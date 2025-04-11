Жирова дистрофія печінки та метаболізм: експерти пояснили як прискорити схуднення

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Печінка відіграє центральну роль у регулюванні того, як організм переробляє жири, цукри та енергію, і коли накопичується занадто багато жиру, це може викликати широкий спектр метаболічних порушень.

Woman`sWorld обговорили з експертами вплив жирової дистрофії печінки на уповільнення метаболізму, а також ефективні способи зниження жиру у печінці та покращення здоров'я.

Що таке жирова дистрофія печінки

Надмірне накопичення жиру в печінці може призвести до жирової дистрофії печінки. Існує два типи: неалкогольна жирова дистрофія печінки, відома як стеатоз печінки, пов'язаний із метаболічною дисфункцією та алкогольна жирова дистрофія печінки. Фактори ризику жирової дистрофії печінки включають високий рівень холестерину, діабет 2 типу та ожиріння.

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У міру накопичення жиру в печінці він може негативно впливати на здатність органу правильно функціонувати, змушуючи його боротися з нормальними процесами, такими як детоксикація, вироблення жовчі та/або регулювання рівня цукру в крові, говорить докторка медицини Брінна Коннор . Згодом це може викликати запалення і іноді призводити до рубцювання печінки (фіброзу).

Чи впливає жирова дистрофія печінки на обмін речовин

Жирова дистрофія печінки є як наслідком, так і причиною порушення обміну речовин, пояснює Ронья Крегер , магістерка наук, дієтологиня. Як зазначалося вище, вона тісно пов'язана з ожирінням, резистентністю до інсуліну, діабетом 2 типу, високим рівнем холестерину та серцево-судинними захворюваннями. Коротше кажучи, жирова дистрофія печінки відбиває метаболічний синдром і може погіршити його прогресування.

Ось як жирова дистрофія печінки може вплинути на обмін речовин.

Приводить до резистентності до інсуліну

Це стан, у якому клітини організму стають менш сприйнятливими до інсуліну. Внаслідок цього підшлункова залоза виробляє більше інсуліну для компенсації, що призводить до підвищення рівня інсуліну в крові, каже докторка Коннор. Зрештою це може порушити баланс метаболізму глюкози та жирів, сприяючи ожирінню та діабету 2 типу.

Викликає запалення

Крегер пояснює, що жир у печінці запускає вивільнення запальних молекул, які погіршують метаболічну функцію. Зі свого боку, запалення може порушити сигнали голоду та ситості, що призводить до переїдання та збільшення ваги.

Перешкоджає спалюванню жиру

Печінка регулює метаболізм жирів. Але у разі перевантаження жиром вона дає сигнал організму накопичувати більше жиру, а не спалювати його, каже Гелен Месьє , докторка медицини.

Щоб визначити, чи уповільнює здоров'я печінки метаболізм і чи заважає воно вам знижувати вагу, експерти рекомендують проконсультуватися з лікарем щодо таких тестів:

Тести функції печінки (АЛТ, АСТ)

УЗД печінки або FibroScan

Ліпідна панель або HbA1c

Тести натщесерце на рівень інсуліну та глюкози.

Як позбутися жиру в печінці

Хочете дізнатися, чи допоможе жирова дистрофія печінки вашому метаболізму? Гарна новина у тому, що це можливо. Зменшення жиру в печінці покращує чутливість до інсуліну, знижує рівень тригліцеридів і часто підвищує енергію та ясність розуму, каже докторка Месьє. Це один із найяскравіших прикладів того, як вплив на одну систему (печінка) може принести користь всьому організму. Хоча швидкого вирішення проблеми позбавлення жиру в печінці не існує, зміна способу життя може допомогти зменшити його надмірне накопичення. До них належать:

Зміни в харчуванні: здорова збалансована дієта, багата на овочі, фрукти, цільне зерно, пісні білки і корисні жири, корисна для здоров'я печінки, каже докторка Коннор.

Скорочення споживання алкоголю: Крегер зазначає, що алкоголь сприяє накопиченню жиру у печінці, тому краще обмежити його споживання.

Щоденний рух: навіть швидка ходьба покращує жир у печінці та чутливість до інсуліну, каже докторка Месьє.

Управління рівнем цукру в крові: підтримання низького рівня глюкози за допомогою дієти, фізичних вправ або ліків може допомогти знизити навантаження на печінку та покращити метаболічне здоров'я.

Важливо пам'ятати, що у багатьох людей з жировою хворобою печінки немає жодних симптомів, але це потужна рання попереджувальна ознака майбутніх проблем із метаболізмом. Докторка Месьє закликає жінок вважати турботу про печінку наріжним каменем метаболічного та гормонального здоров'я.

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