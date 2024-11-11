Як вдома та в ресторані контролювати розміри порцій для зниження ваги: поради дієтологів

Контроль порцій — наріжний камінь інтуїтивного харчування та зниження ваги. Але його може бути трохи складно досягти, якщо у вас немає ваги або маркованих тарілок для контролю порцій під рукою.

Для контролю порції необов'язково носити ваги або мірні тарілки.

Щоб допомогти позбавитися деяких стереотипів про розміри порцій, Woman's World попросили експертів поділитися своїми найкращими порадами зі створення збалансованих тарілок для контролю порцій і зниження ваги.

Як практикувати контроль порції для зниження ваги

Дієтологи кажуть, що немає суворих правил для визначення порцій їжі на вашій тарілці, особливо тому, що це буде залежати від приймання їжі та ваших особистих дієтичних потреб. Але є кілька корисних варіантів для розгляду.

Загальне правило полягає в тому, щоб заповнити половину тарілки овочами та фруктами, одну чверть — пісними білками, а чверть, що залишилася, — цілісними зернами, каже Кріс Мор, сертифікований дієтолог, експерт з фітнесу та харчування.

Звичайно, якість така ж важлива, як і кількість. Зокрема, може бути корисно зосередитись на некрохмалистих овочах для половини тарілки та вуглеводах з високим вмістом клітковини, пояснює Майкл Герші, сертифікований дієтолог. Ви також можете включати корисні жири у менших кількостях, каже він.

Їжа на сніданок / Фото: Credits

Коригуйте свої порції протягом дня

Коли справа доходить до балансування порцій для зниження ваги, «найважливішими факторами, які слід враховувати, є ваші графік та найактивніші періоди дня, каже Бріттані Вернер, сертифікована дієтологиня. Ви повинні прагнути споживати більше вуглеводної їжі у найактивніші періоди дня, оскільки вуглеводи забезпечують швидку енергію, необхідну активності.

Крім того, Герші каже, що цілком природно не з'їдати половину тарілки некрохмалистих овочів зранку на сніданок (хоча один зі способів зробити — це додати їх в омлет). Ви однаково захочете побачити якийсь білок та вуглеводи з високим вмістом клітковини або білок та ненасичений жир.

Як оцінити порції для зниження ваги

Хоча порційні тарілки служать візуальним дороговказом, вам не потрібно змінювати посуд, щоб знати, чи досягаєте ви своєї мети щодо їжі. Розмір руки людини пропорційний розміру її тіла, що дозволяє зрозуміти, як розмір тіла впливає на розмір порції.

М'ясо, риба або тофу на вашій тарілці повинні бути розміром із вашу долоню, вуглеводи, такі як картопля або макарони, — розміром зі складеною чашею долоню, а фрукти та овочі, принаймні, відповідати стисненому кулаку, пропонує вона.

Хоча корисні жири не є обов'язковими для збалансованого приймання їжі, такі жири, як арахісове або мигдальне масло, повинні бути розділені на порції розміром з ваш великий палець, в той час як олії не повинно бути більше від розміру нігтя у страві. Для горіхів та насіння складена чашею долоня – це приблизно порція.

Їжа / Фото: Credits

Чому менша тарілка допомагає контролювати порції

Використання меншої тарілки корисне як візуальний сигнал, каже Вернер. Це обмежує кількість їжі, яку ви дозволите собі за одне присідання, і може допомогти вам почуватися ситими за меншої кількості їжі, оскільки ваш мозок частково покладається на візуальні сигнали, щоб сигналізувати про ситість.

Щоб ви однаково почувалися ситими і задоволеними меншими порціями, включайте до раціону багато багатих на клітковину овочів, ситних злаків і білків.

Як у ресторанах контролювати порції для зниження ваги

Звичайно, складніше контролювати порції, коли ви їсте поза домом, оскільки у вас менше контролю над приготуванням їжі. Порції в ресторані зазвичай більші, щоб дати споживачам більше почуття цінності за гроші. Ми часто відчуваємо, що нам треба з'їсти все, щоб виправдати витрати.

Але ви однаково можете досягти своєї мети щодо зниження ваги за допомогою кількох розумних прийомів.

Попросіть коробку з їжею на винесення, перш ніж вам принесуть основну страву. Ви можете попросити коробку з їжею на винесення до того, як вам принесуть основну страву, і одразу ж покласти половину їжі в коробку, щоб забрати її додому на потім. Якщо ви приберете цю додаткову порцію з очей геть і скажете собі, що те, що у вас на тарілці, — це те, що ви їсте на вечерю, цей підхід «чого очі не бачать, того серцю не жаль» допоможе вам контролювати порції. Ви завжди можете повернутися до добавки, якщо все ще голодні.

Ви можете попросити коробку з їжею на винесення до того, як вам принесуть основну страву, і одразу ж покласти половину їжі в коробку, щоб забрати її додому на потім. Якщо ви приберете цю додаткову порцію з очей геть і скажете собі, що те, що у вас на тарілці, — це те, що ви їсте на вечерю, цей підхід «чого очі не бачать, того серцю не жаль» допоможе вам контролювати порції. Ви завжди можете повернутися до добавки, якщо все ще голодні. Поділіться основною стравою. Інший варіант — розглянути можливість розділити основну страву з кимось або вибрати одну чи дві закуски як основну страву, каже Мор. Це допоможе вам, як і раніше, насолоджуватися улюбленою стравою, не піддаючись спокусі переїдати.

Інший варіант — розглянути можливість розділити основну страву з кимось або вибрати одну чи дві закуски як основну страву, каже Мор. Це допоможе вам, як і раніше, насолоджуватися улюбленою стравою, не піддаючись спокусі переїдати. Дослухайтеся до свого тіла. Також важливо бути налаштованими на сигнали голоду та ситості вашого тіла, навіть коли ви перебуваєте у ресторані, додає Герші. Ви повинні зосередитись на тому, щоб піти з ресторану комфортно ситими.

Як дізнатися, що ви ситі, не переїдаючи

Замість того, щоб запитувати себе, чи ситі ви, запитайте, чи не голодні ви більше. Така зміна мислення допомагає вам зосередитись на задоволенні потреби (голоду), а не на їжі, поки ви повністю не наповните свій шлунок.

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