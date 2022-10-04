Як пов'язані місця жирових відкладень та хвороби: несподівані результати нових досліджень

Вчені стверджують, що важлива не так кількість жиру у вашому організмі, як місце його дислокації.

Підшкірний жир вважається досить нешкідливим, хоч і завдає нам багато неприємних хвилин у примірювальних. Він розташований під шкірою і його порівняно нескладно позбутися.

Чого не скажеш про жир вісцеральний. Цей жир вважається небезпечним, він зберігається глибше в організмі, впливає на наші розміри, форму нашого тіла та роботу багатьох систем організму. Вісцеральний жир активний, він впливає на хімічний баланс у нашому організмі, що може призвести до хронічних захворювань. Він також може розташовуватись навколо наших життєво важливих органів, впливаючи на їхню здатність функціонувати.

The Sun поділився думками лікарів та результатами новітніх досліджень про роль жиру в організмі та його специфіку. Нові дослідження показали, що наявність навіть невеликої кількості жиру у певних "проблемних зонах" може викликати більше занепокоєння, аніж наявність значної кількості нешкідливого підшкірного жиру.

Про які зони тіла нам потрібно турбуватися, коли йдеться про запаси жиру, і які сигнали організм подає нам таким чином.

Шия та обличчя

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Накопичення жиру на шиї та обличчі може бути ознакою того, що ви схильні до ризику серцевих захворювань. Дослідження, проведене в США, показало, що чим більша ваша шия, тим вища ймовірність того, що у вас високий рівень "поганого холестерину".

Дослідники вважають, що коло шиї більше 35 см у жінок та 43 см у чоловіків вказує на підвищений ризик серцевих захворювань та серцевого нападу.

Жир на шиї також може чинити тиск на основні дихальні шляхи тіла, утруднюючи дихання. Це може бути особливо небезпечно вночі, коли деякі пацієнти важко дихають, що збільшує ризик апное уві сні, інсультів і депресії, не кажучи вже про те, що це викликає хропіння.

Груди

Для чоловіків та жінок збільшення розміру грудей, спричинене накопиченням жиру, є запобіжною ознакою майбутнього ризику розвитку раку. Жирові клітини виробляють гормон естроген, а збільшення рівня естрогену може збільшити ймовірність розвитку раку молочної залози. Ці додаткові жирові клітини у грудях також можуть спричинити запалення в організмі, що може сприяти розвитку раку.

Руки

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Збільшення жиру на верхній частині рук є ознакою надлишкового жиру у всьому тілі і говорить про те, що вам потрібно серйозно подумати про схуднення. Надлишок жиру на руках зазвичай вказує на ожиріння та дуже високий ІМТ.

Ожиріння збільшує ваші шанси на депресію, серцевий напад, діабет 2 типу, інсульт, біль у суглобах, серцеві захворювання, рак та ранню смерть, так що це попереджувальний знак, щоб спробувати змінити свій спосіб життя.

Стегна

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Дослідники виявили, що у людей із жиром на стегнах ризик розвитку серцевої недостатності підвищений на 34% порівняно з тими, хто його не має.

Експерти, які стоять за дослідженням, вважають, що цей внутрішньом'язовий жир, як і жир на животі, є активним, викликаючи запалення в організмі та змушуючи імунну систему атакувати, а не захищатися.

Це може призвести до серцевих нападів та розвитку діабету 2 типу.

Живіт

Мати шар жиру навколо талії – це цілком природно, але коли ми починаємо відкладати там надто багато вісцерального жиру, це може бути небезпечним для нашого здоров'я. Цей жир часто потрапляє у печінку, де перетворюється на холестерин. Холестерин легко потрапляє в кровотік, закупорюючи артерії та викликаючи підвищений ризик серцевих захворювань, інфаркту, інсульту та високого кров'яного тиску.

Вісцеральний жир на животі також може впливати на хімічні реакції, а запалення в організмі, що викликається ним, може призвести до резистентності до інсуліну і діабету 2 типу. Дослідження також показують, що це може зробити вас більш уразливими до деяких видів раку, включаючи рак молочної залози та товстої кишки.

Так що, якщо ви виявили у себе "проблемний жир", перегляньте свої погляди на харчування і додайте в кожен свій день більше фізичної активності. Майже неможливо зробити так, щоб спалювання жиру відбувалося у певних зонах, але ви можете позбавитися жиру загалом або принаймні значно зменшити його кількість.

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