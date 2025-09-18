Вірусний рецепт супу для схуднення: як він допомагає знаменитостям скинути вагу

Суп для схуднення / © Credits

Схуднення може бути достатньо приємним процесом, коли ви не знущаєтесь над власним організмом, а слідкуєте за тим, щоб він отримував все необхідне для підтримки.

Експерт з велнесу Гарлі Пастернак, магістр наук, тренера зірок, який допоміг таким знаменитостям, як Голлі Беррі та Гвен Стефані, а також тисячам звичайних людей, протягом останніх трьох десятиліть схуднути та набути форми, останнім часом потрапляє в заголовки газет завдяки своїм вірусним рецептам супів для схуднення, які захоплюють соціальні мережі.

Woman`sWorld поговорив з ним про його зелений суп «Feel Lean», щоб дізнатися більше про користь для здоров’я та інгредієнти, що прискорюють метаболізм.

Чому цей рецепт зеленого супу для схуднення став вірусним

Чому ж рецепт супу став таким популярним й зібрав більше 7 мільйонів переглядів?

Це дуже смачно. Щодо смаку цього рослинного супу, Пастернак повідомляє, що це кремова, найсмачніша та найситніша страва, яку ви тільки можете собі уявити.

Його легко приготувати. Люди емоційно та інтелектуально виснажені в наші дні, каже Пастернак. Цей простий спосіб харчування здається справді здійсненним. Це зітхання полегшення.

Це сприяє втраті ваги. Потрібно позбутися здуття живота, швидко скинути кілька кілограмів чи отримати менший розмір одягу — цей суп-пюре з броколі може допомогти. Пастернак розповів, що це рецепт супу, який використовують його відомі клієнти, коли готуються до оголеної сцени у фільмі або коли хочуть почуватися якнайкраще.

Як білок і клітковина прискорюють схуднення

Ви можете запитати себе: чи справді суп корисний для схуднення? Відповідь — так. Вміст води та овочів, з яких складаються багато супів, є ситними, без додавання надмірного жиру та калорій. А домашні супи природно мають низький вміст натрію та не містять консервантів.

У цьому конкретному рецепті клітковина з овочів дає нам відчуття ситості, тому ми не переїдаємо, що допомагає сприяти довгостроковому контролю ваги. Це поживна речовина, яка нам відчайдушно потрібна.

А білок з нуту також є ключем до прискорення нашого метаболізму. Дослідження показують, що люди, які їдять більше білка, що захищає м’язи, зазвичай, накопичують менше жиру в організмі, ніж ті, хто дотримується низькокалорійної дієти.

Як використовувати цей рецепт супу для схуднення

Цей суп чудово підходить для короткочасного перезавантаження дієти, яке може допомогти вам зменшити здуття живота та скинути кілька кілограмів, щоб ви виглядали та почувалися якнайкраще. Це не зовсім скорочення чи обмеження споживання калорій. Йдеться радше про спрощення за допомогою дуже простого рецепту, який дасть вам відчуття ситості протягом значної частини дня.

Таким чином, його можна використовувати як інструмент здорового перезавантаження, щоб позбутися тяги до солодкого, зламати нездорові харчові звички та повернутися до чистішої, цільної їжі. А коли у вас є залишки здорового супу, готові до вживання, ви з меншою ймовірністю візьмете щось нездорове — жодної підготовки не потрібно.

Але цей суп для схуднення не призначений як довгострокове рішення чи стратегія голодування. Іншими словами, він не призначений для того, щоб бути єдиним, що ви їсте (як під час очищення соками чи дієти на капустяному супі).

Якщо подивитися на дані, більшість модних дієт не є стійкими в довгостроковій перспективі, каже Пастернак. Він постійно ставить перед людьми це питання: «Який найкращий спосіб харчування, який є приємним і здоровим, якого ви зможете дотримуватися дуже довго, якщо не все своє життя? Додавання однієї миски овочевого супу може бути правильним рішенням.

Простий рецепт супу для схуднення

Інгредієнти:

5 склянок броколі, приготовленої на пару (запасна вода)

2 склянки залишеної води з броколі

1 кубик овочевого бульйону

1 банка нуту, зцідженого та промитого

1 стиглий авокадо

Інструкції: Змішайте всі інгредієнти в каструлі та нагрійте. Збийте занурювальним блендером до однорідної маси. На 3 порції.

Посиліть переваги рецепту супу для схуднення

Для найкращих результатів Пастернак, використовувати цей рецепт овочевого супу як обід або вечерю протягом цілого тижня, а потім додавати до нього інші страви.

Але є також способи змінити рецепт. Для людей, які дотримуються дієти з високим вмістом білка, Пастернак радить зʼїсти трохи смаженої риби, курки або навіть ложку грецького йогурту як гарнір.

Якщо вам не вистачає електролітів, ви можете приправити суп дрібкою морської солі. Але ви можете максимізувати ефект схуднення від цієї страви, прогулявшись 10 хвилин після їжі, щоб підтримувати оптимальний рівень цукру в крові і запобігти різкому підвищенню інсуліну, що сприяє набору ваги, після їжі.