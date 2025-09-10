Це точно спрацює: 6 простих трюків, які дійсно допомагають людям схуднути

Схуднення / © Credits

Олімпійські спортсмени та професійні велнес-інфлюенсери люблять ділитися своїми багатогодинними фітнес-програмами і системами харчування. Але їхні поради щодо здоров’я можуть здаватися складними й виснажливими. Як щодо простішої відповіді на запитання, як швидко схуднути і покращити своє здоров’я?

Тож Woman`s World запитав людей про їхні найпростіші хитрощі. Речі настільки прості та приємні, що навіть дивно, що вони працюють. Але вони працюють, і дослідження це доводять. Насолоджуйтеся цим оглядом найкращих трюків, які дійсно допомагають людям схуднути.

Спробуйте їсти «з родзинкою», щоб зменшити потяг до їжі

Як вживати бекон, щоб отримувати задоволення від цієї страви без додавання калорій? Просто згорніть його кільцями та запікайте в духовці на деку з бортиками.

Хоча ми часто говоримо про відчуття ситості, яке виникає в шлунку, насправді все починається з очей, пояснює Барбара Роллс, всесвітньо відома дослідниця схуднення з Університету штату Пенсильванія. Річ не лише в тому, як їжа існує у вашому кишківнику, а в цілісному складному процесі, який включає бачення їжі та повної тарілки, що сигналізує про ситість.

Підхід Ролл до схуднення, підкріплений дослідженнями, зосереджений на «волюметрії», або практиці створення враження більшої кількості їжі, щоб ви відчували ситість, вживаючи менше. Щось таке просте, як додавання повітря до їжі (наприклад, пінисті бульбашки до смузі) або несподіване укладання інгредієнтів один на одного, може швидше задовольнити голод, що призводить до успішного схуднення. Люди виявили, що вживання лише кількох шматочків скрученого бекону задовольняє їх так само сильно, як і ціла тарілка плоского.

Використовуйте спеції

В одному великому дослідженні взяли улюблені рецепти затишної їжі та виявили, що людям смак подобається так само, якщо не більше, після того, як частину солі й жиру замінили низькокалорійними спеціями. Зустрічайте дієтичну суперспецію, відому як харчові дріжджі. Вона вважається повноцінним білком, водночас є низькокалорійною і не містить цукру та глютену.

Доктор медичних наук Грегорі Гаммер зі Стенфордського університету каже: «Я їм багато харчових дріжджів. Це як мати секретний інгредієнт!» Одна з причин: ця приправа містить бета-глюканову клітковину, яка, як доведено дієтологами, допомагає швидше схуднути.

Розкрийте секрет цитрусової води

Однією з речей, яка покращує втрату ваги, є додавання лимона до води.

Все це завдяки антиоксидантам, що містяться в цитрусових, включно з нарингіном і гесперидином, які, як доведено, сприяють спалюванню жиру та відновленню форми тіла. Крім того, коли організм оптимально зволожений, все, включно з метаболізмом, працює ефективніше.

Спробуйте трюк із замороженим хлібом

Резистентний крохмаль — це те, про що люди недостатньо знають, і це може кардинально змінити харчування жінки, каже Емі Шах, докторка медичних наук, авторка книжки «Я така голодна». Ви можете легко додати більше резистентного крохмалю до свого раціону, змінивши деякі з ваших улюблених продуктів. Наприклад, якщо ви любите тости, просто заморозьте хліб перед підсмажуванням, щоб збільшити вміст у ньому резистентного крохмалю. Або якщо ви регулярно їсте картопляне пюре чи варений рис, зробіть додаткові порції, поставте залишки до холодильника, а потім розігрійте їх наступного дня.

Чому це працює: коли певні крохмалі охолоджуються в холодильнику або морозильній камері, їхні молекули реорганізуються в хімічному процесі, який називається ретроградацією, перетворюючи крохмаль на спеціальне волокно, відоме як резистентний крохмаль, яке проходить через організм неперетравленим. Це означає, що зменшується калорійність страви.

Використовуйте ролер для зменшення розміру

Мережа сполучної тканини, яка називається фасцією і розташована під нашою шкірою, може з віком затвердіти і згорнутися, роблячи нас важчими й ширшими, ніж ми є насправді. Але розтягування нашої фасції на стегнах за допомогою ролера з піни може швидко зробити нас стрункішими, каже експерт з фасцій Лорен Роксбург, авторка книжки «Вища, стрункіша, молодша». Це також може виводити токсини та позбавляти від затримки води. «Я схудла на 9 кілограмів, — ділиться вона. — Ролер з піни протягом 10 хвилин на день повністю змінив моє тіло».

Доглядаючи за фасцією, ми також покращуємо поставу, щоб мати стрункіший вигляд, та знімаємо біль, який може заважати нам більше рухатися для зменшення ваги протягом дня. Крім того, дослідження доводить, що використання таких інструментів, як простий поролоновий валик, прискорює метаболізм і дозволяє людям спалювати додаткові 168 калорій на день.

Замініть цукор на алюлозу

Штучні цукри можуть спричиняти проблеми з вагою. Канадські дослідження доводять, що вживання підсолоджувачів, як-от сукралоза та аспартам, пов’язане з підвищеним ризиком збільшення ваги. Але заміна штучних цукрів на повністю натуральну алюлозу може допомогти. Цей рослинний замінник цукру метаболізується організмом інакше, ніж інші цукри. Ви можете насправді довше відчувати ситість. Він вивільняє гормони GLP-1, які контролюють апетит, подібні до тих, що стимулюються популярними ліками для схуднення. Згідно з дослідженнями, в той час, як штучні підсолоджувачі гальмують ці гормони на 35 відсотків, алюлоза фактично підвищує рівень гормонів схуднення на 70 відсотків лише за одну годину.