Цукрова дієта стає вірусною: що каже експертка про ризики та несподівані наслідки

Мед / © Associated Press

У соціальних мережах з’явилася нова модна дієта: цукрова. Якщо це вже звучить надто добре, щоб бути правдою, зачекайте, доки не почуєте подробиці.

Цукрова дієта передбачає обмеження споживання білків і жирів з одночасним вживанням продуктів, які мають у своєму складі прості цукри, як-от ті, що містяться у меді, соку та фруктах, протягом усього дня.

Цукрова дієта привертає багато уваги частково через свій ошелешливий фактор, оскільки вона повністю суперечить чинним рекомендаціям щодо здорового харчування. Але частково інтерес, який вона викликає, пов’язаний з її нібито перевагами: прихильники цукрової дієти кажуть, що вона допомагає їм швидко скинути вагу, не відчуваючи голоду, і водночас забезпечує їх стабільною енергією протягом дня.

Ось що провідна дієтологиня розповіла про цю дієту Woman`sWorld.

Чи корисна цукрова дієта

Якщо здається, що додавання більшої кількості цукру до вашого раціону є нелогічним, — це так. Але шанувальники цукрової дієти прагнуть значно збільшити його споживання.

Хоча натуральний цукор має певні переваги, крайність цукрової дієти викликає тривогу у Ванесси Імус, магістерки наук, зареєстрованої дієтологині. «Цукрова дієта — це просто ще один дієтичний тренд для людей, які прагнуть застосувати більш екстремальний підхід до схуднення, дотримуючись надмірно обмежувальної дієти», — каже вона.

Це працює не лише через збільшення споживання цукру та вуглеводів; це також обмеження корисних жирів. Людям варто бути обережними, дотримуючись будь-якого плану дієти, який відмовляється від цілих груп продуктів або дозволяє їх лише в дуже обмежених кількостях, оскільки це часто призводить до швидкого повернення ваги в майбутньому, пояснює дієтологиня.

Цукрова дієта не призведе до стійкої втрати ваги

Так, цукрова дієта може допомогти вам схуднути в короткостроковій перспективі, створюючи дефіцит калорій (тобто допомагаючи вам споживати менше калорій, ніж ви витрачаєте), каже Імус. Значне зменшення жирів у раціоні допомагає суттєво знизити споживання калорій, оскільки жири містять 9 калорій на грам, що понад удвічі більше за калорії, які містять вуглеводи або цукри (4 калорії на грам). Це призведе до зниження калорійності і, відповідно, до втрати ваги, каже Імус.

Проте цукрова дієта навряд чи призведе до довгострокової втрати ваги, застерігає вона. По-перше, цей тип плану харчування, як і більшість таких екстремальних планів, ймовірно, нестійкий. А щойно ви знову почнете їсти більше жиру, ви можете почати повертати втрачену вагу.

Відсутність акценту на білку в цукровій дієті також може бути проблематичною. Один з ризиків його низького споживання з часом полягає в тому, що ваш організм почне розщеплювати м’язову тканину, щоб отримати білок, необхідний для живлення життєво важливих функцій організму. Це може призвести до того, що ваші зусилля щодо схуднення матимуть зворотний ефект у майбутньому, оскільки зменшення м’язової маси здатне уповільнити ваш метаболізм. Вам також потрібно підтримувати м’язову масу для сили й балансу, що особливо важливо з віком, пояснює Імус.

Це також може спричинити проблеми зі здоров’ям

Деякі останні занепокоєння: низькожирова цукрова дієта може призвести до дефіциту поживних речовин, особливо жиророзчинних вітамінів, як-от A, D, E та K (для засвоєння яких потрібен жир), каже дієтологиня.

Високе споживання простих цукрів і вуглеводів також може призвести до надмірного розмноження дріжджів під назвою кандида, що спричинить такі проблеми зі шлунково-кишковим трактом, як здуття живота і біль у шлунку, додає вона. Крім того, дослідження пов’язують дієти з високим вмістом цукру з численними проблемами зі здоров’ям, включно зі збільшенням ваги, діабетом 2 типу та серцевими захворюваннями, а також тривогою і депресією.

Чи може додавання більшої кількості цукру до вашого раціону бути корисним

Хоча Імус не рекомендує цукрову дієту, вона визнає, що вживання протягом дня натуральних цукрів, як-от тих, що містяться в цільних фруктах, мати певні переваги.

Включення природних джерел цукру, наприклад, фруктів до раціону може бути чудовим способом підживити ваші тренування, задовольнити ваш потяг до солодкого або отримати чудове джерело антиоксидантів і багатих на клітковину вуглеводів, каже вона. Навіть невелика кількість доданого цукру може бути частиною здорового харчування, і деякі спортсмени вважають його необхідним, щоб підживлювати свою витривалість.

Але перш ніж змінювати систему харчування, обовʼязково порадьтеся з лікарем.