Топ білкових продуктів для схуднення на кожен день

Білки давно пов'язують зі схудненням. Дорослим, чий спосіб життя не особливо активний, радять щодня споживати приблизно 0,75 г білків на кілограм маси тіла.

У середньому це 55 г для чоловіків та 45 г для жінок. Їх можна отримати з двох порцій (розміром з долоню) таких продуктів як м'ясо, риба, тофу, горіхи чи бобові.

Якщо білків недостатньо, у людини може випадати волосся, з'являтися висипи на шкірі чи знижуватись вага через втрату м'язової маси. Але такі побічні ефекти трапляються дуже рідко, переважно у тих, хто потерпає від харчових розладів.

Сім багатих білком продуктів для схуднення

Яйця

Вони є джерелом поживних речовин, багаті білком, вітамінами та мінералами. Вживання яєць на сніданок допоможе прискорити метаболізм і контролювати апетит протягом дня, що призводить до зниження споживання калорій.

Грецький йогурт

Він є чудовим джерелом білка та пробіотиків, що робить його найкращим вибором для схуднення. У ньому менше цукру та більше білка, ніж у звичайному йогурті.

Сир

Нежирний молочний продукт з високим вмістом білка може допомогти позбутися зайвих кілограмів. Він багатий на білок казеїн, який повільно засвоюється, завдяки чому ви відчуваєте ситість протягом тривалого часу.

Сочевиця

Вона багата на білок, клітковину та важливі вітаміни й мінерали, і у ній мало жиру та калорій, що робить її чудовим варіантом для втрати ваги. Сочевицю можна використовувати в різноманітних стравах, таких як супи, рагу, салати тощо.

Тофу

Тофу, виготовлений із соєвих бобів, є білком рослинного походження, який підходить як для вегетаріанців, так і для веганів. Він має низьку калорійність і багатий білком.

Лосось

Він багатий омега-3 жирними кислотами та високоякісним білком, корисний і для здоров’я серця, і для схуднення. Білок у лососі допомагає залишатися ситими, одночасно підтримуючи ріст м’язів.

Довідка:

Білок також відомий нам, як протеїни, поліпептиди. Це основний будівельний матеріал організму. Він необхідний для підтримки м’язових обсягів, відновлення травмованих і заміни відмерлих тканин у всіх органах (наприклад, волосся, нігтів і шкіри), для відновлення пошкоджень м’язів, що відбувається на тренуваннях. Білок необхідний для виробництва червоних тілець крові і нормального функціонування кількох гормонів. Також він відіграє життєво важливу роль у функціонуванні імунної системи.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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