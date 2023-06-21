Як схуднути на розмір за один день: 7 простих способів

У кожного з нас бувають такі дні, коли ми прокидаємося і почуваємося трохи одутлими. Обличчя здається опухлим, ноги – набряклими, живіт – здутим.

Що робити, якщо ваше обличчя й тіло раптово стали одутлими й набряклими, розповідає Womans World.

Є кілька досить простих прийомів, які дозволять вам за один день схуднути приблизно на розмір.

Як позбутися подвійного підборіддя

Щоб позбутися подвійного підборіддя, ляжте на спину й покладіть на шию тонко нарізані кружальця сирої картоплі на 5 хвилин. Дослідження в галузі харчової та сільськогосподарської імунології підтверджує, що протизапальні сполуки картоплі миттєво зміцнюють зів'ялу шкіру, а ферменти, виявлені в м'якоті картоплі, починають усувати затримку води протягом кількох хвилин.

Як зняти набряклість пальців

Літня спека й вологість можуть настільки роздути пальці, що ви не зможете надягти (або зняти!) свої улюблені каблучки. Щоб зняти набряк, випийте напій, настояний на 5 скибочках свіжого імбиру та щедрої дольки лимона. Цитрусовий сік діє як природний сечогінний засіб, а травні кислоти імбиру швидко виводять токсини, які забивають лімфатичну систему та викликають набряклість кінцівок.

Як зняти здуття живота, спричинене хронічним закрепом

Багато скарг щодо шлунково-кишкового тракту спричинені запаленням в кишківнику і, як і запалення в будь-якій частині тіла, це може викликати здуття. На щастя, доведено, що старий засіб – компреси з рициновою олією – знімає запалення за лічені хвилини. В одному з досліджень пацієнтів у будинках для людей похилого віку дослідники виявили, що компреси з рициновою олією значно полегшили дискомфорт, спричинений хронічним закрепом навіть у тих, хто страждав на нього понад десять років. Просто нанесіть рицинову олію на живіт і накрийте теплою вологою серветкою. Потім оберніть талію поліетиленовою плівкою та розслабтеся на 10 хвилин або більше. Результат: звільнення від шлунково-кишкового дискомфорту та зменшення талії аж на 5 см.

Як зняти здуття живота, спричинене синдромом подразненого кишечника

Дослідження, опубліковані в Digestive Disease and Sciences, надають додаткові докази, що перцева м'ята може значно зменшити здуття живота. Справді, вона ефективніша в полегшенні неприємних симптомі, ніж спазмолітики, трициклічні антидепресанти та клітковина. Один із принципів дії: сполуки в листі перцевої м'яти підвищують вироблення жовчі в кишківнику, одночасно прискорюючи здатність шлунка перетравлювати їжу, перш ніж він зможе утворити гази в животі, відповідальні за здуття живота. Дослідження, опубліковане в журналі Phytotherapy Research, передбачає, що ковток чаю з м'ятою ввечері допоможе компенсувати побічні ефекти рясного прийому їжі і допоможе вам спати довше і глибше.

Як зменшити здуття живота від газів

Просте пережовування половини ложки насіння кмину після кожного приймання їжі може значно полегшити неприємні гази та здуття живота, яке з ними пов'язане. Огляд наявних досліджень насіння кмину, опублікованих у 2019 році, показав, що стародавнє народне лікування має вкрай благотворний вплив на шлунково-кишковий тракт завдяки цілющому набору жирних кислот, а також унікальним ефірним маслам. Дослідження також виявило деякі докази того, що насіння кмину корисне для втрати жиру, а також втрати води. Воно містить м'які сечогінні сполуки, а також знищує газоутворювальні кишкові дріжджі та бактерії.

Як позбутися опухлих кісточок

Якщо через опухлі кісточки ходити в сандалях із ремінцями або насолоджуватися літньою прогулянкою незручно, спробуйте наступне: читаючи книжку на дивані, на початку кожного розділу витягніть пальці ніг, потім зігніть стопу, повторивши це 5 разів. Дослідження, опубліковане в Європейському журналі прикладної фізіології та фізіології праці, передбачає, що ця проста дія видаляє застояну рідину та дає кращі результати, ніж носіння компресійних шкарпеток.

Як зменшити набряк усього тіла

Коли дослідники з Бразилії дали 900 мг дикої трави, відомої як польовий хвощ, 36-ти здоровим людям і виміряли її сечогінний ефект, вони виявили, що вона допомагає скинути воду, не виснажуючи організм втратою здорових електролітів. Вчені припускають, що антиоксиданти та мінеральні солі у хвощі підвищують швидкість перероблення води нирками і в такий спосіб допомагають позбутися набряків від голови до ніг.

Але, звичайно ж, перш ніж спробувати на собі будь-який із цих способів, вам варто проконсультуватися зі своїм лікарем, визначитися, чи немає у вас протипоказань, та з'ясувати, чи не є набряклість і здуття живота ознакою захворювання та чи не потребує воно лікування.

Читайте також: