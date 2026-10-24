20 українських б'ютібрендів, які варто знати і спробувати

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Українська б’ютііндустрія давно вийшла за межі уявлення про локальну косметику як доступну альтернативу закордонним засобам. Сьогодні наші виробники створюють високотехнологічні формули, експериментують із текстурами та активними компонентами, розробляють оригінальні парфумерні композиції, впроваджують екологічні рішення і поступово завойовують міжнародні ринки.

За кожним брендом стоїть своя історія. Одні народилися з бажання розв’язати конкретну проблему шкіри або волосся, інші – з любові до ароматів, мистецтва чи усвідомленого споживання. Їх об’єднує прагнення створювати якісні продукти, які не поступаються світовим аналогам, а часто пропонують і власні цікаві рішення.

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Ми зібрали двадцять українських б’ютібрендів, на які варто звернути увагу. Розповідаємо, чим вони особливі, які ідеї стоять за їхнім створенням і з яких продуктів варто розпочати знайомство.

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Hollyskin – догляд, натхненний б’ютітрендами

Офіційний сайт: hollyskin.ua

Український бренд Hollyskin орієнтується на тих, хто любить відкривати нові б'ютіпродукти, експериментувати з доглядом і водночас звертає увагу на склад косметики.

Його особливість – поєднання актуальних тенденцій косметичного ринку з науковим підходом до розроблення формул. Бренд виготовляє засоби для обличчя, тіла і волосся, пропонуючи рішення для зволоження, очищення, відновлення та інших щоденних потреб шкіри.

Виробництво бренду розташоване в Луцьку і має сертифікацію ISO і GMP. Компанія заявляє, що не тестує свою продукцію на тваринах.

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Три продукти, з яких можна почати знайомство:

Glaze Rose Essence – мультифункціональна мікроемульсія для зволоження і природного сяяння шкіри. Її можна використовувати як сироватку, базу під макіяж або додатковий догляд для сухих ділянок.

Засоби інтенсивного догляду для обличчя — категорія продуктів, орієнтованих на конкретні потреби шкіри та доповнення базової б’ютірутини.

Засоби догляду за волоссям — окремий напрям бренду, який дає змогу поєднувати догляд за обличчям і волоссям у межах однієї косметичної марки.

Triology – професійний догляд за волоссям вдома

Офіційний сайт: triology.com.ua

Красиве волосся починається з правильно підібраного догляду. Саме на цьому принципі побудована філософія українського бренду Triology, який спеціалізується на професійній косметиці для волосся і шкіри голови.

Бренд створює засоби у співпраці з трихологами, поєднуючи сучасні активні компоненти та технології. Його продукцію виготовляють на власному виробництві в Луцьку, сертифікованому за міжнародними стандартами ISO та GMP.

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Цікава особливість бренду – концепція трьохетапного догляду. Кожна серія об'єднує шампунь, бальзам і маску, формули яких розроблені для комплексної роботи з певною потребою волосся. В асортименті також є пілінги для шкіри голови, ампульні сироватки, засоби для реконструкції волосся і стайлінгу.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Aquamatrix – серія інтенсивного зволоження для сухого, тьмяного і неслухняного волосся. Допомагає зменшити пухнастість, зробити пасма м’якшими та еластичнішими.

Fiberplex – лінійка для пошкодженого і фарбованого волосся, створена для зменшення ламкості, покращення гладкості і підтримання насиченості кольору.

Sebobalance – догляд для волосся, яке швидко жирніє біля коренів. Засоби спрямовані на підтримання балансу шкіри голови і довшого відчуття свіжості.

BEEHIVE COSMETICS – український мед у сучасному догляді

Офіційний сайт: beehive-cosmetics.ua

BEEHIVE COSMETICS – преміальний український косметичний дім, що переосмислює можливості меду в сучасному догляді.



За створенням бренду стоїть масштабна робота над формулами: команда розкрила доглядовий потенціал українського меду, зробивши його не просто додатковим інгредієнтом у складі, а одним із ключових активних компонентів продуктів.

