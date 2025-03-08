12 красивих зачісок без термоукладання для збереження пошкодженого волосся

Гарне волосся — це не лише приємний бонус до образу, а й потужний інструмент впевненості у собі. Ми всі хочемо, щоб наші пасма мали доглянутий та здоровий вигляд, але часте використання гарячих інструментів може серйозно пошкодити їхню структуру.

Тож, якщо ви прагнете зберегти красу свого волосся, варто відмовитися від термоукладання та віддати перевагу природним методам. На щастя, є безліч стильних зачісок, які не потребують використання фена, плойки чи прасок. Видання RealSimple розповіло про 12 бездоганних варіантів зачісок, які можна зробити без нагрівання та які допоможуть вам мати розкішний вигляд без шкоди для волосся.

Пляжні хвилі

Навіть такі зірки, як Дженніфер Гарнер, обирають цей метод створення природних хвиль. Все, що вам знадобиться, — це звичайні вологі серветки. Загорніть сухе волосся у локон, обмотайте його серветкою та закріпіть у вузол.

Важливо робити укладання у шаховому порядку по всій голові та залишати серветки мінімум на 15–20 хв. Матеріал вбирає вологу та створює природну текстуру. Для додаткового ефекту можна збризнути волосся сольовим спреєм, це підкреслить розслабленість образу.

Гофровані хвилі

Стиль 90-х повертається. Дрібні коси допоможуть створити модні хвилі без використання плойки. Заплетіть волосся у тонкі коси, але залишайте кінчики. Якщо ви хочете, щоб гофрована текстура була лише частково, достатньо двох кіс із боків від центрального проділу. Через кілька годин розплетіть волосся та розпушіть його пальцями.

Хвилі

Ця зачіска додає нотку ретро-шику у ваш образ. Нанесіть мус на волосся, розподіліть його гребінцем із тонким кінчиком та сформуйте пальцями S-подібні вигини по всій довжині. Накрийте голову шовковою хусткою і зачекайте, поки волосся висохне природним шляхом.

Обʼємні хвилі

Якщо ви надаєте перевагу легкій текстурі, спробуйте метод пучків на маківці. Трохи вологе волосся зберіть у високий пучок і залишите кінчики. Після висихання розпустіть його, струсіть пасма руками та створіть природний безлад.

Мокрий ефект

Цей стиль ідеально підходить для короткого волосся. Щоб досягти модного "вологого" вигляду, використовуйте невелику кількість кондиціонера без змивання. Розподіліть його по волоссю та зафіксуйте зачіску гребінцем.

Крабик для волосся

Аксесуари 90-х знову у моді. Закрутіть волосся у невеликий вузол на потилиці та зафіксуйте його за допомогою великого крабика. Для текстурності розпушіть кілька передніх пасом і зафіксуйте зачіску спреєм.

Низький пучок

Ця зачіска поєднує елегантність і простоту. Розчешіть волосся, зробіть низький хвіст і скрутіть його у вузол, закріпіть шпильками. Для вишуканішого вигляду можна обернути косу навколо основи пучка.

Гладкий пучок

Якщо ви прихильниця строгих і стильних зачісок, цей варіант для вас. Нанесіть трохи гелю на волосся, зачешіть його назад і сформуйте акуратний пучок. Для додаткового блиску використовуйте шовкову стрічку чи аксесуари.

Пучок із бантом

Високий пучок на маківці — це чудовий спосіб підкреслити овал обличчя. Додайте до нього аксесуар у вигляді банта чи стрічки, щоб зробити зачіску грайливою та жіночною.

Бульбашковий хвіст

Цей стильний кінський хвіст підходить для будь-якої текстури волосся. Закріпіть пасма у високий хвіст і додайте гумки кожні кілька сантиметрів, щоб створити ефект "бульбашок". Для об'єму злегка розтягніть кожен сегмент.

"Ананас"

Цей метод не лише допомагає зберегти кучері під час сну, але й має чудовий вигляд вдень. Зберіть волосся у високий хвіст, залиште вільні пасма, щоб створити ефект природного об’єму.

"Мальвінка"

Відмінний варіант для демонстрації природних кучерів. Зберіть верхню частину волосся у хвіст або заколіть його крабиком. Ви можете випустити кілька пасом, щоб зробити образ невимушеним.

Відмова від гарячих інструментів не означає, що доведеться жертвувати гарним зовнішнім виглядом. Навпаки, використання природних методів укладання не лише зберігає здоров’я волосся, а й дозволяє експериментувати з різними образами. Обирайте зачіски, які підходять саме вам і насолоджуйтесь доглянутими локонами без шкоди для їхньої краси.

Ми також писали, про 6 зачісок із пучком на будь-яку довжину волосся.

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