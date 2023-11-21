Як схуднути швидко та не відчуваючи голоду: в чому секрет чудодійного кетодетокс-супу

Дослідження свідчать, що навіть 24 години кетодієти можуть призвести до довгострокових позитивних змін в обміні речовин.

Ні для кого не секрет, що кетодієта допомогла мільйонам людей схуднути. Але якщо думка про те, щоб назавжди відмовитися від деяких улюблених продуктів, занадто вас лякає, у нас є для вас гарні новини.

Фахівчиня із природного здоров'я Енн Луїза Гіттлман, докторка філософії, авторка книжки "Новий план позбавлення від жиру", розповіла Womans World, що навіть короткочасне дотримання дієти може призвести до значних результатів.

Що таке кетогенна дієта

Кетогенна дієта (скорочено кето) – це стиль харчування з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів, який змушує організм спалювати жир замість вуглеводів, як паливо. Коли організм використовує жир для отримання енергії, кажуть, що він перебуває у стані, який називається кетозом. За стандартної дієти організм використовує вуглеводи, які ми їмо для живлення всього: від м'язів до мозку. Але на кетопланах ви їсте багато жирів і білків і майже не вживаєте цукор та крохмаль. Власне, це змушує ваше тіло отримувати енергію з жиру та перетворювати її на альтернативне паливо, яке називається кетонами. "В міру утворення кетонів ви перемикаєтеся зі спалювання переважно цукру на спалювання переважно жиру", – пояснює Гіттлман.

Більш швидке спалювання жиру – не єдина перевага кетодієти. Дослідження показують, що підвищення рівня кетонів може покращити імунітет, ясність розуму та посилити енергію. Крім того, кетодієти сприяють зменшенню болю в разі артриту, симптомів астми та профілактиці діабету.

Як короткі періоди кетодієти сприяють зниженню ваги

Гіттлман стверджує, що в довгостроковій відмові від вуглеводів немає необхідності. І дослідження Єльського університету підтверджують це, натякаючи на те, що короткі періоди вживання кетодієти дають тривалий імпульс метаболізму та захищають від проблем зі здоров'ям, пов'язаних із цукром. Використання здорового кетоплану протягом від п'яти днів до п'яти тижнів дає відчутні результати. Дослідження показують, що навіть лише 24 години кетодієти допомогли піддослідним спалити майже на 300 калорій більше.

Відмова від надлишкового цукру в крові також допомагає вашому організму зцілювати та омолоджувати клітини. Тому коли ви починаєте вживати більше корисних вуглеводів, ви краще можете з ними впоратися і продовжуєте худнути.

Що таке кетодетокс-суп

Кетодетокс-суп докторки Гіттлман поєднує в собі найкращі аспекти кетодієти та супів.

З тарілкою кетодетокс-супу ви отримуєте дозу кетодружніх жирів у вигляді інгредієнтів супу, як-от м'ясо травоїдного, кокосове молоко та авокадо, які, як відомо, допомагають спалювати жир і полегшують перехід організму в кетоз. Крім того, спеції та приправи корисні для вашого здоров'я: від покращення здоров'я кишківника до зниження кров'яного тиску. Овочі, багаті клітковиною, та гриби допоможуть вам залишатися ситими кілька годин, як і багатий колагеном кістковий бульйон.

Згідно зі своїм планом, Гіттлман рекомендує їсти суп один або два рази на день. Це не лише традиційна зручна їжа, це дуже комфортно. Ви готуєте один раз, а потім кілька разів розігріваєте та їсте.

Чому кетодетокс-суп допомагає швидко схуднути

Кетодетокс-суп виключає з рівняння дієту, залишаючи вам простий план, який допоможе позбутися стресу й жиру. Ви просто їсте суп та іншу просту їжу і у вас немає необхідності підраховувати чи відстежувати свій раціон.

Ба більше, коли організм досягає кетозу, він починає спалювати значно більше жиру, що робить втрату ваги швидкою і легкою. Крім того, дослідження Стенфорда свідчать, що найбільше втрачають ті, хто їсть менше калорій на кетодієті. І в цьому вам допоможе суп. Дослідження показало, що унікальна суспензія твердих часточок у теплому бульйоні змушує організм виробляти спеціальні гормони, які знижують апетит приблизно на 400 калорій на день. Таким чином, ви позбуваєтеся спонукань перекусити і переборщити з їжею – плюс менша кількість їжі на кето означає, що ваше тіло майже повністю покладається на накопичений жир як паливо.

Щоб посилити спалювання жиру, Гіттлман приправляє свій кетосуп порошком карі. Ця приправа багата на сполуки, які можуть подвоїти втрату ваги і підняти настрій.

Рецепт кетодетокс-супу

Інгредієнти:

фарш яловичий або курячий – 500 г

кунжутна олія – 2 ч. л.

1 нарізана цибулина

перець – 1-2 шт.

цукіні – 1-2 шт.

гриби – 5-8 шт.

подрібнений часник – 2 ч. л.

незбиране кокосове молоко – 400 г

м'ясний або кістковий бульйон – 4 склянки

карі порошок – 1-2 ст. л.

лаймовий сік – 1 ст. л.

свіжа зелень

Приготування

В каструлі підсмажте на олії цибулю, м'ясо, гриби та овочі до готовності. Додайте часник. Додайте молоко, бульйон і карі. Тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин, час від часу помішуючи. Додайте лимонний сік і зелень. Зверху викладіть за бажанням авокадо.

Що ще, крім супу

Суп можна їсти двічі на день: на обід і вечерю. На сніданок краще їсти щось кетофрендлі, наприклад, смузі з протеїновим порошком. Гіттлман рекомендує пити багато води, можна також вживати несолодкий журавлиний сік або чай. Можна робити два перекушування на день, поєднуючи трохи корисних жирів із продуктами, багатими на білок або клітковину, наприклад, гуакамоле з нарізаними овочами.

Бажаєте час від часу відпочити від супу? Замініть його тарілкою білка, сирих або приготовлених на парі овочів і 2-3 порціями корисних жирів (наприклад, авокадо чи оливкової олії). Через тиждень перейдіть на харчування, засноване на багатих поживними речовинами цілісних продуктах із невеликою кількістю цукру чи зерна або без нього.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування або змінювати систему харчування.

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