Бренд поєднав український мед із сучасними косметичними технологіями і функціональними інгредієнтами, щоб створити засоби, які допомагають відновлювати волосся, повертати йому гладкість, м’якість і природний блиск. В асортименті є шампуні, кондиціонери, маски й незмивні засоби, а також продукти для тіла.

Філософія BEEHIVE COSMETICS – краса починається з турботи про себе. Команда вірить, що турбота про себе – це не розкіш, а важлива частина життя кожної жінки.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Keratin System – шампунь із лінійки для догляду за пошкодженим волоссям.

Mega Honey Repair Mask – крем-маска інтенсивної дії, створена для живлення, зволоження і пом’якшення волосся.

Honey Hydrating Silk-Mousse – вершки-лосьйон для тіла з липовим медом, оліями та вітамінами, призначені для зволоження шкіри.

BOGIKA – професійний догляд, створений лікаркою-дерматологинею

Офіційний сайт: bogika.com.ua

BOGIKA – український бренд професійної косметики для домашнього догляду, заснований у 2017 році лікаркою-дерматологинею Євою Галайдою.

Його історія розпочалася з особистої потреби засновниці знайти догляд, який відповідав би високим вимогам до складу, безпеки та ефективності. Маючи чутливу шкіру і власний досвід алергічних реакцій на косметичні засоби, Єва неодноразово стикалася з труднощами у виборі відповідного догляду через відсутність продуктів, які б повністю задовольняли її очікування. Тому вона вирішила створити такий засіб самостійно. Першою розробкою стало натуральне мило для власної родини. Згодом ним зацікавилися друзі і знайомі, а позитивний досвід використання став поштовхом до розвитку власного косметичного бренду.

Цікаво, що власне виробництво компанія облаштовувала вже під час повномасштабної війни. Попри всі труднощі, 2024 року воно отримало сертифікацію за міжнародним стандартом GMP, який передбачає дотримання вимог належної виробничої практики та контролю якості.

BOGIKA спеціалізується на розробці біосумісних smart-формул, створених з урахуванням фізіологічних особливостей шкіри та волосся. Команда приділяє особливу увагу вибору активних компонентів, їхній сумісності та концентраціям у готових продуктах.

Три хіти бренду:

LIQUID PATCHES – рідкі патчі, які створюють на шкірі тонку полісахаридну плівку з ефектом підтягування та візуального розгладження зморшок. У складі – екстракт гриба чаги та гіалуронова кислота для інтенсивного зволоження. Засіб можна наносити не лише під очі, а й на чоло, міжбрів'я, носогубні складки та підборіддя.

Серум для росту і проти випадіння волосся з екстрактом настурції – незмивна сироватка для шкіри голови, розроблена для підтримання росту та зміцнення волосся. Її ключовий компонент – екстракт настурції, який сприяє збільшенню густоти волосся та підтриманню активної фази його росту. Засіб призначений для регулярного курсового використання.

Тверді smart-шампуні – компактні засоби для очищення волосся та шкіри голови. Їхні формули містять м’які поверхнево-активні речовини на основі кокосової олії та амінокислот, які допомагають видаляти себум, забруднення і залишки стайлінгу. Шампуні зручні для подорожей, економні у використанні та дозволяють зменшити кількість пластикового пакування.

Re[Sens] – нейрокосметика, яка враховує зв’язок між шкірою і нервовою системою

Офіційний сайт: resenss.com

Чи помічали ви, що після стресу шкіра може ставати чутливішою, втрачати сяяння або реагувати висипаннями? Саме на зв’язку між емоційним станом людини та здоров’ям шкіри побудована філософія українського бренду Re[Sens], який спеціалізується на інноваційній нейрокосметиці.

Бренд заснували 2022 року українські науковці, які на той момент мали понад 15 років досвіду роботи у сфері професійної косметології. Їхньою метою було поєднати сучасні біотехнології, науковий підхід до догляду та відповідальне ставлення до довкілля.

Головна особливість бренду – використання принципів нейрокосметики, що досліджує взаємозв’язок між шкірою і нервовою системою. Адже хронічний стрес може впливати на захисний бар’єр шкіри, посилювати її чутливість і провокувати запальні реакції. Тому бренд розробляє формули, спрямовані не лише на зволоження та покращення зовнішнього вигляду шкіри, а й на підтримання її комфорту та природного балансу.

