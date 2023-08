Жир на животі, спричинений стресом: як не дати розуму обдурити тіло

Занепокоєність провокує підвищене вироблення у вашому організмі кортизолу – гормону стресу, який може призвести до збільшення ваги, особливо в області живота. І якщо взимку його принаймні можна прикрити об'ємним светром, то влітку він може стати додатковим джерелом поганого настрою.

Але, на щастя, є прості та приємні прийоми, що дозволяють знизити рівень кортизолу, про які розповідає Womans world.

Слухайте аудіокниги

Увімкніть аудіокнигу під час складання білизни, прасування або прибирання, і ви перетворите втомливу рутинну роботу на несподіваний засіб від стресу. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що у дітей у відділеннях інтенсивної терапії, які слухали вигадану історію протягом 30 хвилин, підвищувався рівень окситоцину, знижувався рівень кортизолу та зменшувався біль. Незалежно від вашого віку, занурення у вигаданий світ під прослуховування аудіокниги може допомогти вам розслабитися.

Нюхайте розмарин

Знайдіть хвилинку, щоб зупинитися та вдихнути запах розмарину. Дослідження, опубліковане в Psychiatry Research, показало, що глибоке вдихання олії розмарину може знизити рівень кортизолу в організмі.

Порада

Додайте три краплі ефірної олії розмарину на ватний тампон і помістіть його до чистої порожньої баночки з-під бальзаму для губ. Покладіть його до сумочки та вдихайте в будь-який час і будь-де, щоб одразу усунути стрес.

Насолоджуйтеся їжею

Усвідомлене харчування передбачає пильну увагу до смаку та текстури їжі. Вам не варто поспішати, насолоджуючись їжею, натомість намагайтеся уважніше дослухатися до сигналів, які подає організм. Цей метод не лише робить приймання їжу більш приємним, він також може зменшити стрес, йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Obesity.

Порада

Ненадовго сконцентруйте свою увагу на окремих уподобаннях, наприклад, зосередьтеся на сирі, потім на помідорі, потім на хлібі, коли їсте піцу. Це повертає вас до поточної миті, потенційно блокуючи вироблення гормонів стресу. Дослідження Університету штату Північна Кароліна показало, що жінки, які смакували їжу таким чином, втратили більше ваги, ніж ті, хто не практикував усвідомлене харчування.

Подивіться на квіти

Помилуйте гарними весняними квітами, чи то у дворі, чи у вазі на кухонному столі. Дослідження, опубліковане в Journal of Physiological Anthropology, показало, що офісні працівники, які дивилися на свіжі квіти лише чотири хвилини, відчували себе більш розслабленими.

Обіймайтеся з коханими чи самі із собою

Дослідження, опубліковані в International Journal of Neuroscience, показують, що заспокійливі, розслаблювальні дотики можуть знизити рівень кортизолу, одночасно підвищуючи рівень серотоніну й дофаміну, що викликають гарне самопочуття. Що робити: покладіть праву руку на серце, а ліву – на живіт, обережно натисніть. У дослідженні, опублікованому в журналі «Комплексна психонейроендокринологія», йдеться про те, що цей трюк може зменшити занепокоєння, знижуючи рівень кортизолу так само ефективно, як обійми коханої людини.

