Зігріє та допоможе схуднути: названо головний напій цієї зими

Про користь чаю сказано чимало, але не всі знають, що чай сприяє схудненню.

Дієтолог, доктор Пем Мейсон з Консультативної групи з чаю, поділилася з Еxpress.co.uk деякими порадами для тих, хто хоче схуднути, і повідомила, що чай може допомогти зі втратою ваги, підтримуватиме рівень цукру в крові і, отже, зменшить тягу до їжі.

Який чай сприяє схудненню

Варто зазначити, що не кожен чай корисний для схуднення, йдеться тільки про два конкретні види: чорний і зелений. Тільки ці два види чаю містять поліфеноли – натуральні біоактивні рослинні сполуки, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові та зменшують запалення, а також корисні для нашого загального стану здоров'я.

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Дослідження показують, що поліфеноли чаю, особливо поліфеноли чорного чаю, допомагають контролювати вагу, зменшуючи поглинання калорій із кишечника, тим самим зменшуючи відкладення жиру в організмі.

За словами дієтолога, зелений чай також допомагає підвищити швидкість метаболізму в деяких людей. Поліфеноли чаю також можуть протидіяти зниженню швидкості метаболізму, що спостерігається під час втрати ваги, і тому вони можуть бути корисними для утримання ваги після схуднення.

Вміст поліфенолів у чаї також сприяє здоровій мікробній популяції кишечника завдяки пребіотичному ефекту. Попередні дослідження показали, що поліфеноли чаю можуть зменшити кишкові мікроби, пов'язані з ожирінням, та збільшити кількість кишкових мікробів, пов'язаних із втратою ваги.

Дослідження за участю 111 жінок та чоловіків, які п'ють чай, показало, що регулярне вживання чорного чаю протягом трьох місяців покращує розподіл жиру в організмі порівняно з контрольним напоєм, що містить кофеїн, — пояснила вона.

Скільки чашок на день потрібно пити, щоб схуднути

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Для прискорення процесу схуднення люди, які сидять на дієті, повинні пити щонайменше чотири-п'ять чашок на день, в ідеалі в другій половині дня.

Завдяки великим дослідженням переваг чаювання — як в обсерваційних дослідженнях, так і в клінічних випробуваннях — вчені зупинилися на чотирьох-п'яти чашках на день як на оптимальному споживанні, щоб забезпечити необхідну кількість натуральних сполук поліфенолів.

Звичайно, чай потрібно пити без цукру та печива. Якщо ви зовсім не можете відмовитися від солодощі у вашому чаї, спробуйте використовувати низькокалорійний підсолоджувач або поступово зменшуйте кількість цукру, що додається.

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