Ще одна цікава особливість марки – екологічний підхід до пакування. Компанія відмовляється від одноразового пластику на користь більш сталих альтернатив, прагнучи зменшити вплив косметичної індустрії на довкілля.

І цей підхід уже отримав міжнародне визнання. За інформацією компанії, Re[Sens] має вісім незалежних міжнародних нагород і відзнак, а його продукція представлена у 13 країнах світу. Зокрема, 2025 року бренд здобув Green Award на престижній виставці Édition Spéciale by Luxe Pack у Парижі за інноваційне екологічне пакування.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Крем-міорелаксант потрійної дії – засіб антивікового догляду, спрямований на зменшення видимості мімічних зморшок, підтримання пружності і гладкості шкіри.

Нейросироватка потрійної дії – концентрований засіб для догляду за шкірою, який допомагає підтримувати її зволоженість, еластичність і доглянутий вигляд.

Зволожувальний крем для чутливої шкіри – засіб для щоденного догляду, покликаний зменшувати відчуття сухості, підтримувати захисний бар'єр шкіри та забезпечувати комфорт.

Sister’s Aroma – турбота про себе, аромати та сестринство

Офіційний сайт: sistersaroma.com

Історія Sister’s Aroma розпочалася 2018 року, коли сестри Даша та Юлія Бурковські вирішили створити власний б’ютібренд. Сьогодні їхній проєкт перетворився на міжнародну компанію, продукція якої представлена у понад 35 країнах світу.

Спочатку бренд асоціювався насамперед із парфумерією та ароматами для дому, однак поступово його асортимент розширився. Сьогодні тут можна знайти парфуми, креми для рук, лосьйони для тіла, гелі для душу, аромадифузори, свічки, засоби для губ і навіть окрему лінійку спортивних товарів.

В основі філософії марки – любов до себе, гедонізм і сестринство. Команда поєднує доглядові формули, нішеві аромати та увагу до дизайну, пропонуючи знаходити задоволення у звичних щоденних ритуалах. Ці ідеї продовжує і спільнота HEY, SISTER!, побудована навколо жіночої підтримки і взаємного натхнення.

Окреме місце в асортименті посідають smart-креми для рук. Вони поєднують догляд за шкірою з виразними парфумерними композиціями – від тропічних фруктів до свіжоспеченого хліба.

Три креми для рук, які рекомендує бренд:

Sugar Porn – крем з ароматом однойменного парфуму, в якому поєднуються палений цукор, рожевий перець і м’який кашеміровий шлейф. У складі — комплекс шести олій, вітамін B3, пантенол і пребіотики. Варіант для прихильниць гурманських композицій.

Pur Pur – крем із тропічним ароматом маракуї, персика і мускусу. Формула містить масло ши, олію макадамії, пребіотики й молочну кислоту. Його фруктова композиція нагадує про літні дні.

Bakery – smart-крем із незвичним ароматом свіжоспеченого хліба, вершкового масла та оливкової олії. У формулі – комплекс шести олій, вітамін B3, пантенол і пребіотики. Ароматична альтернатива звичним квітковим і фруктовим засобам.

crumb. – догляд, який стає аксесуаром

Офіційний сайт: crumb.com.ua

Історія crumb. почалася у вересні 2022 року. Днем народження команда вважає 9 вересня – дату першого допису на сторінці бренду в Instagram.

Тут приділяють увагу ароматам, текстурам і форматам, які зручно брати із собою. Наприклад, мінікреми для рук можна прикріпити до сумки, джинсів або ключів. За інформацією бренду, цей формат є його запатентованою розробкою, захищеною в Україні та ЄС.

Вибір ароматів також різноманітний: у колекції гелів для душу є квіткові, цитрусові, пряні й димні композиції. А для тих, хто хоче зробити паузу від насичених запахів, створили лінійку mute без доданих парфумерних композицій.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Balmer chocolate – твердий бальзам із шоколадним відтінком, який пом’якшує губи. Його також можна наносити на щоки або скроні для легкого кольорового акценту.

