Як спалити максимум жиру за 2 тижні: поради чемпіонки світу з джіу-джитсу

Як позбутися зайвих кіло без дієт, бадів та різних шкідливих препаратів, споживаючи те, що вам подобається, але з розумом.

Головне правило при корекції фігури — це розуміння, що схуднути неможливо в одній лише частині тіла і за якихось три дні. Зайва вага розподіляється по всьому тілу і може проявлятися по-різному у кожної людини. Однак методи боротьби з надмірною вагою та жиром, мають в собі здорове харчування та регулярну фізичну активність.

Чемпіонка світу з джіу-джитсу katya.lagartixa на своєму прикладі доводить і показує, як худнути та тримати себе у гарній формі без голодування та знущання з організму. Вона веде особистий блог, де розповідає про своє харчування, сушку та підготовку до змагань, саме за це її дуже люблять і поважають читачі, адже все транслюється правдиво та без прикрас.

Ось, що радить чемпіонка:

Лише 3 приймання їжі на день, жодних перекусів;

В кожному прийманні їжі 150-200 г нежирного білка;

Мінімум у двох прийманнях їжі має бути каша або картопля, до 200 г;

Готуйте без масла, не додавай масло в салати та кашу, відмовтеся від сирів і жирного мʼяса;

Відмовтеся від жирних соусів. Можна споживати кетчуп, соус барбекю в гірчицю;

Їжте 400 г овочів та 1 фрукт на день;

Можна з’їсти до 100 г нежирного солодкого на день (зефір, мармелад, желатинові ведмедики);

Силові тренування 4 рази на тиждень;

Кардіо по 30-40 хв кожного дня.



Найефективнішими та дієвими методами зниження ваги є правильне харчування та активний спосіб життя. Такий підхід може забрати трохи більше часу, проте, важливо зберігати терпіння й утримуватися від відступів, щоб досягнуті результати були стійкими та довготривалими. Також це допоможе змінити ваш звичний спосіб життя, покращити стан організму та зовнішній вигляд в цілому.

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