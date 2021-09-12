Топ-3 голлівудських дієт: що думають лікарі про методи схуднення Мадонни, Адель і Дженніфер Еністон

Ікони попкультури, музики і спорту для нас — зразок красивої і здорової зовнішності. Дієти, рекомендовані знаменитостями, часто використовуються з більшою охотою, ніж звичайні рецепти здорового харчування. Ми часто бачимо зірок, які за короткий час скинули десяток кілограмів, і хочемо так само.

Мадонна, Дженніфер Еністон і Адель можуть похизуватися чудовими фігурами і не приховують, що це заслуга дієт. Зірки поділилися своїм раціоном харчування, а ми проаналізували, як працюють "голлівудські дієти" і чи варто їм довіряти.

Мадонна і її макробіотична дієта

Мадонна давно відома своєю пристрастю до Сходу, знаменитість не тільки прихильниця феншуй, але і завзятий любитель дієт, заснованих на китайських повір'ях. У китайській медицині їжа ділиться на Інь і Ян, що є основою макробіотичної дієти. Таке "дзен-харчування" переважно складається з рослинних продуктів з невеликим додаванням молочних страв.

Цільнозернові злаки — основа меню макробіотичної дієти. Їх слід вживати щодня, і рекомендується, щоб вони становили близько 50% раціону. Основне зерно, яке вважається ідеально збалансованим, — це рис, але дозволяється вживати також просо, ячмінь, овес, кукурудзу і пшеницю. Макробіотична дієта — це харчування з низьким вмістом жирів і великою кількістю овочів, а також зернових продуктів.

Пропорції в раціоні макробіотичної дієти дуже важливі: 50% продуктів харчування складають зернові продукти, а інші 40% — овочі, бобові, водорості і фрукти. І тільки 10% — молочні продукти і страви з м'яса або риби.

Що думають лікарі про макробіотичну дієту?

Така дієта дійсно може бути корисна, якщо потрібно поліпшити функцію печінки, очистити кишечник і знизити рівень холестерину в крові. Макробіотична дієта може бути корисна коротким курсом кілька разів на рік як альтернатива православному посту. Постійно використовувати такий раціон харчування — особливо здоровим і активним людям — вкрай не рекомендується.

Макробіотична дієта заснована на споживанні мінімальної кількості білка, вітаміну B12, заліза і магнію, які необхідні людям, особливо які ведуть активний спосіб життя. У такій дієті катастрофічно мало повноцінного тваринного білка, адже саме він потрібен організму для побудови і правильного функціонування всіх клітин, особливо імунної системи і системи кровотворення.

Адель і дієта Sirtfood

Сиртфуд-дієта ( Sirtfood ) — раціон харчування, який повинен забезпечити довге життя і струнку фігуру. В меню переважають продукти, багаті на поліфеноли, що активують сиртуїн, так звані білки довголіття. За словами Адель, саме Sirtfood-дієта допомогла їй скидати 3-4 кг щотижня.

Зірка схудла приблизно на 30 кг і тим самим викликала інтерес до харчування за системою сиртфуд. Популярність такого харчування зросла в геометричній прогресії, і тепер Sirtfood найбільш часто вводиться як пошуковий запит у категорії "дієта".

Сирт-дієта заснована на продуктах, багатих на поліфеноли — потужнимх антиоксидантів, роль яких полягає в захисті клітин організму від вільних радикалів, що викликають хвороби і передчасне старіння організму.

На думку авторів дієти, найсильнішими збудниками сиртуїнів є:

перець чилі і червоний болгарський перець;

гречка, каперси, селера;

какао, кава, оливкова олія холодного відтискання;

зелений чай, капуста, броколі, фініки;

петрушка, червоний цикорій, червоні яблука;

рукола, соя, полуниця, куркума, волоські горіхи.

Ідея полягає в тому, щоб перейти до здорового способу життя і їсти якомога більше продуктів, рекомендованих у цій дієті. Все це повинно змінити не тільки нашу зовнішність, але і самопочуття.

Що думають лікарі про сиртфуд-дієту?