Мінікреми для рук – компактний догляд, який можна носити з собою як аксесуар.

Гель для душу mute – варіант без доданої парфумерної композиції для тих, хто віддає перевагу стриманому догляду.

Rebellion – аромати з характером

Офіційний сайт: nutritive.com.ua

Rebellion – український бренд для тих, хто не хоче, щоб аромат був просто приємним доповненням до образу чи інтер'єру. Його філософія – свобода самовираження, сміливість і відмова від буденності.

Бренд розвивається у складі українського виробника Nutritive і створює парфуми, ароматичні свічки, дифузори, спреї для дому, а також парфумовані засоби для тіла.

Особливо цікавий напрям Rebellion – мистецькі колаборації. У 2025 році бренд представив колекцію мінісвічок «Спадщина», натхненну творчістю Марії Примаченко, а також парфум «0,10», пов’язаний із фільмом про Казимира Малевича. Так аромати перетворюються на спосіб говорити про українську культуру.

Три продукти, з яких можна почати знайомство:

Аромадифузор Whiskey & Jazz – композиція для дому, яка асоціюється з атмосферою вечірнього джазового бару, затишком і неспішним відпочинком.

Парфум Odyssey – пряний деревний аромат із характером, створений для прихильників насичених і виразних композицій.

Ароматична свічка «Попкорн із солоною карамеллю» – гурманський аромат, у якому поєднуються солодкість карамелі та апетитні ноти попкорну.

Bibliothèque de Parfum – бібліотека парфумерних історій

Офіційний сайт: bibliotheque-de-parfum.ua

Парфуми здатні розповідати історії не гірше за книжки. Саме таку ідею поклали в основу українського нішевого бренду Bibliothèque de Parfum, заснованого 2019 року в Харкові Лорою та В’ячеславом Некрасовими.

Кожен аромат у колекції – своєрідна окрема історія з власним настроєм, характером і асоціаціями. Бренд співпрацює з парфумерами-артизанами та приділяє особливу увагу складності композицій, їхньому розкриттю на шкірі й шлейфу.

Після початку повномасштабного вторгнення компанії довелося перебудовувати роботу і проходити через релокацію. Попри труднощі, бренд продовжив розвиватися й виходити на міжнародні ринки.

Окремої уваги заслуговує колекція I AM, присвячена різним станам жінки – її силі, ніжності, сміливості та вразливості.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

I Want – виразний аромат із насиченою вишневою нотою і помітним шлейфом. Для тих, хто любить парфуми, які привертають увагу.

Nirvana – делікатна композиція з ефектом чистої шкіри, що створює відчуття близькості, затишку та природності.

Ultimatum – глибокий деревний аромат, який асоціюється з темним лісом, вологою смолою і загадковою атмосферою.

vesna – сімейна історія і рослинні компоненти

Офіційний сайт: vesna.care

За українським брендом vesna стоять мама й донька. Сімейний проєкт має власне виробництво та лабораторію, яка раніше працювала в Бучі, а нині розташована у Львові.

Особливість марки — робота з рослинами на різних етапах створення косметики: від сировини й отримання екстрактів до розроблення готових формул. Такий підхід поєднують із засобами для щоденного догляду за шкірою та волоссям.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Крем «Аква-Вуаль» із блюр-ефектом – поєднує зволоження з ефектом візуально гладенької шкіри, допомагаючи зробити її текстуру на вигляд рівнішою.

Сироватка «Рослинне сяйво» з вітаміном C – засіб з антиоксидантними компонентами та рослинними екстрактами для догляду за тьмяною шкірою.

Твердий шампунь із кропивою – компактний формат догляду за волоссям, який зручно брати в подорожі.

Velaskes Beauty – косметика, створена візажисткою

Офіційний сайт: velaskesbeauty.ua

Іноді найкращі б'ютіідеї народжуються з практичного досвіду. Саме так сталося з українським брендом Velaskes Beauty, який 2021 року заснувала візажистка і викладачка Тетяна Веласкес.

За роки роботи з клієнтками вона випробувала безліч косметичних продуктів і переконалася, що без якісної підготовки шкіри навіть найдорожчий макіяж може мати неідеальний вигляд. Так виникла ідея створити власну косметику, яка допомагала б візажистам у роботі, але водночас була доступною для домашнього використання.

