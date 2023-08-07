Жирна печінка: що заважає нам схуднути і як із цим боротися

Якщо ви помітили, що останнім часом ваші штани стали тіснішими, ви відчуваєте втому задовго до сну і у вас межовий рівень холестерину, можливо, винна печінка, що загрузла в жирі. Хороші новини полягають у тому, що це можна швидко та досить легко виправити, скоригувавши дієту та змінивши спосіб життя.

Печінка виконує понад 500 функцій в організмі: цей орган відфільтровує токсини, підтримує імунітет та травлення, а також перешкоджає підвищенню рівня глюкози у крові. Оскільки печінка відіграє ключову роль спалювання жиру, коли вона забивається власним жиром, по всьому тілу починає відкладатися його ще більше. Усвідомлення того, що ожиріння печінки викликає збільшення ваги, це перший крок до вирішення проблеми та зниження ваги без особливих зусиль.

Як впоратися з жировим гепатозом, оздоровитися та схуднути, розповідає Womans World, який зібрав думки провідних експертів у галузі здоров'я та харчування.

Що призводить до ожиріння печінки

Експерти пропонують думати про печінку як переробний завод, який ніколи не зупиняється. Коли печінка працює добре, ви почуваєтеся чудово. Ваш метаболізм гуде, ваша голова ясна, рівень цукру в крові та гормони добре збалансовані, ви добре спите.

Але печінка має тенденцію втомлюватися з віком, особливо якщо ви перебуваєте в стані стресу або маєте зайву вагу. Ви можете уявити це як частково забитий злив: він все ще працює, але вже набагато повільніше.

І коли печінка не дає раду зі своїми функціями зі спалювання жиру, він застряє у ній. Результат: жирова дистрофія печінки, стан, від якого страждають до 80% жінок старших 40 років. А жирна печінка, своєю чергою, викликає збільшення ваги.

Як жирна печінка викликає збільшення ваги

Щоразу, коли у вас утворюється жир у печінці, швидкість метаболізму уповільнюється. Жир погіршує метаболічні та дезінтоксикаційні функції печінки, що, зі свого боку, виснажує фізичну та розумову енергію та спричиняє збільшення ваги. Крім того, ожиріння печінки подвоює процес накопичення жиру, відомий як ліпогенез. У міру того як жир накопичується в печінці, жир на животі збільшується на 113%.

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Хорошою новиною є те, що видалення жиру, що забиває печінку, оптимізує обмін речовин, збільшуючи спалювання жиру на колосальних 400%, повідомляють дослідники.

Видалення жиру з печінки не лише прискорює схуднення. Щойно ваша печінка очищується від жиру, що забиває її, здатність органу утримувати рівень холестерину оптимізується. Це зменшує атеросклероз, стан, що виникає у разі потрапляння жирових бляшок до артерії. В результаті, згідно з дослідженням, ризик серцевих захворювань падає на 76%. Більше того, ризик інсульту знижується на 62%.

Зниження рівня жиру у печінці також зменшує запалення в органі, підвищуючи його чутливість до гормону інсуліну. Це дозволяє печінці ефективніше переробляти глюкозу, знижуючи ймовірність розвитку діабету на 55%.

Оскільки запалення, викликане жировою дистрофією печінки, може призвести до порушення вироблення серотоніну, що відповідає за хороше самопочуття мозку, зменшення кількості жиру в печінці також піднімає настрій. Насправді успішна боротьба із жировим гепатозом знижує ризик занепокоєння та поганого настрою до 59%. І ще один приємний побічний ефект – печінка без жирових відкладень підвищує рівень енергії на 85%.

Найкращі способи боротьби з жировим гепатозом

Звільнення від ожиріння печінки не потребує тяжкої роботи чи поневірянь. Насправді, ці стратегії настільки ж прості, як і приємні.

На сніданок їжте яєшню-бовтанку

Що заважає нам схуднути і як із цим боротися / Фото: Credits

Два яйця постачають 58% холіну, необхідного вам щодня. Відновлення дефіциту поживних речовин (від якого страждають 92% жінок) може звернути назад ожиріння печінки протягом 30 днів. Тому такий сніданок при жировому гепатозі є чудовим вибором.

За можливості вибирайте яйця, збагачені омега-3. Дружні жирні кислоти контролюють засмічують печінку жири, які називають тригліцеридами. У тих, хто збільшив споживання омега-3 (люди приймали 2000 мг омега-3 на день), значно знизився рівень жиру в печінці за 12 тижнів.

Налийте собі ще філіжанку кави

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Любите засиджуватися за другою чашкою кави ледачимранком? Ваша печінка також! Вживання 2 чашок кави щодня підвищує здатність печінки спалювати накопичений жир на 233%. Люди, які випивають від 2 до 3 чашок кави на день, згідно з дослідженнями знижують свої шанси на розвиток жирової дистрофії печінки на 78%. Експерти пояснюють, що сполуки кави, такі як кофеїн та хлорогенова кислота, активують гени, які оптимізують розщеплення жиру в органі.

Додайте кунжутну олію

Щоденне вживання кунжутної олії з горіховим присмаком у заправках для салатів, жаром та стравах з локшини може зменшити ожиріння печінки всього за 12 тижнів. Це заслуга поживних речовин, таких як вітамін Е та лецитин, які захищають печінку від ушкоджень, що спричиняють відкладення жиру.

Їжте тунець та куряче м'ясо

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Усього 80 г курки або близько половини банки тунця може похвалитися вмістом 12 мг вітаміну В, відомого як ніацин. А збільшення щоденного споживання ніацину на цю кількість знижує кількість жиру у печінці на 37%. Причина: ніацин притуплює дію діацилгліцерол-ацилтрансферази 2, амінокислоти, що стимулює утворення жиру в органі.

Надайте зеленому чаю пікантний смак

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Сполуки в імбирі мають потужну здатність підвищувати активність ферментів, які борються з накопиченням жиру в печінці. У людей, які додавали 2 грами (приблизно одну чайну ложку з гіркою) спеції до свого щоденного раціону, спостерігалося зниження жиру в печінці на 372% більше, ніж у людей, яким спеція не подобалася. Імбир є смачним доповненням до смузі, страв з рису та маринадів.

Але для додаткового захисту від жиру спробуйте додати імбир у зелений чай: катехіни у напої допомагають організму перетворювати жир на паливо. Вживання трьох чашок багатого катехіном зеленого чаю на день протягом 12 тижнів сприяє значному скороченню жиру в печінці. Крім того, учасники дослідження, які пили такий напій, втратили на 322% більше ваги, ніж їхні колеги, котрі пили "підроблений" напій зі смаком чаю.

Ходіть на прогулянки

Відкладіть свої справи, щоб прогулятися кварталом або зводити на прогулянку свого собаку. 20-30 хвилин фізичної активності на день викликають розщеплення жиру в печінці. Це зробить орган на 33% найгіршим протягом 16 тижнів, повідомляють дослідники. Ходьба зменшує вашу печінку так само ефективно, як напружені тренування.

Однак, перед тим, як дотримуватися цих порад та вносити зміни до режиму харчування та фізичної активності, варто обговорити це з лікарем.

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