Сиртуїни грають велику роль в процесі старіння і в регулюванні тривалості життя. Вони беруть участь в реплікації і відновленні пошкодженого генетичного матеріалу, метаболізмі жирів і вуглеводів, деактивують вільні радикали кисню і за відповідних умов уповільнюють процес старіння.

Сиртуїни активуються, коли ви сидите на низькокалорійній дієті, яка дає на 30-50% менше енергії, ніж потрібно організму.

У дієті-сиртфуд ми бачимо досить великий дефіцит білків, жирів і вуглеводів, з плюсів — багато клітковини. Така дієта дійсно дозволяє скинути чимало зайвих кілограмів, але в той же час вона може серйозно позначитися на стані здоров'я. Насамперед така дієта може спровокувати збій в роботі жіночого гормонального фону, наприклад, збити менструальний цикл. Тому дієта здоровим жінкам не рекомендується, особливо тим, хто планує вагітність.

Дженніфер Еністон і її дієта 9:1

Дженніфер Еністон — одна з небагатьох знаменитостей, які придумали власну дієту. Актриса назвала її "дієта 9:1". Назва походить від пропорцій, у яких вживається їжа, — 90% меню складають низькокалорійні і нежирні продукти, а 10% — це вільно обрані страви. Завдяки таким пропорціям легше дотримуватися дієти, адже не потрібно повністю відмовлятися від того, що подобалося їсти щодня. Сама акторка завдяки своїй дієті схудла на 13,5 кг за пів року.

Дотримуючись дієти 9:1, потрібно вживати продукти з максимально високим вмістом клітковини і крохмалю — картоплю, цільнозерновий хліб, мюслі, а також багато зелених овочів і фруктів. Слід відмовитися від жирної їжі, солодощів і газованих напоїв. Акторка вважає, що за дотримання дієти дуже важливі "дієтичні зобов'язання" — наприклад, якщо ми не збираємося їсти солодке протягом декількох днів, дотримуємося цього рішення.

Що думають лікарі про дієту 9:1

На перший погляд це дуже розумна дієта, адже вона передбачає відмову від шкідливих продуктів харчування, замінивши їх корисними — овочами, фруктами, злаками. Таким чином, дієта містить велику кількість клітковини, що корисно для нормальної роботи органів травлення. Клітковина попереджає розвиток закрепів і сприяє нормальним щоденним випорожненням.

Однак така дієта передбачає включення в раціон великої кількості крохмальних продуктів. Як ми знаємо, крохмаль — це цінний вуглевод, який гідролізується в організмі людини до глюкози, необхідної для енергії і функціонування живого організму. Але про таку корисну властивість крохмалю ми можемо говорити, коли він вживається в адекватній кількості. Так, через дві години після вживання 100 г крохмалю рівень цукру в крові буде таким же, як після вживання 95 г чистої глюкози. У цій особливості речовини і полягає головна шкода.

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Коли вуглеводів вживається більше, ніж потрібно, організм не встигає їх перетворювати на глюкозу або глікоген (який відкладається в печінці і м'язах) — в результаті утворюється жир. Коли організму потрібно більше енергії, жир перетвориться назад на глюкозу, і маса тіла знижується. Таким чином, дієта 9:1 в обов'язковому порядку повинна супроводжуватися активним фізичним навантаженням, в іншому разі про схуднення можна забути.

Другий момент: така дієта категорично не підходить людям зі схильністю до діабету або вже за наявності такого, а також у разі порушення печінкової функції.

У Гарвардській школі охорони здоров'я доктор Волтер Віллет виявив, що споживання картоплі викликає значне збільшення рівня цукру в крові або глюкози, що призводить до секреції високих рівнів інсуліну і підвищеного ризику діабету.

Не всі методи скинути зайві кілограми корисні і безпечні для нашого організму. Вибираючи спосіб схуднення, не варто орієнтуватися на модні тенденції чи поради світових зірок. Пам'ятайте, перед початком будь-якої дієти слід проконсультуватися з фахівцем, наприклад, з дієтологом або нутриціологом, які розроблять індивідуальний план харчування, який дійсно сприяє здоровому схудненню.

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