Цікаво, що засновниця бренду родом із Донецька, а до кар'єри у б’ютісфері займалася академічною діяльністю і викладала філософію.

Velaskes Beauty спеціалізується на догляді за обличчям. В асортименті є муси для вмивання, ензимні пудри, тонери, сироватки, креми, сонцезахисні засоби і декоративна косметика.

Бренд використовує європейські активні компоненти, зокрема пептиди, кислоти, ферментовані екстракти та вітаміни, а особливу увагу приділяє текстурам і зручному пакуванню.

Три продукти з топасортименту бренду:

Enzym Powder – ензимна пудра для очищення шкіри і делікатного відлущування ороговілих клітин.

Tinted Suncream SPF 50+ – тонувальний сонцезахисний крем, який поєднує захист від ультрафіолетового випромінювання та легке вирівнювання тону шкіри.

Super Moisturizing Serum – суперзволожувальна сироватка для догляду за шкірою, яка потребує додаткової вологи та комфорту.

BY SADOVSKIY — косметика, яка підкорює ароматами та естетикою

Офіційний сайт: bysadovskiy.com

Український бренд BY SADOVSKIY народився 2019 року в Чернігові з амбітної ідеї – створювати косметику, яка за якістю, складом і дизайном не поступатиметься відомим світовим маркам, але водночас залишатиметься доступною.

У січні 2020 року засновник бренду запустив власне виробництво, яке й сьогодні працює в Чернігові. Цікаво, що більшість виробничих процесів тут виконують вручну, приділяючи особливу увагу не лише формулам, а й естетиці кожного продукту.

У складі косметики використовують якісні рослинні олії, запатентовані косметичні компоненти та ароматичні олії зі США. Не менш прискіпливо команда ставиться до пакування, віддаючи перевагу склу, дереву та продуманим деталям, які перетворюють звичайні засоби догляду на красиві предмети для ванної кімнати.

Бренд спеціалізується на косметиці для тіла та ароматах для дому. В його асортименті є батери, скраби, гелі для душу, патчі під очі, ароматичні свічки і дифузори.

Попри виклики повномасштабної війни, компанія продовжує розвивати виробництво в рідному місті, створювати нові продукти та розширювати присутність на українському ринку.

Три бестселери бренду:

Батер для тіла – один із найпопулярніших продуктів марки, з якого для багатьох покупців почалося знайомство з брендом. Він має насичену текстуру, зволожувальні властивості та приємні аромати. Засіб допомагає пом’якшити шкіру, зробити її гладенькою і доглянутою.

Патчі під очі – засіб для делікатної зони навколо очей, до складу якого входять запатентовані комплекси Dynalift™ та Eyeliss™, а також екстракт петрушки. Формула розроблена для догляду за шкірою, зменшення видимих ознак втоми і покращення її зовнішнього вигляду.

Аромадифузори – ще одна візитівка бренду. Для них створюють складні ароматичні композиції, а особливу увагу приділяють дизайну флаконів. Дифузори наповнюють оселю приємними ароматами й стають стильним елементом інтер’єру.

Malevich – коли косметика зустрічається з мистецтвом

Офіційний сайт: malevich-care.com

Назва цього українського бренду одразу викликає асоціації з мистецтвом – і це не випадково. Malevich натхненний творчістю видатного художника Казимира Малевича та його ідеями супрематизму.

Бренд переніс принципи мінімалізму, чистих форм і відмови від зайвого у власну косметичну філософію, яку називає Supremacare. Її суть – зосереджуватися на індивідуальних потребах шкіри та ефективних активних компонентах.

У формулах використовують інгредієнти міжнародних виробників, зокрема BASF, Givaudan, Croda та інших. Серед них – різні форми гіалуронової кислоти, ніацинамід, цераміди, бакучіол і пептиди.

Асортимент охоплює засоби для очищення, зволоження, освітлення пігментації, догляду за проблемною шкірою і захисту від сонця. Виробництво сертифіковане за міжнародними стандартами якості.

