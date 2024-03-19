Які фрукти потрібно обмежити у своєму раціоні: рекомендації дієтологині

Фрукти є важливою складовою здорового раціону, проте не всі вони однаково корисні для організму. Деякі з них можуть мати негативний вплив, особливо у великих кількостях. Ендокринологиня, дієтологиня, нутриціологиня Юлія Зелінська розглядає три фрукти, які варто обмежити у своєму раціоні.

Виноград

Виноград / Фото: Credits

Виноград містить велику кількість вуглеводів – 18 грам на 100 грамів продукту. Це означає, що споживання великої кількості винограду може значно збільшити калорійний прийом, що може бути проблематичним для тих, хто слідкує за своєю вагою або вуглеводами в раціоні.

Жменька винограду може викликати здуття живота та газоутворення. Це може бути пов'язано з вмістом фруктози та сорбіту. Виноград має високий глікемічний індекс, що означає, що він може значно підвищувати рівень цукру в крові після споживання. Попри солодкий смак, виноград містить мінімальний вміст поживних речовин порівняно з іншими фруктами.

Хурма

Хурма / Фото: Getty Images

Хурма містить приблизно 15 грам вуглеводів на 100 грам продукту.

Хоча хурма містить багато корисних речовин, таких як дієтичні волокна, споживання її великими кількостями може призвести до здуття живота та дискомфорту, особливо у людей з чутливим шлунком або проблемами з кишечником. Також високий вміст вуглеводів може бути проблематичним для людей з надмірною вагою або діабетом.

Кавун

Кавун / Фото: Credits

Хоча кавун має природний цукор, його вміст цукру не є надмірно високим порівняно з іншими фруктами. Проте слід помічати, що споживання великих кількостей може призвести до підвищення рівня цукру в крові у людей з діабетом або тих, хто слідкує за вуглеводами.

Хоча фрукти, такі як виноград, хурма і кавун мають свої корисні властивості і можуть бути частиною здорового харчування, важливо пам'ятати про їхні потенційні недоліки. З урахуванням поміркованості і розумного підходу до споживання цих фруктів вони можуть бути частиною збалансованого раціону і приносити користь для здоров'я.

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