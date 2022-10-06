Разом ефективніше: інтервальне голодування та тренінг допоможуть схуднути швидше

Інтервальне голодування у поєднанні з інтенсивними фізичними вправами може допомогти скинути вдвічі більше ваги.

Інтервальне голодування, при якому у людей є коротке вікно для їжі, пізній сніданок і рання вечеря, популярний серед таких знаменитостей, як Дженніфер Еністон.

Не менш популярні у зайнятих людей тренування короткими чергами так звані HIIT (високоінтенсивний інтервальний тренінг). Дослідження, на яке посилається Daily Mail, показало, що й те, й інше разом може допомогти жінкам скинути приблизно вдвічі більше ваги, ніж інтервальне голодування та інтервальний тренінг окремо.

Два методи разом працюють краще

Дослідники набрали групу з 131 жінки з надмірною вагою у віці від 19 до 45 років, попросивши чверть із них практикувати інтервальне голодування, чверть – інтервальний тренінг та чверть – і те, й інше протягом семи тижнів. Інші жінки – контрольна група з 33 осіб – продовжували свою звичайну дієту та фізичну активність протягом семи тижнів також.

Люди, котрі дотримувалися режиму інтервального голодування, втратили 2,1 кг маси тіла. Ті, хто займався високоінтенсивною ходьбою чи бігом, втратили 1,7 кг.

Жінки із групи, які практикували і те, й інше разом, втратили приблизно вдвічі більше, скинувши в середньому майже 3,6 к.с.

Дослідники кажуть, що харчування протягом коротшого періоду часу щодня означає, що люди скорочують кількість споживаних калорій, але фізичні вправи також важливі, оскільки вони допомагають організму ефективно спалювати жир.

У чому переваги поєднання інтервального голодування та високоінтенсивних інтервальних тренувань

Вправи високої інтенсивності можна виконувати швидко протягом короткого періоду часу, тому вони легко вписуються в розпорядок дня. Прийом їжі з обмеженням часу — досить простий спосіб схуднути, головне — не їсти після певного часу. Не потрібно відмовлятися від певних продуктів, рахувати калорії або уважно вивчати етикетки на продуктах.

Головний принцип інтервального голодування полягає в тому, щоб все, що ви їсте, ви встигали з'їсти протягом 10 годинного вікна. В ідеалі інтервал голодування потрібно продовжити до 16-ти години. Також рекомендується солодку та вуглеводну їжу з'їдати у першій половині дня.

Вправи високої інтенсивності можуть тривати 30-35 хвилин, важлива інтенсивність навантаження. Вибирайте біг чи інтенсивну ходьбу з ухилом та високою швидкістю. Головне, навантаження має бути відчутним. Такий вид фізичної активності зручний тим, що не займає багато часу, але приносить результат, який подвоїться, якщо ви при цьому харчуватиметеся з обмеженням часу, вкладаючись у 10-8 годинне вікно.

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