Цікаво, що через назву та візуальну концепцію компанія прагне популяризувати творчість Казимира Малевича саме як українського художника.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Lumisence Gel – сухий очищувальний гель для сяяння шкіри. У складі заявлені вітамін С, ніацинамід і транексамова кислота.

Runaway Milk Dry Cleanser – сухе очищувальне молочко з кокосовою пудрою, цукровим бетаїном і молочними пептидами. Незвичний формат для прихильників делікатного очищення.

Magic Drops Chromatique C [10+10+5] – освітлювальна сироватка з трьома формами вітаміну С, ніацинамідом та астаксантином. Створена для догляду за тьмяною шкірою і нерівномірним тоном.

Meddis – дермокосметика для конкретних потреб шкіри і волосся

Офіційний сайт: meddis.ua

Meddis – український бренд дермокосметики, який робить ставку не стільки на модні інгредієнти, скільки на цілеспрямований догляд.

Його асортимент сформований навколо поширених проблем: надмірної жирності шкіри, висипань, лупи, випадіння волосся і вікових змін. Для цього компанія розробляє спеціалізовані формули й комплексні програми, у яких кілька засобів доповнюють один одного.

Бренд пропонує косметику для обличчя і шкіри голови, зокрема маски, шампуні, пілінги, концентрати та сироватки. Окремої уваги заслуговує підхід до догляду за волоссям: Meddis пропонує не лише шампуні, а й багатоступеневі програми.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Hair Loss Program Shampoo – шампунь із лінійки догляду за волоссям, схильним до випадіння. Призначений для очищення волосся і шкіри голови в межах комплексної програми.

Hair Loss Program Serum – сироватка для шкіри голови, яка доповнює шампунь однойменної серії.

Anti Dandruff Program Shampoo-Peeling – шампунь-пілінг для догляду за шкірою голови, схильною до лупи і надмірного накопичення ороговілих клітин.

Варто враховувати, що косметичний догляд може допомагати підтримувати стан шкіри голови, однак за вираженого випадіння волосся або стійкої лупи важливо з’ясувати причину проблеми з дерматологом.

Mr.SCRUBBER – від кавових скрабів до щоденного догляду

Офіційний сайт: mrscrubber.ua

Mr.SCRUBBER розпочав роботу 2015 року з виготовлення кавових скрабів. Згодом невелика лінійка перетворилася на широкий асортимент засобів для обличчя, тіла та волосся.

Особливу увагу марка приділяє догляду за тілом: у її колекціях є скраби, креми, батери та гелі для душу. Серед ароматів можна знайти й гурманські – наприклад, кавового морозива або солоної карамелі.

Три продукти, з яких можна почати знайомство:

Coffee Gelato – крем-скраб для рук і тіла з ароматом кавового морозива.

Skin Delights Salted Caramel – зволожувальний крем-гель для тіла із карамельним ароматом.

Silence – крем-батер для тіла для тих, хто віддає перевагу насиченим текстурам.

LIPSS – догляд і блиск в одному тюбику

Офіційний сайт: lipss.care

Український бренд LIPSS з’явився 2024 року й зосередився на косметиці для губ. Його основний продукт – ліппер, який поєднує догляд із блискучим покриттям.

У формулах використовують цераміди, пептиди та вітамін E, а окрему увагу приділяють відтінкам і ароматам. Тут можна знайти як прозорий блиск, так і виразніші варіанти з кольором та золотистими блискітками. Назви й композиції часто нагадують про улюблені десерти.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Kyiv Cake Lipper – прозорий ліппер з ароматом карамелі та лісових горіхів.

Alter Ego Lipper – червоний блиск із золотистими блискітками й ароматом вишневого брауні.

Smells Like Money Lipper – шоколадний відтінок із золотистими блискітками та ароматом кави з корицею.

dott – ароматний догляд і увага до деталей

Офіційний сайт: dott.com.ua

Історія dott почалася з двох кремів для рук – Muza та Mars, названих на честь домашніх улюбленців команди. Згодом асортимент розширили: сьогодні марка пропонує догляд для рук і тіла, а також декоративну косметику.

