею

Гібіскус сприяє виведенню зайвої рідини, а кориця стимулює перетравлення та контролює рівень цукру.

Інгредієнти:

Сушені пелюстки гібіскусу 1 ст. л

Хвощ 1 ст. л

Кориця 1 паличка

Вода 1 л

Приготування:

Залийте всі інгредієнти окропом і настоюйте 10 хв. Пийте 3–4 рази на день за 30 хв до їжі.

Мате з лимоном

Мате стимулює спалювання жиру, а лимон очищає смакові рецептори та пригнічує потяг до солодкого.

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Інгредієнти:

Листя мате 1–2 ч. л

Лимон ½ шт.

Окріп 150 мл

Приготування:

Залити окропом, настоювати 5–10 хв. Пити 1–2 рази на день до їжі.

Чай з пажитника та артишоку

Цей тандем забезпечує клітковину, стимулює жовчовиділення, покращує метаболізм жирів.

Інгредієнти:

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Насіння пажитника ½ ч. л

Сушене листя артишоку 1 ч. л

Чорний перець

Окріп 150 мл

Приготування:

Залити окропом і настоювати 10 хв. Пити тричі на день між прийманням їжі.

Куркума з лимоном

Куркума пригнічує утворення жиру у печінці, лимон зменшує бажання перекусити.

Інгредієнти:

Куркума 1 ч. л

Лимонний сік 1 ст. л

Гаряча вода 150 мл

Приготування:

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Змішати всі інгредієнти та настоювати 10–15 хв. Пити до 3 разів на день між приймання їжі.

Чорний чай з апельсином і корицею

Флавоноїди чорного чаю зменшують окружність талії, покращують обмін речовин.

Інгредієнти:

Чорний чай 2 ст. л

Шкірка апельсина ½ шт.

Кориця 1 паличка

Окріп 0,5 л

Приготування:

Кип’ятіть апельсинову шкірку з корицею 3 хв. Додайте чай та настоюйте 5 хв. Пийте 1–2 рази на день.

Улун

Улун регулює жировий обмін і знижує рівень холестерину.

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Інгредієнти:

Листя улуна 1 ч. л

Гаряча вода 150 мл

Приготування:

Залити водою та настоювати 3 хв. Пити 1 раз на день, не довше 6 тижнів поспіль.

Хвощ

Хвощ має сечогінні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Ідеально для боротьби з набряками.

Інгредієнти:

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Хвощ 1 ст. л

Окріп 250 мл

Приготування:

Настоювати 5–10 хв, потім процідити. Пити після основного приймання їжі.

Куркума з імбиром

Імбир активізує метаболізм, куркума зменшує запалення, а разом вони спалюють жир.

Інгредієнти:

Куркума 1 ст. л

Подрібнений імбир 1 ст. л

Вода 500 мл

Приготування:

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Кип’ятити 5 хв, потім настоювати. Пити 2 рази на день.

Ройбуш

Має термогенний ефект, який стимулює розщеплення жиру, особливо у зоні живота.

Інгредієнти:

Ройбуш 1 ст. л

Окріп 250 мл

Приготування:

Залити окропом і настоювати 10 хв. Пити 1–3 рази на день.

Лемонграс

Сечогінний ефект зменшує здуття та набряки.

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Інгредієнти:

Подрібнений лемонграс 1 ч. л

Окріп 250 мл.

Приготування:

Залити окропом і настоювати 10 хв. Пити 3–4 рази на день.

Оливковий чай

Стабілізує рівень глюкози, це допомагає уникати нападів голоду та накопичення жиру.

Інгредієнти:

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Свіже (10 г) чи сушенн (5 г) оливкове листя

Окріп 150 мл

Приготування:

Залити окропом і настоювати 10–15 хв. Пити 2 рази на день після їжі.

Орегано

Зменшує запалення жирової тканини та сприяє нормалізації обміну речовин.

Інгредієнти:

Орегано 1 ст. л

Окріп 250 мл.

Приготування:

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Залити окропом і настоювати 5–10 хв. Пити 2–3 рази на день теплим.

Зверніть увагу, що ці чаї лише додаток до здорового способу життя. Вони не замінюють консультацію з лікарем або дієтологом. Якщо у вас є хронічні захворювання чи ви приймаєте ліки, обов’язково порадьтеся з лікарем.