Як харчуватися жінкам з вагою 75-80 кг, щоб схуднути: фітнес тренер запропонував раціон

Нам всім хочеться мати красиву та сексуальну фігуру. Подекуди, сідаючи на дієти і не жаліючи себе, ми забуваємо про здоров'я і біди стає навіть більше, ніж бажання схуднути. Пам’ятайте, красива фігура – здорове тіло!

Пропонуємо вам один із варіантів раціонального харчування, представлений фітнес тренером Максимом Бойком на своїй сторінці в Instagram. Таке харчування підійде жінкам з вагою близько 75-80 кг.

Тренер наголошує, щоб схуднення було довготривалим і якісним, потрібно збалансувати своє харчування всім необхідним. Не голодувати, а збалансувати і правильно харчуватись.

За допомогою застосунку можна вирахувати, що для схуднення потрібно приблизно 1600 калорій. Тепер потрібно вирахувати білки, жири і вуглеводи, враховуючи тренування (наприклад) три рази на тиждень, або іншу активність, і ходьбу кожного дня, мінімум 5 тис. кроків. Щоб закрити всі енергетичні потреби треба:

Білка – 112 г;

Жирів – 55 г;

Вуглеводів – 150 г.

Тож, подивимось, як це все виглядає у продуктах, у раціоні на один день:

Варене філе - 180 г

Яйця - 2 шт

Куряче стегно - 150 г

Апельсин – 150 г

Йогурт – 150 г

Цукор – 5 г (до кави)

Гречка – 300 г

Хліб – 80 г

Авокадо – 50 г

Порція овочів – їх рахувати не потрібно, бо вони містять мало вуглеводів

Цукерка – 1 шт. (це для тих, хто не уявляє свого дня без солодощів)

Приклад такого раціону забезпечує здорове схуднення. Він збалансований білками, жирами та вуглеводами, але пам'ятайте, що такий раціон бажано витрачати на тренування, щоб у вас була активність. Таким чином, ви створите дефіцит калорій.

Тільки через збалансоване харчування ви можете змінити своє тіло. Необов’язково постійно вживати курку та яйця, можете урізноманітнити раціон рибою, індичкою, нежирною телятиною чи яловичою. Замість гречки можна їсти рис, картоплю, вівсянку, навіть макарони. Замість запропонованих жирів куштуйте горіхи. Цукерку можна замінити сухофруктами. Головне, пам'ятайте, голод – не ваш товариш, особливо, якщо є фізичні навантаження. Також не забувайте проконсультуватися з лікарем перед схудненням.

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