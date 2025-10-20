ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
3 хв

3D-манікюр: добірка ефектних ідей

Світ манікюру сьогодні не має меж. Якщо ще десять років тому ми тішилися блискіткам, горошкам або квітковим малюнкам, то тепер манікюр перетворився на справжнє мистецтво. І головна зірка сезону — 3D-манікюр.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
3D манікюр

3D манікюр / © Credits

3D-дизайн — це манікюр з об’ємними елементами, які буквально виступають над поверхнею нігтя. Тобто нігті більше не обмежуються «пласкою» площиною, тепер це маленькі скульптури, у яких можна поєднувати блиск, каміння, гель форми, перлини, сердечка, бантики та навіть черепашки, про це розповіло видання Woman`s World.

Тренд зародився у Південній Кореї та Японії, де майстри манікюру вже давно створюють мініатюрні 3D-шедеври. Основний матеріал — щільний та міцний гель, який дозволяє формувати текстурні деталі, додає нігтям товщини та стійкості.

Перламутрова класика

Білий перламутровий блиск — це поза часом. Такий манікюр має елегантний, здоровий та неймовірно доглянутий вигляд. Ідеально для наречених або поціновувачів мінімалізму.

3D-френч

Французький манікюр переживає нове життя. У версії 3D — це перлинні чи металеві кінчики з об’ємними лініями, які ловлять світло за кожного руху. Ефект — просто вау.

Бантики у клітинку

Романтичний та грайливий варіант — манікюр із мініатюрними 3D-бантиками. У пастельних відтінках — для весни, у бордових чи темно-зелених — для осені.

Морський настрій

Черепашки, перлини, хвилі, пісочний блиск — усе, що нагадує про відпустку біля моря. Такий дизайн легко поєднується з нейтральними кольорами та додає свіжості навіть у холодний сезон.

Блакитні відтінки

Гра з відтінками синього, від пастельного до насиченого індиго. Кожен ніготь може бути у своєму стилі, але разом вони створюють гармонійну історію.

Золоті акценти

Якщо ви любите прикраси, цей варіант саме для вас. 3D-золото на нігтях додає блиску та має розкішний вигляд навіть у повсякденному образі.

Ефект аури

Один із найгарячіших трендів цього року, коли колір нігтя ніби сяє зсередини. У 3D-варіанті це світлові переливи, об’ємні лінії та ефект «космічної енергії».

Рожева ніжність

Рожева гама — вічна класика, особливо з перлинними акцентами. Такий манікюр ніжний, але помітний, ідеальний для побачення чи святкової події.

Черепаховий принт

Сміливе поєднання: черепаховий принт і насичений синій чи бірюзовий. Має вигляд як артоб’єкт і чудово підкреслює сучасний стиль.

Квітковий 3D

Квіти — це завжди гарна ідея, але у 3D вони мають новий вигляд. Персикові чи рожеві пелюстки на білому фоні створюють ефект делікатної вишуканості.

Як носити 3D-манікюр

  • Компенсуйте об’єм: якщо дизайн складний, оберіть спокійні відтінки одягу.

  • Будьте обережні з аксесуарами: щоб не чіпляти 3D-елементи, обирайте гладкі прикраси.

  • Доглядайте за руками: зволоження обовʼязкове. Фактурний манікюр особливо привертає увагу до стану шкіри.

  • Знімайте обережно: не намагайтеся «відколупати» деталі самостійно, краще довіритися майстру.

3D-манікюр — це не лише про моду, а й про самовираження. Це спосіб сказати: «Я не боюся бути помітною». Тож наступного разу, коли підете до свого майстра, не бійтеся об’єму, дозвольте своїм нігтям стати маленькими витворами мистецтва.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie