15 зимових стрижок, які матимуть неймовірний вигляд навіть у мороз

Попри зимовий холод та мороз, зачіска може стати вашим найкращим аксесуаром, який дарує впевненість і неповторний шарм. Зима може стати справжнім сезоном змін – це чудова можливість не лише оновити свій гардероб, а й образ і експериментувати з різними стрижками.

Видання Real Simple розповіло про 15 зимових стрижок, які мають неймовірний вигляд навіть у мороз, адже кожна з них створена з думкою про красу вашого волосся навіть у холодну пору року. Незалежно від типу чи текстури, ваші пасма поводяться по-різному залежно від сезону. Разом зі зміною догляду за волоссям – і продуктів, і ритуалів – не зайвим буде подумати про стрижку.

Стиль 70-х

Якщо цього сезону ви хочете менше робити термічну укладку, виберіть стрижку, яка зробить роботу за вас. Ця зачіска поєднує у собі популярний рідкий чубчик і об'ємне шарування, яке природно підкреслює текстуру волосся. Для додаткового ефекту використовуйте текстурний спрей для додання об’єму та олію для волосся від середини довжини до кінчиків для м’якості та блиску.

Крабик

90-ті повертаються та приносять із собою крабики. Швидка та проста зачіска, яку можна зібрати менш ніж за 5 хв. Незалежно від типу чи текстури вашого волосся, це просте, проте вишукана прикраса для волосся ідеально підійде для будь-якого випадку, її можна носити на зібраному волоссі чи розпущеному. Щоб зробити укладання, зберіть волосся та закрутіть його вгору, а потім закріпіть крабиком, залишивши трохи пасом, які будуть обрамляти обличчя.

Шарування

Ця стрижка ідеально пасує тим тих, хто хоче надати волоссю багатогранну рухливість і тривимірність образу та зберегти при цьому ілюзію довжини. Ви зістригаєте довжини у верхніх шарах волосся, не торкаючись нижньої частини. Така техніка створює ефект природного об'єму та динаміки.

Шовковисте волосся

Коли температура падає, варто змінити текстуровані локони на новий шовковистий вигляд. Рівне волосся – це осяяний стиль, який нагадує блиск води: воно відбиває світло та м’яке на дотик. Цей ефект дарує вашій зачісці неповторну свіжість і елегантність.

Коси

Коси — ідеальний варіант для захисту натурального волосся, а також вони мають чудовий вигляд на довгих пасмах. Хоча коси можна зробити у салоні, їх не важко сплести вдома. Використовуйте легкий зволожувальний крем для забезпечення додаткового змащення та зволоження під час заплітання та пам’ятайте: не плетіть волосся занадто туго, адже це може спричинити ламкість.

Французький боб

Якщо ви вже носите боб і бажаєте внести зміни, спробуйте зробити його ще коротшим. Це новий модний погляд на класичний стиль. Він не вимагає складного догляду, його можна укладати різними способами, а також він чудово поєднується з чубчиком або без нього.

Текстуровані пасма

Такі пасма створять модний зимовий образ та збережуть здоров’я волосся. Сухе тепло у приміщенні у поєднанні з холодною сухою погодою позбавляє волосся вологи та блиску. Чим менше ви використовуєте шампунь та термічне укладання, тим краще для ваших пасом. Просто освіжайте їх між миттями за допомогою зволожувальних продуктів.

Чубчик-шторка

Якщо ви довго розглядали ідею "бахроми" на волосся, зараз саме час це зробити. Чубчик стане чудовим доповненням. Через брак вологи його легше тримати рівним і вам не потрібно турбуватися про те, що він стане жирним через спітніле чоло. Чубчик-шторка, який м’яко розділяється по центру, забезпечує універсальність укладання та гарно обрамляє обличчя. Якщо вам не до вподоби саме така форма, не переймайтеся – волосся природно виросте у м’яке шарування.

Класичний боб

Класичний боб – це вдалий вибір для будь-якого сезону. Вам більше не треба турбуватися через те, що кінчики можуть зачепитися за комір пальто чи загорнутися в шарф. Боб можна швидко та легко укладати у будь-який час. Проте, цей стиль найкраще пасує тим, у кого тонке волосся, адже густе може втратити свою форму. Головне правило – не втрачайте змінюйте довжини: класичний боб має досягати приблизно середини шиї.

Довжина до ключиці

Для тих, хто любить довше волосся, чудовим варіантом стане така стрижка. Сухе повітря взимку може зробити кінчики "липкими" та сплутаними, тому варто обрізати кілька сантиметрів, щоб вони мали акуратний вигляд. Така довжина зменшує потребу у використанні фена, а це особливо важливо у холодну пору року. Цей стиль універсальний: його можна носити як з прямими, так і з текстурованими пасмами. Головна порада – якщо ви носите зимовий капелюх, додайте трохи крему для укладання чи олії на волосся, щоб надати йому блиск і розгладити непокірні пасма.

Піксі

Піксі – гарний вибір для тих, хто має тонке волосся, адже така стрижка створює ілюзію густоти та текстури. Додатковим акцентом можуть стати мили аксесуари, веселі маленькі крабики чи шпильки, які допоможуть впоратися з неслухняним волоссям і додадуть образу святкового вигляду.

Довге волосся

Якщо ви відрощували волосся та хочете продовжити цей процес, але потребуєте легкого оновлення образу, зверніть увагу на багатошаровість волосся, яке буде обрамляти обличчя. Подібна стрижка дозволяє зберегти довжину, але надає волоссю свіжість і легкість. Ключ до її успішного укладання – це правильне зволоження, яке допомагає уникнути неприємних кучерів і статичності, особливо у зимовий період.

"Рванка"

Ця зачіска залишається популярною у зимовий сезон. Додавання багатошаровості допомагає усунути сухі кінчики, які з’являються під впливом холоду та зберігати при цьому довжину волосся. Ця стрижка – чудовий варіант як із чубчиком, так і без нього. Особливо приємним є легкість у догляді – це справжній бонус, якщо ви прагнете мінімізувати відвідування салону протягом зими.

"Old Money" боб

"Old Money" боб – це модний варіант традиційного бобу, який відзначається текстурованістю. Навіть після того, як холодний вітер чи зимовий капелюх пом’якшать його, стрижка збереже свою елегантність і шарм.

Густий чубчик

Зіркові імена, як Тейлор Свіфт і Джулія Робертс, зробили густий чубчик справжнім символом стилю. Хоча він може здаватися важким для образу та незручним у спекотну погоду, у прохолодну пору року він має фантастичний вигляд.

Коли обираєте образ, пам’ятайте, що правильна зачіска не лише підкреслює вашу індивідуальність, а й допомагає захистити волосся від суворих зимових умов. Залишайтеся неповторними, експериментуйте зі своїм стилем та насолоджуйтеся зимовою казкою, де кожна стрижка – це маленький витвір мистецтва.

Ми також писали про мелірування сивого волосся.

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