Як припинити їсти нездорову їжу: 5 дієвих порад від експерта

Якщо вам важко відмовитися від нездорової їжі, спробуйте скористатися цими порадами. І ви дуже швидко побачите позитивний результат.

Доктор Майкл Мослі допоміг тисячам людей схуднути та зберегти вагу такj. назавжди. Нещодавно він поділився з Еxpress.co.uk п'ятьма порадами щодо продуктів, які потрібно виключити зі свого раціону назавжди.



Дослідження 2019 року показало, що люди, які протягом двох тижнів дотримувалися дієти з продуктів із високим ступенем обробки, споживали на 500 калорій на день більше, ніж ті, хто їв продукти з мінімальною обробкою (близько 3000 калорій на день проти 2500 калорій). Отже, якщо ви скоротите або виключите споживання нездорової їжі, ви зможете вже через місяць констатувати втрату ваги від одного до двох кілограмів. А якщо додати до цього ще півгодини фізичної активності, то втрата ваги буде більш ніж помітною.

Але як виключити зі свого раціону нездорову їжу, щоб почати втрачати вагу? Доктор Майкл вважає, що відмова від нездорової їжі не обов'язково залежить від сили волі, є кілька психологічних та фізіологічних факторів, які можуть ускладнити цей процес.

Для тих, хто твердо вирішив стати на шлях здорового харчування, експерт має п'ять порад.

Зверніть увагу на сон

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Нестача сну відіграє величезну роль у вашjve потягу до нездорового харчування. І вам набагато важче противитися спокусі, якщо ви кожен день не висипаєтеся.

Нестача сну також призводить до збільшення в кровотоку сполуки, яка називається ендоканабіноїдом, яка робить їжу приємнішою. Тому постарайтеся лягати спати раніше.

Готовий обід

Дослідження, проведене у 2015 році, показало, що коли ми їмо поза домом, ризик споживання фаст-фуду багаторазово зростає. Неправильний вибір їжі, зазвичай, продиктований зручністю споживання на ходу.

Це потрібно передбачити і підготуватися до харчування не вдома. Запакуйте свій здоровий обід заздалегідь, щоб поїсти так само зручно, але без негативних наслідків для організму.

Спробуйте замінювати нездорову їжу здоровою

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Відмова від шкідливих звичок має відбутися серйозно та надовго. Для цього ви можете почати тренувати ваш мозок отримувати задоволення від корисної їжі, поступово замінюючи нею нездорову. Замініть свій щоденний шоколад горіхами та насінням, скуштуйте грецький йогурт з ягодами замість пудингу на десерт або спробуйте замінити прості вуглеводи вегетаріанською альтернативою, наприклад, їжте цвітну капусту замість білого рису.

Їжте свідомо

Часто ми звертаємося до нездорової їжі неусвідомлено, коли наша увага зосереджена не на самій їжі, а на іншому завданні чи діяльності, наприклад, на перегляді телевізора або, коли ми вийшли гуляти із собакою.

Згідно з дослідженням 2018 року, існує зв'язок між практикою усвідомленого харчування та зменшенням потягу до їжі. Переконайтеся, що ви їсте усвідомлено, і зосередьтеся на текстурі, смаку та запаху здоровішої їжі, яку ви їсте, і, можливо, ви виявите, що рідше тягнетесь до цих шкідливих наїдків.

Слідкуйте за тим, що ви їсте

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Спробуйте зазначити, як ви почуваєтеся протягом дня, коли їсте продукти з високим вмістом цукру та жиру, і подивіться, чи є зв'язок між тим, що ви з'їли, і тим, чи відчуваєте ви приплив сил чи перепади настрою.

Це допоможе зробити остаточний вибір на користь здорового харчування.

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