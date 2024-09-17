Як схуднути без рахування калорій: поради експертів для жінок старших 50 років

Лікарі, які спеціалізуються на здоров'ї жінок у менопаузі, хочуть, щоб вони припинили рахувати калорії, щоб схуднути. Це може бути нелогічним, якщо ви завжди вважали, що втрата ваги зводиться до дефіциту калорій.

І все ж Мері Клер Гейвер, докторка медицини, акушерка-гінекологиня, творець контенту про менопаузу і жіноче здоров'я, розповіла Woman's World, як схуднути, крім рахування калорій, і чому це найкращий варіант для жінок середнього віку.

Що вам потрібно знати про підрахунок калорій та втрату ваги

Не всі калорії однакові з погляду здоров'я. Дуже важливо розрізняти кількість та якість. Навіть страви з однаковою кількістю калорій можуть мати надзвичайно різні поживні якості, і вони можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Крім результатів здоров'я, різні поживні речовини впливають на механізми, які контролюють вашу вагу: метаболізм, рівень гормонів, голод і апетит.

Ви можете, як і раніше, відстежувати, що споживаєте, каже докторка Гавер. Але замість того, щоб підраховувати калорії, щоб схуднути, вона пропонує відстежувати клітковину, магній, вітамін D та жирні кислоти омега-3. Подивившись на свої показники за перший тиждень, вона закликає жінок використовувати їжу, щоб підвищити добовий рівень споживання цих речовин.

Як різні типи калорій впливають на втрату ваги

Загальна кількість споживаних калорій — це те, на що вам, як і раніше, слід звертати увагу за втрати ваги. Але це не єдине, чим слід керуватися.

Ось як певні продукти харчування можуть вплинути на вашу здатність скидати вагу та запобігати набору ваги:

Ппродукти харчування розщеплюються по-різному

Як схуднути, крім калорії / Фото: Credits

Кожен продукт взаємодіє із системами організму в процесі метаболізму, і різні продукти по-різному впливають на метаболічні шляхи, пояснює Woman's World, Дженні Стенфорд, докторка медицини, фахівчиня з лікування ожиріння. Цукерка, в якій 80 калорій, та яблуко, в якому теж близько 80 калорій, метаболізуються по-різному.

Штучні ароматизатори, консерванти та різні форми доданих цукрів цукерці, як і в інших оброблених продуктах, призводять до запальної реакції. Це може спричинити дисрегуляцію метаболічних та нейроендокринних гормональних реакцій. З іншого боку, 80 калорій з яблука містять харчові волокна, вітаміни, мінерали та протизапальні антиоксиданти та фітонутрієнти. Ці корисні сполуки сприяють здоровому метаболізму.

4 основні поживні речовини

Як схуднути, крім калорії / Фото: Credits

Метод докторки Гейвер по суті полягає в тому, щоб навчити жінок є цілісні продукти, які, найімовірніше, регулюватимуть ваш апетит і з часом приведуть вас до споживання меншої кількості калорій. Ось основні поживні речовини, на яких слід зосередитися для втрати жиру:

Клітковина. Однією з найважливіших поживних речовин є клітковина. Вона перетравлюється повільніше і довше зберігає відчуття ситості. Ви природним чином споживатимете менше калорій, якщо збільшите споживання клітковини».

Однією з найважливіших поживних речовин є клітковина. Вона перетравлюється повільніше і довше зберігає відчуття ситості. Ви природним чином споживатимете менше калорій, якщо збільшите споживання клітковини». Магній. Як і багата клітковиною їжа, багата магнієм, містить вітаміни, мінерали та фітохімічні речовини, які підтримують загальний стан здоров'я, пояснює Ліна Бегдаш, сертифікована дієтологиня. Дослідження показало, що споживання магнію в раціоні може бути пов'язане з нижчим вмістом жиру в організмі у людей з порушеною толерантністю до глюкози.

Як і багата клітковиною їжа, багата магнієм, містить вітаміни, мінерали та фітохімічні речовини, які підтримують загальний стан здоров'я, пояснює Ліна Бегдаш, сертифікована дієтологиня. Дослідження показало, що споживання магнію в раціоні може бути пов'язане з нижчим вмістом жиру в організмі у людей з порушеною толерантністю до глюкози. Вітамін D. Звичайно, вітамін D сприяє засвоєнню кальцію. Але він також впливає на активність генів, пов'язаних із виробленням серотоніну. Це впливає як на споживання їжі, так і метаболізм жирових клітин.

Звичайно, вітамін D сприяє засвоєнню кальцію. Але він також впливає на активність генів, пов'язаних із виробленням серотоніну. Це впливає як на споживання їжі, так і метаболізм жирових клітин. Омега-3. Аналогічно, жири омега-3 із морської риби також відіграють роль у регуляції генів, зазначає. Одна з численних функцій включає зменшення запалення, яке може перешкоджати метаболізму.

Худніть, зосередившись на цих продуктах

Тому, якщо ви хочете схуднути без голодування, включіть до свого раціону магній у вигляді горіхів, авокадо, цільнозернових пластівців; клітковину у вигляді фруктів з її високим вмістом; овочі, включаючи продукти з високим вмістом води; вітамін D у вигляді яєць, молока, йогурту та омега-3, що міститься в насінні льону та жирної риби.

Також дуже корисні листові зелені овочі, пісний білок, фрукти з низьким глікемічним індексом, такі як ягоди, коренеплоди та насіння, вони можуть сприяти втраті ваги, оскільки багаті на поживну цінність, але містять менше калорій, ніж інші варіанти, додає Сара Геррінгтон, дієтологиня.

На що звернути увагу

Необхідно переконатися, що ви споживаєте достатню кількість мікроелементів, які підтримують функцію ваших мітохондрій, щитовидної залози, надниркових залоз, репродуктивних гормонів, нейротрансмітерів та інших фізіологічних функцій, які можуть впливати на те, наскільки легко ви втрачаєте або набираєте вагу, закликає Геррінгтон. Однак цих чотирьох мікроелементів самих собою недостатньо, щоб почати втрату ваги.

Хоча вони важливі, Геррінгтон зазначає, що ці поживні речовини не призводять безпосередньо до втрати ваги. Швидше вони підтримують загальний стан здоров'я, що може полегшити втрату ваги. Також може бути складно споживати всю необхідну вам норму вітаміну D тільки з їжею, додає вона, тому не забувайте виходити на сонце, якщо ви не приймаєте добавки.

У будь-якому разі, пам'ятайте, перш ніж змінювати систему харчування або дотримуватися будь-яких рекомендацій, вам варто обговорити це СОС своїм лікарем.

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