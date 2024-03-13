Не робіть цього ніколи: 4 важливі правила догляду за волоссям від бʼюті-блогерки

Звичайно, кожен з нас прагне мати здорове та красиве волосся, адже воно є одним з ключових елементів нашого зовнішнього вигляду. Проте, часом нам може здатися, що ми робимо все можливе для його догляду, але все ж таки деякі наші звички можуть викликати шкоду. Бʼюті-блогерка поділилася чотирма важливими порадами, які можуть допомогти уникнути цих помилок і підтримати здоров'я та красу волосся.

Волосся – це один з найбільш видимих елементів нашого зовнішнього вигляду, тому його догляд є важливою складовою краси. Бʼюті–блогерка Енн Волчо поділилася чотирма важливими правилами як доглядати за волоссям, щоб воно завжди було здоровим. Ці рекомендації можуть допомогти уникнути пошкоджень і підтримати природну красу волосся.

Сон із мокрою головою

Сон з мокрою головою є важливим аспектом догляду за волоссям, який часто недооцінюється. Коли ви лягаєте спати з мокрими волоссям, особливо якщо воно залишилися вологим, волосся стає особливо вразливим. Під час сну мокре волосся контактує з подушкою, тертя з якою може призвести до пошкоджень. Крім того, вологе волосся схильне до пересушування під впливом тепла від тіла під час сну, що може призвести до ламкості і пошкоджень волосся. Це також може призвести до втрати природного блиску і здорового вигляду волосся. Тому варто дочекатися поки воно повністю висохне перш ніж лягати спати, щоб уникнути негативних наслідків для вашого волосся.

Природна сушка волосся

Коли ви залишаєте його висихати без використання фена або інших теплових джерел, волога у волоссі випаровується повільніше, що може призвести до того, що волосся залишиться вологим протягом тривалого часу. Це, з одного боку, може здатися зручним, адже вам не потрібно витрачати час на сушку волосся феном. Однак, так воно може лише довше залишатися вологим, що призводить до неочікуваних проблем: стає більш вразливим до пошкоджень, таких як ламкість і посічення кінчиків.

Тому використовуйте фен на низькій температурі або мікрофібровий рушник, який допоможе вбирати вологу без зайвого тертя і пошкодження волосся.

Нехтуванням теомозахистом

Не недооцінюйте значення термозахисту для вашого волосся. Це один з ключових елементів, якщо ви часто використовуєте фен, вирівнювач або інші термічні засоби для стайлінгу.

Використання термозахисту дозволяє створити захисний бар'єр, Він утворює тонку плівку навколо волосся, яка захищає його від впливу високих температур та зменшує ризик появи ламкості, посічених кінчиків і пересушування.

Без застосування термозахисту волосся може стати вразливим і пошкодженим від тепла, що може призвести до втрати здоров'я та краси. Тому важливо включати термозахист у свою регулярну рутину догляду за волоссям, щоб забезпечити йому максимальний захист.

Не закривайте маску кондиціонером

Маска виконує функцію закриття кутикули. Вона для волосся є потужним засобом, спрямована на підвищення вологи, живлення та відновлення пошкодженого волосся. Однак, важливо пам'ятати, що маска має спеціальну функцію – закриття кутикули волосся, що дозволяє зберігати вологу і підсилює ефект від корисних компонентів.

Застосування кондиціонера після маски може негативно вплинути на її ефективність. Кондиціонер, який застосовується після маски, може утворити плівку на поверхні волосся, яка перешкоджає проникненню корисних компонентів маски всередину волосся. Це може призвести до того, що волосся не отримає всіх поживних речовин від маски, і ефективність її дії буде знижена. Тому, щоб забезпечити максимальний ефект від маски для волосся важливо утриматися від застосування кондиціонера після неї.

У такий спосіб ви забезпечите оптимальне проникнення корисних компонентів маски в структуру волосся, що дозволить йому виглядати більш здоровим та сильним.

Усі чотири поради, які надала бʼюті–блогерка мають велике значення для здоров'я та краси волосся. Те, як ви спите з мокрими волоссям, як правильно використовуєте маски і термозахист – допоможе підтримати здоров'я та красу вашого волосся. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути пошкоджень і зберегти своє волосся міцним і сяючим.

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