Важливе місце в її концепції посідають аромати та пакування. Засоби створюють так, щоб ними було приємно користуватися вдома й зручно брати із собою. В асортименті є блиски й бальзами для губ, олії, скраби, батери та місти для тіла і волосся.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Lip Elixir AURA – блиск для губ для завершення повсякденного макіяжу.

Mango & Freesia – суха олія-шимер для тіла і волосся з ефектом сяяння.

LUSH – парфумований крем для рук із пептидами.

INRO – мистецтво щоденних ритуалів

Офіційний сайт: inro.com.ua

INRO – український бренд парфумерії, догляду, ароматів для дому та артоб’єктів, який працює від 2021 року. Його заснувало подружжя парфумерів-технологів Ольга та Володимир Саєнки, які мають понад двадцять років досвіду в індустрії.

Філософію марки описує вислів Art Of Living – мистецтво жити. Звичні дії, як-от нанесення крему чи запалювання свічки, тут пропонують сприймати як нагоду приділити собі увагу.

Бренд співпрацює з французькими та італійськими парфумерами, зосереджуючись на складних нішевих композиціях. Один аромат можна обрати в різних форматах – для себе та свого простору.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Парфумований крем-лосьйон Black Pepper – догляд за тілом із парфумерною композицією.

Парфумований аромадифузор Werde – формат для ароматизації оселі.

Парфум Monza – можливість познайомитися з персональною парфумерією марки; в каталозі є флакон об’ємом 15 мл.

Poetry Home – парфумерія для себе та оселі

Офіційний сайт: poetryhome.ua

Poetry Home поєднує персональну парфумерію, аромати для дому та доглядову косметику. Назви колекцій нагадують про подорожі: серед них є L’étreinte De Paris, Lviv Orchestra та Suite Number 601.

Одна композиція може бути представлена одразу в кількох продуктах. Тож улюблений аромат можна обрати у вигляді парфумів, лосьйону, крему для рук або засобу для оселі. В асортименті також є свічки, дифузори, саше і продукти для домашніх спапроцедур.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Лосьйон Opulence Rouge – зволожувальний догляд для тіла з ванільно-пудровою композицією.

Парфумований крем для рук Opulence Rouge – можливість продовжити знайомство з ароматом у компактному форматі.

Парфум для дому Opulence Rouge – спрей для ароматизації простору з нотами амбри, бергамоту, бобів тонка, пачулів та мадагаскарської ванілі.

Ptashkin Sad – рослинний догляд і увага до пакування

Офіційний сайт: ptashkinsad.com

Ptashkin Sad – український косметичний бренд, який зосереджується на формулах із природними компонентами та свідомому ставленні до догляду. В його асортименті є засоби для обличчя, тіла й волосся, дезодоранти та декоративна косметика.

Марка не використовує інгредієнтів тваринного походження й не тестує продукцію на тваринах. Окрему увагу приділяє пакуванню: віддає перевагу скляній та алюмінієвій тарі, яку приймає для повторного використання.

Серед форматів, з якими працює бренд, – тверді шампуні, креми для різних потреб шкіри і рум’яна-мультипігменти. Знайомство можна почати як із базового догляду, так і з декоративного засобу.

Три продукти, на які варто звернути увагу:

Moist — крем-бар’єр для догляду за чутливою зневодненою шкірою.

Morocco — твердий шампунь для очищення жирної шкіри голови. Компактний формат зручно брати в подорожі.

Lace — рум’яна-мультипігмент для кольорового акценту в макіяжі.

Українська краса, яка має власний характер

Сьогодні українська б’ютііндустрія – це значно більше, ніж косметика з позначкою Made in Ukraine. Це історії підприємців, які створюють власні лабораторії, шукають інноваційні рішення, співпрацюють із фахівцями і доводять, що український продукт може бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку.

І хоча всі ці бренди працюють у різних напрямах – від професійної трихології до нішевої парфумерії, – кожен із них по-своєму змінює наше уявлення про догляд за собою.

А знайомство з українською косметикою – це не лише можливість відкрити для себе нові улюблені засоби, а й спосіб підтримати бізнес, який продовжує розвиватися у складних умовах війни, створювати робочі місця, і представляти Україну у світі.

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