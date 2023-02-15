Три несподівані способи швидко позбутися потягу до солодкого

Не можете втриматися від солодкого, постійно носите із собою цукерки та додаєте цукор у каву? Спробуйте скористатися цими порадами, можливо, вам вдасться позбутися непереборної тяги до солодкого.

Дослідження показали, що цукор може викликати звикання, і хоча від споживання солодощів може поліпшитися настрій, ними найкраще не зловживати.

Повна відмова від цукру може бути надто складним кроком, але є кілька перевірених способів придушити цю набридливу тягу. Womans World пропонує три науково обґрунтовані стратегії, які допоможуть зупинити потяг до солодкого та запобігти його поверненню, що дозволить вам зосередитися на більш здоровій їжі.

Фото: Credits

Носіть рожеве

Надягніть рожевий шарф, кардиган або шкарпетки, і ви виявите, що ваша тяга до солодкого дещо зменшилася. Невелике дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, показало, що коли учасникам давали рожевий ополіскувач для рота, вони бігали швидше і отримували більше задоволення від пробіжки, ніж ті, кому давали прозорий ополіскувач для рота з таким самим смаком. Автори дослідження зазначили, що ефект приємного самопочуття від рожевого ополіскувача для рота міг бути пов'язаний із асоціаціями кольору із насолодою.

Іншими словами, солодкий та життєрадісний вигляд рожевого може дати вам високий рівень цукру без потреби споживати справжній цукор.

Фото: Credits

Понюхайте апельсин

Якщо вас "кличуть" шоколадні трюфелі, візьміть апельсин, піднесіть його до носа і зробіть повільний глибокий вдих. Це може швидко придушити потяг. Дослідження харчової поведінки показало, що деякі випробувані, які нюхали апельсин, з'їдали менше шоколаду після такого впливу здоровішої їжі. Крім того, було доведено, що запах ефірної олії апельсина допомагає деяким людям бігати швидше та покращувати роботу легень, тому що цитрусові можуть підвищувати рівень енергії.

Фото: Getty Images

Зіграйте у швидку гру

Замість того, щоб боротися із собою за шматочок шоколадки, зіграйте у гру на своєму телефоні. Дослідження, опубліковане в журналі Addictive Behaviors, показало, що учасники, які займалися цим, повідомляли про менший потяг до алкоголю, нікотину, кофеїну, їжі та напоїв, а також до певних видів діяльності.

Зосередженість, яку ви приділяєте грі, може бути ефективною формою відволікання від потягу до солодкого. Телефонні ігри можуть викликати стрибок рівня дофаміну, а цукор може мати аналогічний ефект. Просто будьте обережні, щоб грати в ігри в помірних кількостях — як і цукор, вони можуть викликати звикання.

Якщо ви відчуваєте, що проблема цукрової залежності набагато серйозніша і самі ви з нею не даєте раду, поговоріть про це зі своїм лікарем.

Читайте також: