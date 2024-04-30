Як це працює: правда і міфи про детокс-дієти та очищувальні засоби

Ми постійно чуємо про необхідність очищення організму. Існує безліч детокс-продуктів, детокс-дієт та навіть цілі програми комплексного очищення організму.

Ми постійно чуємо про необхідність очищення організму. Існує безліч детокс-продуктів, детокс-дієт та навіть цілі програми комплексного очищення організму.

Детокс-дієти зараз популярні як ніколи. Автори таких дієт стверджують, що вони очищують кров і виводять шкідливі токсини з організму. Однак не зовсім зрозуміло, як вони це роблять, які конкретно сполучення вони повинні усувати і чи вони працюють взагалі.

Багато хто з нах хоча б раз задумувався про те, щоб спробувати на собі ту чи ту стратегію очищення організму. Тому Healthline взявся знайти відповіді на запитання: наскільки це необхідно, чи безпечно та як працює.

Що таке детокс-дієта

Детокс-дієти, як правило, є короткостроковими дієтичними втручаннями, призначеними для виведення токсинів з організму.

Типова детокс-дієта включає період голодування, за яким іде сувора дієта з фруктів, овочів, фруктових соків та води. Іноді детоксикація також включає трави, чаї, добавки та очищення товстої кишки чи клізми.

Правда і міфи про дітокс-дієти та очищувальні засоби / Фото: Credits

Чого хочуть досягти на детокс-дієті

дати відпочинок своїм органам голодуванням

стимулювати печінку, щоб позбутися токсинів

сприяють виведенню токсинів через фекалії, сечу та піт

покращити кровообіг

забезпечити свій організм корисними поживними речовинами

Детокс-терапія найчастіше рекомендується через потенційну дію токсичних хімічних речовин у навколишньому середовищі або у вашому раціоні. До них належать забруднювальні речовини, синтетичні хімікати, важкі метали та інші шкідливі сполуки.

Також стверджують, що ці дієти допомагають покращити вашу імунну систему, травлення, рівень енергії та сприяють зниженню ваги.

Проте дослідження детокс-дієт на людях відсутні, а кілька наявних досліджень мають суттєві недоліки.

Найпопулярніші детокс-дієти

Є багато способів дотримуватися детокс-дієти — від повного голодування до більш простих модифікацій харчування.

Більшість детокс-дієт включають як мінімум одне з наступного:

піст

пиття лише соків

використання харчових добавок

використання клізм або проносних засобів для очищення товстої кишки

використання трав

уникнення всіх алергенних продуктів, а потім повільно введення їх до раціону

відвідування сауни

Детокс-дієти можуть відрізнятися за інтенсивністю та тривалістю.

Правда і міфи про дітокс-дієти та очищувальні засоби / Фото: Credits

Які токсини виводяться

Детокс-дієти рідко ідентифікують конкретні токсини, які прагнуть видалити. Механізми їхньої роботи також незрозумілі.

Насправді практично немає доказів того, що детокс-дієти видаляють токсини з вашого організму.

Більше того, ваше тіло здатне очищатися через печінку, фекалії, сечу та піт. Ваша печінка знешкоджує токсичні речовини, а потім забезпечує їхнє виведення з організму.

Незважаючи на це, є кілька хімічних речовин, які не так легко видалити в результаті цих процесів в організмі, включаючи стійкі органічні забруднювачі, фталати, бісфенол і важкі метали.

Вони мають тенденцію накопичуватися в жировій тканині або крові, і для їх виведення з організму може знадобитися багато часу — навіть роки.

Однак сьогодні ці сполуки зазвичай виключені з комерційних продуктів або обмежені у використанні.

Загалом, існує мало доказів того, що детокс-дієти допомагають усунути будь-яку з цих сполук.

Наскільки ефективними є детокс-дієти.

Деякі люди повідомляють, що почуваються більш зосередженими та енергійними під час та після детокс-дієт.

Однак таке покращення самопочуття може бути просто результатом виключення з вашого раціону оброблених харчових продуктів, алкоголю та інших шкідливих для здоров'я речовин.

Ви також можете отримувати вітаміни та мінерали, яких не вистачало раніше.

Тим не менш, багато людей також повідомляють, що почуваються дуже погано під час детоксикації.

Правда і міфи про дітокс-дієти та очищувальні засоби / Фото: Credits

Вплив на втрату ваги

Дуже небагато наукових досліджень вивчали, як детокс-дієти впливають на втрату ваги.

Хоча деякі люди можуть швидко втратити вагу, цей ефект, мабуть, обумовлений втратою запасів рідини та вуглеводів, а не жиру. Ця вага зазвичай швидко відновлюється після припинення чищення.

