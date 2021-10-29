Їжа – як медитація: дієтологиня розповіла про свідоме схуднення

Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про нову програму схуднення та назвала основні правила свідомого харчування.

Лікарка-дієтологиня і постійна експертка "Сніданку з 1+1" - Наталія Самойленко - презентувала свою програму свідомого схуднення WELLNESS SAMOYLENKO & MIROTEL.

Філософія програми: їжа – як медитація, яка залучає всі органи почуттів. Дієтологиня розглядає їжу крізь призму гормонів і правильного поєднання продуктів. А для кращого ефекту вона підключає всі органи відчуттів, навіть - слух.

Тепер у самому центрі найвідомішого бальнеологічного курорту України – у готелі MIROTEL RESORT & SPA у Трускавці, можна буде не лише відпочити і оздоровитися, а й схуднути без шкоди для здоров'я.

"Це наукова дієта у дуже красивому місті, у перлині нашої України. Тут гори, повітря, лікувальна вода", - говорить Самойленко.

Наталія Самойленко

Філософія пані Наталії: їжа - не просто пальне для нашого організму.

"Для мене особисто їжа це насолода, хороший настрій. А, якщо брати основну специфіку моєї діяльності, то їжа для мене це основний інструмент лікування. За допомогою їжі ми можемо створювати неймовірні ефекти в організмі", - зауважила дієтологиня.

Щоб цього домогтись, Самойленко з командою враховують усі нюанси. Важливо не просто правильно поєднувати продукти, а ще й їсти їх у правильний час, згідно з біоритмами організму. Так наша гормональна система буде здоровою. Крім того, велику роль відіграє те, як саме ми їмо.

"Коли ми бачимо їжу, нам візуально подобається, який вона має вигляд, ми відчуваємо її аромат, смак, текстуру, температуру. І це все, наче медитація. Це дуже добре впливає на процес травлення", - сказала пані Наталія.

Страви за програмою Наталії Самойленко

До того ж під час їжі залучено чимало органів відчуттів. Програма активує ще й слух.

Відомий український композитор, музикант-віртуоз Євген Хмара написав для програми схуднення від Самойленко унікальну композицію – "Мелодію стрункості".

Євген Хмара

"Вона неймовірна, вона легка, як перинка. Вона дійсно асоціюється з легкістю, зі стрункістю", - говорить Наталія.

Сам композитор певен, що музика впливає на організм.

"Процес схуднення іде з голови. Має значення те, як ми налаштовуємось.

Ще з 50-х років минулого століття японський вчений робив експерименти над водою. Як різна музика впливає на молекулярному рівні на структуру води. Ми з вами складаємося на 60 відсотків води. І те, що ми слухаємо, не може не впливати на нас", - розповів музикант.

"Мелодію стрункості" Євген Хмара написав легко.

Євген Хмара

"Я сів на студії, і ця мелодія одразу прийшла. Вона дійсно легка. Її можна порівняти з весняними луками, зеленою травою, легеньким вітерцем, вже теплим, але це ще не літо", - додав Євген.

Дієтологиня Самойленко радить для вживання обирати здорові продукти. Потрібно відкладати телефон, їсти не поспішаючи, відчувати всі аромати та смаки - такі основні правила свідомого харчування. Їжа може бути потужною силою, яка робить нас здоровішими та щасливішими.

Страва за програмою Наталії Самойленко

Страва за програмою Наталії Самойленко

Дієтологиня Наталія Самойленко про нову програму схуднення, яка задіює всі органи почуттів

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