У більш старому дослідженні 2015 року було вивчено жінок, які мали надмірну вагу під час лимонної детокс-дієти. Ця дієта обмежує вас сумішшю органічних кленового або пальмового сиропів та лимонного соку протягом семи днів.

Результати показали, що дієта значно знизила масу тіла, ІМТ, відсотковий вміст жиру в організмі, співвідношення талії до стегон, коло талії, маркери запалення, резистентність до інсуліну та рівні лептину, що циркулює.

Якщо детокс-дієта передбачає суворе обмеження калорій, вона зазвичай призводить до зниження ваги та покращення метаболічного здоров'я. Однак важливо пам'ятати, що це навряд чи допоможе знизити вагу в довгостроковій перспективі.

Детокс-дієти, короткочасне голодування та стрес

Деякі різновиди детокс-дієт можуть мати ефект, аналогічний ефект короткострокового або періодичного голодування.

Короткочасне голодування може покращити показники різних маркерів захворювань у деяких людей, включаючи покращення чутливості до лептину та інсуліну.

Проте ці ефекти поширюються не так на всіх. Дослідження показують, що детокс-дієти можуть призвести до посилення стресу та переїдання.

Потенційні вигоди

Деякі аспекти дітокс-дієт можуть принести користь для здоров'я, наприклад:

уникнення харчових джерел важких металів та СОЗ

відмова від оброблених харчових продуктів

пити більше води

Однак ці аспекти зазвичай пов'язані з поліпшенням здоров'я, незалежно від того, чи дотримуєтеся ви дітокс-дієту.

Правда і міфи про дітокс-дієти та очищувальні засоби / Фото: Credits

Безпека та побічні ефекти детокс-дієт

Перш ніж приступати до будь-якої детоксикації, важливо враховувати можливі побічні ефекти.

Можливі побічні ефекти детокс-дієти включають:

Жорстке обмеження калорій

Деякі детокс-дієти рекомендують голодування або обмеження калорій. Короткочасне голодування та обмежене споживання калорій можуть призвести до втоми, дратівливості та неприємного запаху з рота.

Тривале голодування може призвести до дефіциту енергії, вітамінів та мінералів, електролітного дисбалансу і навіть смерті.

Методи очищення товстої кишки, які іноді рекомендуються під час детоксикації, можуть спричинити зневоднення, спазми, здуття живота, нудоту та блювання.

Передозування

Деякі детокс-дієти можуть створювати ризик передозування добавок, проносних, діуретиків і навіть води.

В індустрії детоксикації відсутнє регулювання та моніторинг, а багато детокс-продукти та добавки можуть не мати будь-якої наукової основи.

У найгірших випадках етикетки інгредієнтів детокс-продуктів можуть бути неточними. Це може збільшити ризик передозування, що може призвести до серйозних та навіть фатальних наслідків.

Групи ризику

Деяким людям не слід розпочинати будь-які програми детоксикації або обмеження калорій без попередньої консультації з лікарем.

Сюди входять групи ризику, такі як:

підлітки

люди похилого віку

ті, хто недоїдає

ті, хто вагітні або годують грудьми або годують груддю

ті, хто має проблеми з рівнем цукру в крові, такі як діабет

ті, у кого розлад харчової поведінки

Які продукти є під час детоксикації

Під час детоксикації зазвичай рекомендується вживати такі продукти, як овочі, фрукти, нежирний білок, насіння і горіхи. Детокс дієта може також включати відмову від продуктів з високим ступенем переробки.

Що таке триденна детокс-дієта

Триденна детокс-дієта передбачає вживання тільки напоїв, таких як певні смузі та трав'яні чаї протягом 3 днів. Хоча стверджується, що ця дієта допомагає покращити загальний стан здоров'я та рівень енергії, доказів, що підтверджують це практично немає.

Який найкращий спосіб детоксикації організму

Найкращий спосіб детоксикації організму – дозволити йому виводити токсини природним шляхом. Організм оснащений ефективними власними процесами детоксикації. Методи, що підтримують ці природні процеси, включають фізичні вправи, висип, підтримання гідратації та обмеження оброблених харчових продуктів та алкоголю.

Ваше тіло часто зазнає впливу токсичних речовин. Однак у більшості випадків їх можна видалити без додаткової допомоги.

Хоча детокс-дієти можуть здатися привабливими, їхня користь, швидше за все, не пов'язана з виведенням токсинів, а скоріше з відмовою від різних хворих продуктів.

Більш корисний підхід може включати більш здорове харчування та покращення способу життя, а не потенційно небезпечне очищення.

Завжди радиться з лікарями, перш ніж застосовувати будь-яку стратегію детоксикації або змінювати систему харчування.

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